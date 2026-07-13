Библиотеки: Virtual - страница 8
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После изменений в языке за последний год, моя версия Virtual перестала работать. Снова перешел на вашу.
Но очень не хватало комиссии, которая бы учитывала изменения цены. Особенно для крипты, где цена меняется в разы за время тестирования.
В моей старой версии был точный, но медленный расчет со строковыми операциями и запросом цен по инструменту. Возможно из такого замедления вы не захотели добавлять это к себе.
В этот раз я сделал простой и быстрый расчет для инструментов по типу EURUSD, AUDUSD ... при валюте депозита USD и для всей крипты, там все к USDT. Т.е. если валюта котировки == валюте счета, то расчет будет верным.
#define COMMISSION_TO_PRICE 2 // умножить полученную комиссию на цену, например для EURUSD *=1.12345; 1 - комиссия берется только при входе, 2 - комиссия берется 2 раза и при входе и при выходе
Комиссия просто умножается на OpenPrice или ClosePrice. Для инструментов по типу USDJPY или если валюта депозита не USD(T), опцию можно отключать, т.к. она не будет точной (как и ваш текущий вариант).
Вот что получилось на EURUSD:
Как видите с добавленной опцией комиссия отличается всего на 18 центов для 140 сделок. А без нее на 42 доллара. Можно конечно подобрать в вашем варианте средний множитель не 4, а 4.305 например (средняя комиссия за тест), но это надо будет делать вручную каждому инструменту и перекомпилировать.
Правки не большие, надеюсь такой вариант вы захотите добавить в код библиотеки. А может что-то поуниверсальнее придумаете.
После изменений в языке за последний год, моя версия Virtual перестала работать. Снова перешел на вашу.
Но очень не хватало комиссии, которая бы учитывала изменения цены. Особенно для крипты, где цена меняется в разы за время тестирования.
В моей старой версии был точный, но медленный расчет со строковыми операциями и запросом цен по инструменту. Возможно из такого замедления вы не захотели добавлять это к себе.
Много времени надо было, чтобы въехать во все нюансы и оценить слабые/сильные стороны. Не сдюжил.
В этот раз я сделал простой и быстрый расчет для инструментов по типу EURUSD, AUDUSD ... при валюте депозита USD и для всей крипты, там все к USDT. Т.е. если валюта котировки == валюте счета, то расчет будет верным.
На самом деле эта формула работает всегда.
Можно конечно подобрать в вашем варианте средний множитель не 4, а 4.305 например (средняя комиссия за тест), но это надо будет делать вручную каждому инструменту и перекомпилировать.
Другой вариант.
Правки не большие, надеюсь такой вариант вы захотите добавить в код библиотеки. А может что-то поуниверсальнее придумаете.
Полностью согласен, что правка полезная и должна быть внесена. Надо проверить для частичного закрытия (OrderClose не на весь лот) и CloseBy. Для проверки достаточно написать скрипт, где на одном и том же тике открываются две разнонаправленные позиции и делается сразу частичное и CloseBy-закрытие. Сам пока не готов этим заниматься. Если от Вас будет такой скрипт с корректным результатом, внесу Ваши правки быстрее.
На самом деле эта формула работает всегда.
Насчет - есть наверное ДЦ, которые комиссию только при открытии берут - для них лучше не учитывать. Для пипсовки разница будет небольшая, а для больших целей уже заметна.
Полностью согласен, что правка полезная и должна быть внесена. Надо проверить для частичного закрытия (OrderClose не на весь лот) и CloseBy. Для проверки достаточно написать скрипт, где на одном и том же тике открываются две разнонаправленные позиции и делается сразу частичное и CloseBy-закрытие. Сам пока не готов этим заниматься. Если от Вас будет такой скрипт с корректным результатом, внесу Ваши правки быстрее.
Virtual добавляет комиссию несработавшим лимиткам:
Virtual добавляет комиссию несработавшим лимиткам:Видимо надо делать проверку на тип
Результат.
Работает правильно. Видимо, эти правки требуют доп. проверки.
Работает правильно. Видимо, эти правки требуют доп. проверки.
Вы правы.
В ToClose() добавил расчет комиссий вне if (this.IsPosition()){
Исправил, файл приложил
Считываю из Virtual на каждом тике эквити и баланс и создаю график. До сегодняшнего дня не было заметно, но сегодня поставили огромные свопы -66.
График стал таким
А должен быть, как запись из МТ5
Итоговый профит как видно, отличается на несколько центов из за ошибок округления комиссий (применил реальные, а не в пунктах) и свопов (так и не понял как в МТ округляют - не через round()).
Сумма свопов сегодня для этого расчета -5208.97. Как раз размер скачка на графике. Думаю, что свопы не добавляются к эквити и балансу по ходу расчета, а применяются только в конце, потому и выглядит так.
Я вызываю VIRTUAL::CalcSwaps(..) в OnTester() Как то можно при виртуальной торговле это сделать? На каждом тике слишком накладно будет. Наверное надо в начале каждого дня. Может это уже запрограммировано и надо каким то дефайном включить? Помню, что в своей версии я делал свопы на каждый день, т.к. у вас как то по другому. Если вы не сделали за прошедшее время это, то могу скинуть тот свой код для примера.
Может это уже запрограммировано и надо каким то дефайном включить? Помню, что в своей версии я делал свопы на каждый день, т.к. у вас как то по другому. Если вы не сделали за прошедшее время это, то могу скинуть тот свой код для примера.
Не делал. Но для решения задачи построения Balance/Equity-Curve делал бы один раз CalcSwaps в OnTester и после этого соответствующую однопроходную корректировку Balance[]/Equity[]. Это супер-дешево и точно.
Вся канитель со свопами в MT5 видится ущербной, т.к. истории свопов нет. И на большой истории результаты жутко кривые при учете свопов. Может так случиться, что на выходных оптимизировали, а потом лучшие проходы из opt-файлов показывают совсем иные значения, если будут делаться на буднях.
Все же MT5-тестер не эталон.