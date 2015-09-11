Сервисдеск работает? - страница 2
Будем разбираться.
Но в любом случае не надо увлекаться открытием множества вкладок с автообновляющимися чатами на полдня. И мертвым Opera/9.80 пятилетней давности тоже не рекомендую пользоваться, благо в обычном режиме используете совсем другой броузер.
Говорят сервисдеск молчит. Пишу сюда.
Если адресная заявка и нет ссылки на добавление заявки, а так же если работа уже выполняется и в списке заявок нет твоей и даже если эта выполняемая работа адресная, то заявку всё равно можно оставить
по ссылке следующего формата:
ненароком так и сделал, добавился в выполняемую работу, простите: https://www.mql5.com/ru/job/18382
Задержки часто бывают вызваны тем, что указывается неправильный раздел у заявки
Сервис-деск молчит неделю. Это нормально?
Раздел вроде выбрал правильно.
Если сервисдеск молчит (иногда такое случается из-за высокой загрузки) напишите сообщение в тикет, он всплывёт в системе, спасибо.
Что такое тикет?