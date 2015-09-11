Сервисдеск работает? - страница 2

Renat:

Будем разбираться.

Но в любом случае не надо увлекаться открытием множества вкладок с автообновляющимися чатами на полдня. И мертвым Opera/9.80 пятилетней давности тоже не рекомендую пользоваться, благо в обычном режиме используете совсем другой броузер.

а) Версия Opera 12.17, т.е. самая распоследняя, это вам ваши скрипты чего-то не договаривают. Если проблему порешит замена Оперы - вы только скажите

б) Обновляю вручную раз в 5..20 минут, разве в логах этого не видно?

в) Это как раз в необычном режиме с тупым и дорогим мобильным интернетом пользуюсь соотв браузером. Который, кстати, гораздо больше чем Opera всякой ерунды грузит с вашего сайта - баннерная и прочая графика не фильтруется
 

Говорят сервисдеск молчит. Пишу сюда.

Если адресная заявка и нет ссылки на добавление заявки, а так же если работа уже выполняется и в списке заявок нет твоей и даже если эта выполняемая работа адресная, то заявку всё равно можно оставить

по ссылке следующего формата:

"https://www.mql5.com/ru/job/",id_job,"/request/new"

ненароком так и сделал, добавился в выполняемую работу, простите: https://www.mql5.com/ru/job/18382

sanyooooook:

по ссылке следующего формата: ...

по ссылке следующего формата: ...

Спасибо, исправим это
 
sanyooooook:

Говорят сервисдеск молчит. Пишу сюда.

Если адресная заявка и нет ссылки на добавление заявки, а так же если работа уже выполняется и в списке заявок нет твоей и даже если эта выполняемая работа адресная, то заявку всё равно можно оставить

по ссылке следующего формата:

ненароком так и сделал, добавился в выполняемую работу, простите: https://www.mql5.com/ru/job/18382

оказывается живые ещё, исправили быстро )
Задержки часто бывают вызваны тем, что указывается неправильный раздел у заявки

 

Сервис-деск молчит неделю. Это нормально?

Раздел вроде выбрал правильно.

 
Если сервисдеск молчит (иногда такое случается из-за высокой загрузки) напишите сообщение в тикет, он всплывёт в системе, спасибо.
 
Ilyas:
Если сервисдеск молчит (иногда такое случается из-за высокой загрузки) напишите сообщение в тикет, он всплывёт в системе, спасибо.
Что такое тикет?
 
Alexander Dubovik:
Что такое тикет?
Тикет - заявка в Сервисдеск. Вам нужно в обсуждении заявки просто написать комментарий вида: "Извините, не можете сказать, что с моей заявкой?" Таким образом свежий комментарий поспособствует всплытию Вашей заявки на самый верх. Но не злоупотребляйте такой возможностью.
