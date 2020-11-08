Как упраавлять прибыльными сделками?
Вот, например, тренд восходящий, ты начал держать его от дна и достигла цена 1800 пипсов прибыли. Что дальше? стоит ли фиксировать или продолжать держать? Если бы продолжил держать, то схватил бы 700 пипсов убытка
Снова бред несёте.
Почему бред. Хороший вопрос. Да еще с картинкой. Люблю картинки. Правильный ответ на него стоит фсех долларов мира :))) Ну почти :))) Поведению на рынке надо учиться у хищных животных, в случае опасности бросают добычу. Потому что первая забота - это безопасность. А за добычей можно еще разок сгонять. И еще не надо привязываться к пунктам, они не о чем не говорят, у меня в терминале даже шкалы по оси Y нет :))) Я торгую фунтом, но например понятия не имею сколько он сейчас в долларах :))) 1800 - это может и очень много быть и очень мало, все зависит от размерности, с которой смотреть.
На картинке несколько трендов одной размерности, многие пытаются увязать несколько трендов в один большой тренд, а потом ищут возможность взять его весь, не вылетев с рынка во время огромных откатов (которые вовсе не откаты и к предыдущему тренду новое движение уже отношения давно не имеет) , добавляя в Торгову Систему всяческие извращения :))) Это ошибка. Жадность всегда ведущая к бедности. Может легко быть несколько трендов подряд в одну сторону, на одной размерности, Но это разные тренды. И "обрабатывать" / торговать их нужно каждый по отдельности. Вообще важно сначала все определить, разделить, разложить на графике, без поиска "закономерностей", денег, прибыли, а потом уже в этом размеченном протестантстве пытаться что то искать. Хороший хоть неудачный пример в какую сторону нужно двигаться и с чего начинать - Волны Эллиота. Надеюсь ответил, что делать в ситуации на картинке :)))
Почему бред. Хороший вопрос. Правильный ответ на него стоит фсех долларов мира :))) Ну почти :))) Поведению на рынке надо учиться у хищных животных, в случае опасности бросают добычу. Потому что первая забота - это безопасность. А за добычей можно еще разок сгонять. И еще не надо привязываться к пунктам, они не о чем не говорят, у меня в терминале даже шкалы по оси Y нет :))) Я торгую фунтом, но например понятия не имею сколько он сейчас в долларах :))) 1800 - это может и очень много быть и очень мало, все зависит от размерности, с которой смотреть.
На картинке несколько трендов одной размерности, многие пытаются увязать несколько трендов в один большой тренд, а потом ищут возможность взять его весь, не вылетев с рынка во время огромных откатов (которые вовсе не откаты и к предыдущему тренду новое движение уже отношения давно не имеет) , добавляя в Торгову Систему всяческие извращения :))) Это ошибка. Жадность всегда ведущая к бедности. Может легко быть несколько трендов подряд в одну сторону, на одной размерности, Но это разные тренды. И "обрабатывать" / торговать их нужно каждый по отдельности. Вообще важно все определить, разделить, разложитьь на графике, без поиска "закономерностей", денег, прибыли, а потом уже в этом размеченном пространтстве пытаться что то искать. Хороший хоть неудачный пример в какую сторону нужно двигаться и с чего начинать - Волны Эллиота. Надеюсь ответил, что делать в ситуации на картинке :)))
раз уж Y-грека нет. то и выделенное никчему
;)
Вот, например, тренд восходящий, ты начал держать его от дна и достигла цена 1800 пипсов прибыли. Что дальше? стоит ли фиксировать или продолжать держать? Если бы продолжил держать, то схватил бы 700 пипсов убытка
только на истории можно такое нарисовать
на самом деле и в течении 1800 пунктов неоднократно бы появился тот же самый вопрос
логично, что при плане профита в 20 пипсов вероятнее всего был бы слив слив
т
на самом деле и в течении 1800 пунктов неоднократно бы появился тот же самый вопрос
Без всяких сомнений, на тренде вверх, рынок всеми способами будет настойчиво намекать, что или идем вниз или вот вот развернемся и пойдем, стоит только чуть чуть переждать :))) Нужно же топливо для движения вверх, то есть стопы медведов. В этом суть.
P.S.
Вот, нашел как раз в тему управления сделками, по моему "Работать на рынке без критерия опасно/не опасно - плохо для эквити." (c) АтаманМожно и короче на вопрос ТС ответить, беги Лола, беги! :))) 700 пунктов падения, может легко превратиться в 7000 и никто и никогда заранее этого знать не может. Торговать из точки 0 сразу одним заходом в точку 3, это как стрелять по ковбойски от бедра - эффектно, но попасть затруднительно и можно ногу себе отстрелить.
- 0s.o53xo.nvywynjomnxw2.cmle.ru
Почему бред. Хороший вопрос. Да еще с картинкой. Люблю картинки. Правильный ответ на него стоит фсех долларов мира :))) Ну почти :))) Поведению на рынке надо учиться у хищных животных, в случае опасности бросают добычу. Потому что первая забота - это безопасность. А за добычей можно еще разок сгонять. И еще не надо привязываться к пунктам, они не о чем не говорят, у меня в терминале даже шкалы по оси Y нет :))) Я торгую фунтом, но например понятия не имею сколько он сейчас в долларах :))) 1800 - это может и очень много быть и очень мало, все зависит от размерности, с которой смотреть.
На картинке несколько трендов одной размерности, многие пытаются увязать несколько трендов в один большой тренд, а потом ищут возможность взять его весь, не вылетев с рынка во время огромных откатов (которые вовсе не откаты и к предыдущему тренду новое движение уже отношения давно не имеет) , добавляя в Торгову Систему всяческие извращения :))) Это ошибка. Жадность всегда ведущая к бедности. Может легко быть несколько трендов подряд в одну сторону, на одной размерности, Но это разные тренды. И "обрабатывать" / торговать их нужно каждый по отдельности. Вообще важно сначала все определить, разделить, разложить на графике, без поиска "закономерностей", денег, прибыли, а потом уже в этом размеченном протестантстве пытаться что то искать. Хороший хоть неудачный пример в какую сторону нужно двигаться и с чего начинать - Волны Эллиота. Надеюсь ответил, что делать в ситуации на картинке :)))
Вот если посмотреть счет этого человека, то окажется, что он самый законченный сливатор.
Сливаторы всегда красиво говорят на форуме.
Уважаемый вебгопник, вместо того что бы плодить темы с подобными вопросами в ожидании того, что кто то научит Вас торговать, прочли бы лучше несколько статей/книг на эту тему, больше пользы будет)
Уважаемый вебгопник, вместо того что бы плодить темы с подобными вопросами в ожидании того, что кто то научит Вас торговать, прочли бы лучше несколько статей/книг на эту тему, больше пользы будет)
... гопота не читает - не солидно.
... и никто и никогда заранее этого знать не может.
Это бинарность -может не может, кто -никто. Чтобы познать целое надо уйти от этого- соединить две половинки.
Получается : никто и никогда заранее этого знать не может и в то же время может знать каждый и всегда.
Живите теперь с этим.
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Вот, например, тренд восходящий, ты начал держать его от дна и достигла цена 1800 пипсов прибыли. Что дальше? стоит ли фиксировать или продолжать держать? Если бы продолжил держать, то схватил бы 700 пипсов убытка