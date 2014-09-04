ORDER_POSITION_ID - страница 17
OrderGetInteger -работает исключительно с отложенными ордерами в рынке
HistoryOrderGetInteger -работает с исполненными ордерами в истории
Кому ещё интересно, код, исполняемый файл и лог эксперта во вложении.
МТ-5 ФОРТС
Выводы:
1. Пока ордер полностью не исполнился или не снят - НИКАКОЙ истори по нему нет.
2. А у частично исполненого ордера ORDER_POSITION_ID не ставится.
Всем спасибо, разобрался.
DK 0 10:29:26.734 Trades : deal #4522435 sell 1.00 SBPR-9.14 at 5255 done (based on order #4988265)
теперь оно - частичное исполнение.
Ребята, да вы что? Этот листинг показывает что один ордер ( #4988265 ) исполнился двумя сделками ( #4522435 & #4522434) и не имеет отношение к частичному исполнению.
Вот как это происходит, допустим мы хотим купить 50 контрактов VTBR-9.14 по рынку. Купить мы можем только у поставщиков ликвидности, тех ребят что выставляют лимитные заявки на продажу. Их уровень и объем видны в верхней половине стакана. Смотрим его:
Выставляем ордер на покупку. Наш ордер могут выполнить только 4 разных продавца. Те что разместили лимитные заявки на продажу на различных торговых уровнях. Видно что купить мы можем 1 контракт по цене 3874, 40 контрактов по цене 3875, 1 контракт по цене 3876 и 28 контрактов по цене 3877. Значит, наш ордер исполнят сразу 4 продавца, четырьмя сделками:
Объем/
доступный объем
Совокупный
Объем
Обратите внимание на время. Время заключение сделок необязательно совпадает с временем выставлением ордера. Приведу еще один пример что бы было понятней:
Частичное исполнение
Допустим мы хотим купить 100 контрактов VTBR-9.14 по цене не хуже чем 3873. Выставляем BuyLimit объемом 100 контрактов на уровень 3873. Однако к моменту выставления заявки уже имеются несколько продавцов, которые продают свои контракты по более лучшей цене, чем указана в нашем ордере:
Сразу после выставления этого лимитного ордера, произойдут трейды в количестве 5 штук, которые частично исполнят нашу лимитную заявку в объеме 70 контрактов (1+3+1+39+26).
Совершенные трейды попадут в историю сделок, при этом сам лимитный ордер по-прежнему будет активен и наблюдатся в вкладке "торговля" в таком виде:
После того как наш ордер слижет лимитные заявки противоположенного направления, его цена будет лучшим предложением для желающих продать свои контракты:
Т.к. наше предложение лучше, а рынок ликвиден, наш ордер начнут исполнять другие участники рынка, с помощью встречных, рыночных или отложенных ордеров.
Через некоторое время ордер исполнится и перейдет во кладу "История".
Если рассмотреть весь процесс во времени получится следующее:
1. Выставляем лимитный ордер. Его время установки соответствует ORDER_TIME_SETUP_MSC.
2. Начинают срабатывать сделки, инициированные этим ордером. Эти сделки сразу попадают в историю. Сам ордер еще находится на вкладке "Торговля" и выглядит так, как это показано на рисунке выше.
3. Спустя некоторое время все сделки срабатывают, ордер набирает необходимый объем и переносится в историю ордеров. Его время исполнения ORDER_TIME_DONE в общем случае соответствует последней совершенной сделке.
Ордер, по каким-то причинам (нехватка ликвидности, истечение срока действия ордера), может не набрать нужный объем. В таком случае он перенесется в историю в состоянии "частично исполнен". Т.е. не весь заявленный в нем объем будет исполнен сделками.
Обратите внимание на скриншот этого ордера:
Ордер исполнялся в течении 25 секунд (!) и все это время находился на вкладке активных ордеров. И лишь с последним трейдом был перенесен в историю. Его ORDER_TIME_DONE соответственно стал равен времени последнего трейда.
P/S Как я и обещал( по поводу опубликования ответа сервисдеск).
Ответа от сервисдеск не будет, т.к я снял свою заявку за ненадобностью.
Спасибо komposter-у, за предложение написать тестового советника с
подробными логами.
В этом его ошибка, надо было не помогать думать, а сделать за него.
