ORDER_POSITION_ID - страница 21
Но я хотел это реализовать через ордера (у меня бывает, что частично исполненый ордер "стоит" пару-тройку дней),
Михаил, и правильно хотели! Почему же не реализовали? Поймите, при разборе нетто-позиций Вы все равно рано или поздно столкнетесь с тем, что без анализа входящих в нее ордеров не обойтись. Это я говорю Вам как человек ни один месяц посвятивший изучению этого вопроса, и наступавший на эти грабли много раз:) К тому же, если у Вас торгует ни один робот, а сразу несколько, Вам придется еще учитывать вклад каждого робота в совокупную позицию и без ордеров здесь тоже не обойтись. Вся необходимая информация присутствует в ордерах и сделках на их основе, а матчинг сделок в единую нетто-позицию наоборот необратимо удаляет информацию.
Но, если основывать свою систему на анализе ордеров и сделок Вы должны учитывать частичное исполнение ордеров. Для этого необходимо создать виртуальную версию ордера и контролировать поступление новых сделок. У меня алгоритм такой:
1. Поступила новая сделка (счетчик HistoryDealsTotal() изменился).
2. Если эта сделка инициирована каким-либо ордером, создаем новый ордер, включающий одну единственную сделку (COrder* order = new Order(deal)).
3. Далее ищем в своем списке уже существующих виртуальных ордеров, ордер с этим же идентификатором. Если такой ордер находится, то объединяем сделку созданного ордера с сделками найденого и обновляем его свойства, а созданный ордер удаляем. Если такого же ордера еще нет в списке, просто добавляем его в список.
Таким образом система получается полностью детерменистической. С каждой новой сделкой изменится состояние нашего виртуального ордера, и неважно завис ли фактический ордер на исполнении или уже перемещен в историю, мы всегда будет видеть его в своей системе в фактически исполненном объеме.
А если закрыть позицию, а неисполненную часть ордера не снимать и она откроет (или изменит) уже другую позицию?
Хороший вопрос!
Если ордер дейтвующий, то его в истории нет (это точно проверено),
а действующий ордер конечно может открыть другую позицию, но если
он опять исполнится частично, то ему не присвоится ORDER_POSITION_ID.
То есть ORDER_POSITION_ID можно увидеть только в истории.
Да, такое бывает на бирже и эти ситуации надо учитывать. Это один из фундаментальных недостатков лимитных заявок.
В Вашем примере я думаю можно заменить:
На:
Т.к. все сделки типа buy и sell инициированы каким-то ордером.
Нет, нельзя, потому что в клиринг происходят сделки, но они не имеют тикета ( вернее тикет = 0 ),
но имеют цену и тип (BUY и SELL) и естественно IN и OUT :(
Проблему решили, отношения все выяснили )
Возник сопутствующий вопрос:
Очень неудобно выбирать ордер по тикету, чтобы посмотреть его свойства, ведь неважно где находится ордер в истории или в рынке, и тикет у него не поменяется.
Получается надо искать ордер и тут и там.
Не проще бы сделать как в четверке МТ4, если выбирается ордер то неважно где он находится.
из справки МТ4:
Кто что на это думает?
P.S. Надеюсь Михаил не против продолжения ветки, чтобы не плодить новые?
С-4, очень приятно, что обсуждение пошло в конструктивном русле!
Так вот, "чистая" цена позиции мне нужна, чтобы знать (через месяц, например ), какой у меня профит.
В функции(использую сейчас):
Вопрос актуальный, в целом API MetaTrader5 действительно довольно низкоуровневый. Но... торговля на бирже имеет массу ньюансов: исполнение заявки множеством сделок, матчинг трейдов в нетто-позицию и перенос ее через клиринг, обилие брокерских операций и прочее прочее. Поэтому API MetaTrader5 (и сам МТ5) такой, какой и должен быть любой биржевом терминал.
Другой вопрос что его API можно обернуть в высокоуровневую обертку, написанную на MQL5 и уже через нее юзать более низкоуровневые функции МТ5. В моей обертке задача Михаила по подсчету профита и не только выглядела бы так:
Нет, нельзя, потому что в клиринг происходят сделки, но они не имеют тикета ( вернее тикет = 0 ),
но имеют цену и тип (BUY и SELL) и естественно IN и OUT :(
Блин, точно:
Тогда печалька для Вас.
Василий, я всё реализовал ( не так, как вы, но тоже не плохо ), просто я хотел уменьшить время поиска...
Хороший вопрос!
Если ордер дейтвующий, то его в истории нет (это точно проверено),
а действующий ордер конечно может открыть другую позицию, но если
он опять исполнится частично, то ему не присвоится ORDER_POSITION_ID.
То есть ORDER_POSITION_ID можно увидеть только в истории.
Кстати, как справляетесь с разнонаправленностью входов Ваших роботов? Ведь вход в рынок одного эксперта может быть выходом из позиции другого робота.
Здесь засада в другом. Часть исполненных сделок этого ордера будет принадлежать одной позиции, а другая часть уже другой, новой позиции. Тогда вопрос, какой индентификатор позиции ему присвоится, когда он рано или поздно попадет в историю?
Полностью залитый ордер, получит ID позиции, которую он открыл или изменил.
Но это будет доступно ( ID ) только в истории.