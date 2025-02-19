Кому нужен тестер? - страница 2
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https://www.mql5.com/ru/code
По хорошему нужно как раз именно там опубликовать. Но последняя моя публикая очень простенького кода так ничем и не увенчалась. По факту я оказался настолько криворуким что потратив на загрузку несколько часов. Причём загрузить, то что хотелось так и не удалось.
Проблема с загрузкой изображении, проблема с проверкой кода и т.д. Пишет что в коде ошибки, но где и какие не понятно. Всё работает. Так что изрядно помучавшись, пришлось бросить эту затею. Опубликовал не то что хотел, другие картинки и т.д. Так что одна морока. Даже вспоминать страшно. Очередной раз воскрешать весь этот ужас как-то не хочется. А так сама по себе идея хорошая.
Какая разница, что, у кого, когда и как было?! Говорим про сейчас.
Ладно попробую опубликовать.
Здравствуйте друзья.
Представляю Вам рабочий тестер. Он мультивалютный и мультитаймфреймовый. Реально работающая игрушка.
Выставляю в качестве вопроса, потому что последний раз опубликовать код завершилось неудачей. Публикация кода с проверкой и т.д.
Так что в этот раз опубликовал в виде вопроса.
Кому нужно скачивайте. Если что не понятно спрашивайте.
Тестер работает как в перед, так и назад.
Вроде всё. Есть недоработки, по ходу спрашивайте.
Можно вопрос нуба, как с индикатором работать, в тестере не смог открыть окна, открылась только нижняя панель, бросил индикатор на график, он закрыл мои окна и открыл нижнее свое)
Кто собирается попробовать эту штуковину, предварительно сохраните профиль.
Ага, окна сворачивает))))
Можно вопрос нуба, как с индикатором работать, в тестере не смог открыть окна, открылась только нижняя панель, бросил индикатор на график, он закрыл мои окна и открыл нижнее свое)
Запускаем советника в тестере(Save2) на М1
Он создаёт историю кодировок в папке c:\Temp\
Делее из папки Temp копируем в
После этого запускаем.
Если нужно потоки новостей то они должны быть обозначены как в прямоугольнике.
Запускаем советника в тестере(Save2) на М1
Он создаёт историю кодировок в папке c:\Temp\
Делее из папки Temp копируем в
После этого запускаем.
Если нужно потоки новостей то они должны быть обозначены как в прямоугольнике.
Все сделал, большие файлы конечно даже на пару месяцев. Скопировал в папку Файлы терминала. Не понял где запускать индикатор. В чарте или в тестере. В чарте без изменений, сворачивает окна. И как получить файлы для потока новостей.
3 файла Tester_Final_NN индикатора это разные версии?
В тестере индикатор встает без цветовой схемы почему то с цветами элементов черные все. После выбора цветовой схемы бары стали видны.
Все сделал, большие файлы конечно даже на пару месяцев. Скопировал в папку Файлы терминала. Не понял где запускать индикатор. В чарте или в тестере. В чарте без изменений, сворачивает окна. И как получить файлы для потока новостей.
У меня файлы по сто метров.
Открываете тестовый терминал. В основном не стоит. Кидаете на любой график. Терминал только с чистым окном.
Дальше выбираете пары с которыми работать.
Получится
Далее выбираете периоды
И скорость
3 файла Tester_Final_NN индикатора это разные версии?
Одно и тоже, но в порядке разработки. 20 точно устойчивая.
Пробуйте на мажорах.
Вид файлов новостей.
3 и 4 поля строковые.
Если что спрашивайте.
У меня файлы по сто метров.
Открываете тестовый терминал. В основном не стоит. Кидаете на любой график. Терминал только с чистым окном.
Дальше выбираете пары с которыми работать.
Получится
Далее выбираете периоды
И скорость
Одно и тоже, но в порядке разработки. 20 точно устойчивая.
Пробуйте на мажорах.
Вид файлов новостей.
3 и 4 поля строковые.
Если что спрашивайте.
Заработал) Когда выбираешь символ, котировки которого не загружены в папку терминала, то терминал подвисает, минут 10 подождал и закрыл. core i3 3210 и 8 гб ОЗУ.
Про новости, файл нужно самому делать? и что означают 3 и 4 поля?