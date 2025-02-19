Кому нужен тестер? - страница 2

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Да, модерация в КБ - это что-то. Я за 12 лет один индикатор опубликовал и то, уже отказался было, но модератор понял и сам реализовал своё условие, сделав его последним. После всё публиковал в форуме, или не публиковал вовсе. 
 
fxsaber:
https://www.mql5.com/ru/code

По хорошему нужно как раз именно там опубликовать. Но последняя моя публикая очень простенького кода так ничем и не увенчалась. По факту я оказался настолько криворуким что потратив на загрузку несколько часов. Причём загрузить, то что хотелось так и не удалось.

Проблема с загрузкой изображении, проблема с проверкой кода и т.д. Пишет что в коде ошибки, но где и какие не понятно. Всё работает. Так что изрядно помучавшись, пришлось бросить эту затею. Опубликовал не то что хотел, другие картинки и т.д. Так что одна морока. Даже вспоминать страшно. Очередной раз воскрешать весь этот ужас как-то не хочется. А так сама по себе идея хорошая.

 
Какая разница, что, у кого, когда и как было?! Говорим про сейчас.
 
fxsaber:
Какая разница, что, у кого, когда и как было?! Говорим про сейчас.

Ладно попробую опубликовать.

 
ROMAN KIVERIN:

Здравствуйте друзья.

Представляю Вам рабочий тестер. Он мультивалютный и мультитаймфреймовый. Реально работающая игрушка.

Выставляю в качестве вопроса, потому что последний раз опубликовать код завершилось неудачей. Публикация кода с проверкой и т.д.

Так что в этот раз опубликовал в виде вопроса.

Кому нужно скачивайте. Если что не понятно спрашивайте.

Тестер работает как в перед, так и назад.

Вроде всё. Есть недоработки, по ходу спрашивайте.

Можно вопрос нуба, как с индикатором работать,  в тестере не смог открыть окна, открылась только нижняя панель, бросил индикатор на график, он закрыл мои окна и открыл нижнее свое)

 
khorosh:
Кто собирается попробовать эту штуковину, предварительно сохраните профиль.

Ага, окна сворачивает))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Можно вопрос нуба, как с индикатором работать,  в тестере не смог открыть окна, открылась только нижняя панель, бросил индикатор на график, он закрыл мои окна и открыл нижнее свое)

п

Запускаем советника в тестере(Save2) на М1

Он создаёт историю кодировок в папке c:\Temp\

Делее из папки Temp копируем в 

После этого запускаем.

Если нужно потоки новостей то они должны быть обозначены как в прямоугольнике. 

Файлы:
Save_2.mq4  6 kb
 
ROMAN KIVERIN:

Запускаем советника в тестере(Save2) на М1

Он создаёт историю кодировок в папке c:\Temp\

Делее из папки Temp копируем в 

После этого запускаем.

Если нужно потоки новостей то они должны быть обозначены как в прямоугольнике. 

Все сделал, большие файлы конечно даже на пару месяцев. Скопировал в папку Файлы терминала. Не понял где запускать индикатор. В чарте или в тестере. В чарте без изменений, сворачивает окна. И как получить файлы для потока новостей.

3 файла Tester_Final_NN индикатора это разные версии? 

В тестере индикатор встает без цветовой схемы почему то с цветами элементов черные все. После выбора цветовой схемы бары стали видны.

 
Valeriy Yastremskiy:

Все сделал, большие файлы конечно даже на пару месяцев. Скопировал в папку Файлы терминала. Не понял где запускать индикатор. В чарте или в тестере. В чарте без изменений, сворачивает окна. И как получить файлы для потока новостей.

У меня файлы по сто метров.

Открываете тестовый терминал. В основном не стоит. Кидаете на любой график. Терминал только с чистым окном. 

Дальше выбираете пары с которыми работать.  о

Получится

р

Далее выбираете периоды

н


И скорость

ап



Valeriy Yastremskiy:

3 файла Tester_Final_NN индикатора это разные версии? 


Одно и тоже, но в порядке разработки. 20 точно устойчивая. 

Пробуйте на мажорах.

у

Вид файлов новостей.

3 и 4 поля строковые.

Если что спрашивайте.

 
ROMAN KIVERIN:

У меня файлы по сто метров.

Открываете тестовый терминал. В основном не стоит. Кидаете на любой график. Терминал только с чистым окном. 

Дальше выбираете пары с которыми работать. 

Получится

Далее выбираете периоды

И скорость

Одно и тоже, но в порядке разработки. 20 точно устойчивая. 

Пробуйте на мажорах.

Вид файлов новостей.

3 и 4 поля строковые.

Если что спрашивайте.

Заработал) Когда выбираешь символ, котировки которого не загружены в папку терминала, то терминал подвисает, минут 10 подождал и закрыл. core i3 3210 и 8 гб ОЗУ.

Про новости, файл нужно самому делать? и что означают 3 и 4 поля?

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