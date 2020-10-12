Самый быстрый способ установить свойство объекта
void OnChartEvent(const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam) { if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { if(sparam=="My_obj")) { //code.... } } }Hi
Забыл упомянуть, у меня 1000 строк. И это займет немного времени, чего я намерен избежать.
Попробуйте сначала сохранить имена всех объектов в свой массив, а потом уже сделать для всех ObjectSetInteger.
Разработчики неоднократно советовали не смешивать read- и write-операции с объектами.
Я не читаю и не пишу. Я просто хочу быстрее выделять и снимать выделение с объектов. Если есть другой способ, кроме сохранения имен, предложите. Потому что я рисую линии вручную, а советник выполняет какую-то задачу, в которой мне нужно несколько раз выбирать и отменять выбор объекта.
Пожалуйста, дайте мне знать.
Кто выделяет и снимает объекты?
Если человек - тогда следить в OnChartEvent.
Если советник, тогда он должен запоминать свои действия, или перебор всех объектов.
Других вариантов не могу даже придумать.
Вот это может немного помочь
Я не читаю и не пишу.
ObjectName, ObjectGetXXX = read
ObjectSetXXX = write
Don't mix them.
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Я пробовал это:
Но на это нужно немного времени. Я хочу знать, как быстрее всего установить свойство объекта, если это возможно, не просматривая все строки одну за другой.