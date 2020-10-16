Вертикальные индикаторы в МТ4 - страница 2
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https://www.mql5.com/en/forum/229521/page3#comment_13261028
https://www.mql5.com/ru/forum/227736/page63#comment_14724153
Понятно, что это красиво и круто. Понятно, что у канваса большие возможности, но мне-то так много не нужно.
Я же не прошу голографические графики в пространстве, мне нужно всего лишь сдвинуть индикаторы снизу в бок.
Для разработчиков это не сложно (для этого всё есть), а простому пользователю учить целую экосистему, чтобы подвинуть графики ... мне кажется, это перебор.
Понятно, что это красиво и круто. Понятно, что у канваса большие возможности, но мне-то так много не нужно.
Я же не прошу голографические графики в пространстве, мне нужно всего лишь сдвинуть индикаторы снизу в бок.
Для разработчиков это не сложно (для этого всё есть), а простому пользователю учить целую экосистему, чтобы подвинуть графики ... мне кажется, это перебор.
Ну вот, скатились до уровня обсуждения: мне это очень тяжело и долго, а вот кому-то (кому это вообще не нужно) раз плюнуть. Зачем так вот оценивать чужое время и возможности?
Понятно, что это красиво и круто. Понятно, что у канваса большие возможности, но мне-то так много не нужно.
Я же не прошу голографические графики в пространстве, мне нужно всего лишь сдвинуть индикаторы снизу в бок.
Для разработчиков это не сложно (для этого всё есть), а простому пользователю учить целую экосистему, чтобы подвинуть графики ... мне кажется, это перебор.
Скажите, это сложный код?
Скажите, это сложный код?
Николай, ему радуга не нужна
код будет еще проще
Скажите, это сложный код?
Николай, ему радуга не нужна
код будет еще проще
для реализации радуги одна строчка ))
для реализации радуги одна строчка ))
ааа
не вникал
Ну вот, скатились до уровня обсуждения: мне это очень тяжело и долго, а вот кому-то (кому это вообще не нужно) раз плюнуть. Зачем так вот оценивать чужое время и возможности?
Если вы не обратили внимание, то я не прошу "напишите мне", а делаю упор на "разработчикам это не сложно". Мне кажется этот функционал очевидным и полезным, и я искал ответ "есть ли он". Был разочарован, а также понимаю, что разрабам писать бессмысленно.
Кстати, я только сейчас понял. Ради "моего" функционала, люди покупают второй монитор и поворачивают его вертикально. Хотя можно было бы ограничиться обычным WFHD.
Скажите, это сложный код?
Не спорю - код простой. Но что для этого нужно знать?
1. Нужно знать препроцессор и как им управлять.
2. Нужно знать обработчики событий и их нюансы.
3. Нужно знать графическую подсистему МТ
4. Нужно знать библиотеку Canvas.
Также в коде я не вижу возможности менять ширину окна индикаторов, возможности разделять это окно на произвольное количество подокон и произвольно менять их содержимое. И всё это конечно же мышкой. Подозреваю, что код немного распухнет. =)
Скорее всего, вы такое написать можете и количество кода не будет исчисляться 1 млн. строк, но какой объём опыта, знаний и времени для изучения нужно, чтобы реализовать такую простую функцию?
Если вы не обратили внимание, то я не прошу "напишите мне", а делаю упор на "разработчикам это не сложно". Мне кажется этот функционал очевидным и полезным, и я искал ответ "есть ли он". Был разочарован, а также понимаю, что разрабам писать бессмысленно.
Кстати, я только сейчас понял. Ради "моего" функционала, люди покупают второй монитор и поворачивают его вертикально. Хотя можно было бы ограничиться обычным WFHD.
Не спорю - код простой. Но что для этого нужно знать?
1. Нужно знать препроцессор и как им управлять.
2. Нужно знать обработчики событий и их нюансы.
3. Нужно знать графическую подсистему МТ
4. Нужно знать библиотеку Canvas.
Также в коде я не вижу возможности менять ширину окна индикаторов, возможности разделять это окно на произвольное количество подокон и произвольно менять их содержимое. И всё это конечно же мышкой. Подозреваю, что код немного распухнет. =)
Скорее всего, вы такое написать можете и количество кода не будет исчисляться 1 млн. строк, но какой объём опыта, знаний и времени для изучения нужно, чтобы реализовать такую простую функцию?
улыбнуло...
Удачи в Ваших поисках.
Если вы не обратили внимание, то я не прошу "напишите мне", а делаю упор на "разработчикам это не сложно". Мне кажется этот функционал очевидным и полезным, и я искал ответ "есть ли он". Был разочарован, а также понимаю, что разрабам писать бессмысленно.
Кстати, я только сейчас понял. Ради "моего" функционала, люди покупают второй монитор и поворачивают его вертикально. Хотя можно было бы ограничиться обычным WFHD.
Не спорю - код простой. Но что для этого нужно знать?
1. Нужно знать препроцессор и как им управлять.
2. Нужно знать обработчики событий и их нюансы.
3. Нужно знать графическую подсистему МТ
4. Нужно знать библиотеку Canvas.
Также в коде я не вижу возможности менять ширину окна индикаторов, возможности разделять это окно на произвольное количество подокон и произвольно менять их содержимое. И всё это конечно же мышкой. Подозреваю, что код немного распухнет. =)
Скорее всего, вы такое написать можете и количество кода не будет исчисляться 1 млн. строк, но какой объём опыта, знаний и времени для изучения нужно, чтобы реализовать такую простую функцию?