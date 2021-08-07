Что быстрее: XAU или XAG - страница 5
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Отличный метод построения последовательности поведения двух рядов. Спасибо за идею!
Пожалуйста!
Золото и серебро имеют положительную корреляцию. Какой металл быстрее движется при смене направления, а какой запаздывает?
по разному, когда как
и корреляция не всегда положительна
по разному, когда как
и корреляция не всегда положительна
Сравнение по скользящей?Сравнение в процентах или в пипсах?
Зря вообще коррелируются эти два инструмента, несмотря на то, что их движения похожи, это абсолютно разные активы с разными ценообразующими факторами, есть смысл проводить параллели но разбирать кто из них быстрее на мой взгляд бесполезно...!1
здесь вы забываете (либо не хотите замечать) другого актива - usd!
По моим наблюдениям за вчера, именно его переоценка в других активах привела к движению "инструментов" )
Не только по золоту, серебру...
Но разные рынки имею разную скорость переоценки. Это и исследуем )
здесь вы забываете (либо не хотите замечать) другого актива - usd!
По моим наблюдениям за вчера, именно его переоценка в других активах привела к движению "инструментов" )
Не только по золоту, серебру...
Но разные рынки имею разную скорость переоценки. Это и исследуем )
резонно
Зря вообще коррелируются эти два инструмента, несмотря на то, что их движения похожи, это абсолютно разные активы с разными ценообразующими факторами, есть смысл проводить параллели но разбирать кто из них быстрее на мой взгляд бесполезно...
здесь вы забываете (либо не хотите замечать) другого актива - usd!
По моим наблюдениям за вчера, именно его переоценка в других активах привела к движению "инструментов" )
Не только по золоту, серебру...
Но разные рынки имею разную скорость переоценки. Это и исследуем )
Эээ, перешли к обсуждению доллара) так доллар к золоту и над кореллировать)
В чем то Вы правы, согласен. Мы просто видим те же вещи только в разных таймфрэймах, например я не считаю доллар перекупленным и покупку золота буду рассматривать ниже)