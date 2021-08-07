Что быстрее: XAU или XAG - страница 5

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Mikhail Dovbakh:

Отличный метод построения последовательности поведения двух рядов. Спасибо за идею!

Пожалуйста!

 
Vladimir Baskakov:
Золото и серебро имеют положительную корреляцию. Какой металл быстрее движется при смене направления, а какой запаздывает? 

по разному, когда как

и корреляция не всегда положительна


 
Renat Akhtyamov:

по разному, когда как

и корреляция не всегда положительна


Сравнение по скользящей?

Сравнение в процентах или в пипсах?
 
Зря вообще коррелируются эти два инструмента, несмотря на то, что их движения похожи, это абсолютно разные активы с разными ценообразующими факторами, есть смысл проводить параллели но разбирать кто из них быстрее на мой взгляд бесполезно...
 
VVT:
Зря вообще коррелируются эти два инструмента, несмотря на то, что их движения похожи, это абсолютно разные активы с разными ценообразующими факторами, есть смысл проводить параллели но разбирать кто из них быстрее на мой взгляд бесполезно...!1

здесь вы забываете (либо не хотите замечать) другого актива - usd!

По моим наблюдениям за вчера, именно его переоценка в других активах привела к движению "инструментов" )

Не только по золоту, серебру... 

Но разные рынки имею разную скорость переоценки. Это и исследуем )

 
Mikhail Dovbakh:

здесь вы забываете (либо не хотите замечать) другого актива - usd!

По моим наблюдениям за вчера, именно его переоценка в других активах привела к движению "инструментов" )

Не только по золоту, серебру... 

Но разные рынки имею разную скорость переоценки. Это и исследуем )

резонно


[Удален]  
VVT:
Зря вообще коррелируются эти два инструмента, несмотря на то, что их движения похожи, это абсолютно разные активы с разными ценообразующими факторами, есть смысл проводить параллели но разбирать кто из них быстрее на мой взгляд бесполезно...
Они ходят в одну сторону, но вес разный
 
Mikhail Dovbakh:

здесь вы забываете (либо не хотите замечать) другого актива - usd!

По моим наблюдениям за вчера, именно его переоценка в других активах привела к движению "инструментов" )

Не только по золоту, серебру... 

Но разные рынки имею разную скорость переоценки. Это и исследуем )

Эээ, перешли к обсуждению доллара) так доллар к золоту и над кореллировать)

В чем то Вы правы, согласен. Мы просто видим те же вещи только в разных таймфрэймах, например я не считаю доллар перекупленным и покупку золота буду рассматривать ниже)

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