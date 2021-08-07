Что быстрее: XAU или XAG - страница 2
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Можно попробовать поторговать, но прибыль будет маленькая, так-как разбежки мелковаты
В понедельник посмотрю более детально, что можно с этого приготовить
Это скорее исключение из правил,золото сильней,только вот смысла особо нет
Господа есть инструмент соотношение GOLD/SILVER на нём и стройте свои расчёты
Зачем?
Господа есть инструмент соотношение GOLD/SILVER на нём и стройте свои расчёты
Ну это не смешно даже,просто посмотрите на то количество пунктов которое может "скушать" золото
Это минимум 4000 пунктов и это только в одну сторону.И серебро,которое как "червяк после дождя"проползает 1000.Конечно золото,рвёт и всех.Но оно слишком уж прыгает в разные стороны,стабильности нет,и торговать опасно ,особенно короткими позициями.Как то , была пятница,черная пятница для многих наверно..8000 в низ,вот смеху то было...
Поэтому взял себе евро и "приторговываешь" потихоньку
Не смешно - это мерять в пунктах. В процентах Серебро в 2-4 раза быстрее Золота.
Не смешно - это мерять в пунктах. В процентах Серебро в 2-4 раза быстрее Золота.
Приведите пример.
Приведите пример.
В моем сообщении на первой странице. Там отношение в процентах.
Если проще, последнее падение:
Золото на 5%
Серебро на 20%.
Можно попробовать построить спред, взяв один актив со сдвигом по времени и посмотреть как меняется его средняя волатильность в зависимости от этого сдвига - будет ли у неё выраженный минимум.
Судя по всему, запаздывания нет - минимум волатильности спреда достигается при нулевом сдвиге.
скрипт:
Никогда не смотрел на нефть марки BRENT<=>WTI , но бывают дни, когда можно поймать разбежку
Заработок невелик, примерно 20-50 центов, но если войти лотом по-крупнее, то прибыль будет чувствительна. Посмотрел не на очень далёкой истории, система безопасна за исключением участка, когда она была с отрицательной ценой
Никогда не смотрел на нефть марки BRENT<=>WTI , но бывают дни, когда можно поймать разбежку
Заработок невелик, примерно 20-50 центов, но если войти лотом по-крупнее, то прибыль будет чувствительна. Посмотрел не на очень далёкой истории, система безопасна за исключением участка, когда она была с отрицательной ценой
Открыл демку для онлайн-проверки BRENT<=>WTI
Взял по 100 контрактов - жду результатов