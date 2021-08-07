Что быстрее: XAU или XAG - страница 2

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Vitaly Muzichenko:

Можно попробовать поторговать, но прибыль будет маленькая, так-как разбежки мелковаты

В понедельник посмотрю более детально, что можно с этого приготовить


Это скорее исключение из правил,золото сильней,только вот смысла особо нет

 
Господа есть инструмент соотношение GOLD/SILVER на нём и стройте свои расчёты 
 
VVT:
Господа есть инструмент соотношение GOLD/SILVER на нём и стройте свои расчёты 

Зачем? 

[Удален]  
VVT:
Господа есть инструмент соотношение GOLD/SILVER на нём и стройте свои расчёты 
Интересный инструмент. Если посмотреть по macd , то когда он ниже 0 , золото и серебро растут, когда выше - падают
 
mt25:

Ну это не смешно даже,просто посмотрите на то количество пунктов которое может "скушать" золото 

Это минимум 4000 пунктов и это только в одну сторону.И серебро,которое как "червяк после дождя"проползает 1000.Конечно золото,рвёт и всех.Но оно слишком уж прыгает в разные стороны,стабильности нет,и торговать опасно ,особенно короткими позициями.Как то , была пятница,черная пятница для многих наверно..8000 в низ,вот смеху то было...

Поэтому взял себе евро и "приторговываешь" потихоньку

Не смешно - это мерять в пунктах. В процентах Серебро в 2-4 раза быстрее Золота.

 
Макс:

Не смешно - это мерять в пунктах. В процентах Серебро в 2-4 раза быстрее Золота.

Приведите пример.

 
mt25:

Приведите пример.

В моем сообщении на первой странице. Там отношение в процентах.

Если проще, последнее падение:

Золото на 5%

Серебро на 20%.

 
Aleksey Nikolayev:
Можно попробовать построить спред, взяв один актив со сдвигом по времени и посмотреть как меняется его средняя волатильность в зависимости от этого сдвига - будет ли у неё выраженный минимум.

Судя по всему, запаздывания нет - минимум волатильности спреда достигается при нулевом сдвиге.

XAUUSDH1

скрипт:

#include <Math\Stat\Math.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
#property script_show_inputs
//+------------------------------------------------------------------+
input string smbl1 = "XAUUSD";
input string smbl2 = "XAGUSD";
input ENUM_TIMEFRAMES prd = PERIOD_H1;
input datetime tlast = D'2020.10.04 00:00';
input int nbars = 500;
input int maxshift = 48;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
  double rates1[], rates2[];
  if (nbars != CopyOpen(smbl1, prd, tlast, nbars, rates1) || nbars != CopyOpen(smbl2, prd, tlast, nbars, rates2))
  {
    Print("not enough history");
    return;
  }
  MathLog(rates1);
  MathLog(rates2);
  double vol[], spread[];
  ArrayResize(vol, 2 * maxshift + 1);
  ArrayResize(spread, nbars);
  int nspread, d1, d2;
  for(int i = -maxshift; i <= maxshift; ++i)
  {
    if(i < 0)
    {
      nspread = nbars + i;
      d1 = 0;
      d2 = -i;
    }
    else
    {
      nspread = nbars - i;
      d1 = i;
      d2 = 0;
    }
    ArrayResize(spread, nspread);
    for(int j = 0; j < nspread; ++j) spread[j] = rates1[j + d1] - rates2[j + d2];
    vol[i + maxshift] = MathVariance(spread);
  }
  double shift[];
  MathSequenceByCount(-maxshift, maxshift, 2 * maxshift + 1, shift);
  int in = ArrayMinimum(vol);
  Print("volatility minimum at shift ", shift[in]);
//+------------------------------------------------------------------+
  ChartSetInteger(0, CHART_SHOW, false);
  CGraphic graphic;
  graphic.Create(0, "G", 0, 0, 0, 750, 350);
  graphic.CurveAdd(shift, vol, CURVE_LINES, "vol=vol(shift)");
  graphic.CurvePlotAll();
  graphic.Update();
  Sleep(30000);
  ChartSetInteger(0, CHART_SHOW, true);
  graphic.Destroy();
}
 

Никогда не смотрел на нефть марки BRENT<=>WTI , но бывают дни, когда можно поймать разбежку

Заработок невелик, примерно 20-50 центов, но если войти лотом по-крупнее, то прибыль будет чувствительна. Посмотрел не на очень далёкой истории, система безопасна за исключением участка, когда она была с отрицательной ценой

 
Vitaly Muzichenko:

Никогда не смотрел на нефть марки BRENT<=>WTI , но бывают дни, когда можно поймать разбежку

Заработок невелик, примерно 20-50 центов, но если войти лотом по-крупнее, то прибыль будет чувствительна. Посмотрел не на очень далёкой истории, система безопасна за исключением участка, когда она была с отрицательной ценой

Открыл демку для онлайн-проверки BRENT<=>WTI 

Взял по 100 контрактов - жду результатов


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