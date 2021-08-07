Что быстрее: XAU или XAG
Золото и серебро имеют положительную корреляцию. Какой металл быстрее движется при смене направления, а какой запаздывает?
для положительной кореляции не важно первенство одного из инструментов.они могут менять первенство хоть каждый час.. И второй вопрос на сколько положительная. Если там кореляция ниже 0.7 то можно говорить что её практически нет, если ниже 0.5 то её вообще нет
Золото и серебро имеют положительную корреляцию. Какой металл быстрее движется при смене направления, а какой запаздывает?
золото просто мчится, серебро отстает раза в два, три и более...
но для торговли важно смотреть TickValue для золота и серебра - тут все решает брокер,
бывают брокеры, у которых TickValue серебра раз в 10 больше чем у золота...
Золото и серебро имеют положительную корреляцию. Какой металл быстрее движется при смене направления, а какой запаздывает?
не туда куда то пошел... Быстрее движется тот актив, на который спрос выше в данном моменте, нету такого постоянства, чтобы оно постоянно было.
Серебро быстрее.
Там что быстрее - сложно сказать, но есть корелляция.
Например (пост #2) - это про форекс:
Это про остальное (пост #4) -
- 2011.10.24
- www.mql5.com
Ну это не смешно даже,просто посмотрите на то количество пунктов которое может "скушать" золото
Это минимум 4000 пунктов и это только в одну сторону.И серебро,которое как "червяк после дождя"проползает 1000.Конечно золото,рвёт и всех.Но оно слишком уж прыгает в разные стороны,стабильности нет,и торговать опасно ,особенно короткими позициями.Как то , была пятница,черная пятница для многих наверно..8000 в низ,вот смеху то было...
Поэтому взял себе евро и "приторговываешь" потихоньку
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