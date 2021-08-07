Что быстрее: XAU или XAG

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Золото и серебро имеют положительную корреляцию. Какой металл быстрее движется при смене направления, а какой запаздывает? 
 
Vladimir Baskakov:
Золото и серебро имеют положительную корреляцию. Какой металл быстрее движется при смене направления, а какой запаздывает? 

для положительной кореляции не важно первенство одного из инструментов.они могут менять первенство хоть каждый час.. И второй вопрос на сколько положительная. Если там кореляция ниже 0.7 то можно говорить что её практически нет, если ниже 0.5 то её вообще нет

 
Серебро более дёрганное. Лучше для коротких спекуляций. 
 
Vladimir Baskakov:
Золото и серебро имеют положительную корреляцию. Какой металл быстрее движется при смене направления, а какой запаздывает? 

золото просто мчится, серебро отстает раза в два, три и более...

но для торговли важно смотреть  TickValue  для золота и серебра - тут все решает брокер,

бывают брокеры, у которых  TickValue  серебра раз в 10 больше чем у золота...

 
Vladimir Baskakov:
Золото и серебро имеют положительную корреляцию. Какой металл быстрее движется при смене направления, а какой запаздывает? 

не туда куда то пошел... Быстрее движется тот актив, на который спрос выше в данном моменте, нету такого постоянства, чтобы оно постоянно было.

 

Серебро быстрее.

Файлы:
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Можно попробовать построить спред, взяв один актив со сдвигом по времени и посмотреть как меняется его средняя волатильность в зависимости от этого сдвига - будет ли у неё выраженный минимум.
 
Посчитай коэффициент опережения.
 

Там что быстрее - сложно сказать, но есть корелляция.
Например (пост #2) - это про форекс:

Это про остальное (пост #4) -

Indicators: MFCS Currency Correlation Chart
Indicators: MFCS Currency Correlation Chart
  • 2011.10.24
  • www.mql5.com
MFCS Currency Correlation Chart: Author: Mansukh Patidar...
 

Ну это не смешно даже,просто посмотрите на то количество пунктов которое может "скушать" золото 

Это минимум 4000 пунктов и это только в одну сторону.И серебро,которое как "червяк после дождя"проползает 1000.Конечно золото,рвёт и всех.Но оно слишком уж прыгает в разные стороны,стабильности нет,и торговать опасно ,особенно короткими позициями.Как то , была пятница,черная пятница для многих наверно..8000 в низ,вот смеху то было...

Поэтому взял себе евро и "приторговываешь" потихоньку

 

Можно попробовать поторговать, но прибыль будет маленькая, так-как разбежки мелковаты

В понедельник посмотрю более детально, что можно с этого приготовить


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