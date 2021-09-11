Советники: Time Buy Sell
Интересно посмотреть на такой же советник, но по двум машкам, вход по тренду в указанное время. Там ещё АТР прикрутить и 20 лет прогнать в тестере...
посмотрите, мне времени на это жалко. Какая разница что там было 20 лет назад? Кому это теперь интересно?
посмотрите, мне времени на это жалко.
Понял. Я бы также ответил) Но не думайте, что я новичок, который не понимает, что винрейт всех индикаторов на основе расчёта средней - 50%. Но если дело касается времени открытия сессий, то тут уже есть интересные моменты.
Понял. Я бы также ответил) Но не думайте, что я новичок, который не понимает, что винрейт всех индикаторов на основе расчёта средней - 50%. Но если дело касается времени открытия сессий, то тут уже есть интересные моменты.
Я не говорю, что Ма плохой индикатор. И по нему можно торговать. Но все пожелания на бесплатной основе я просто физицески не могу выполнить. если будет необходимость, то пишите в личку и договоримся.
Автор: Vladimir Khlystov
Автор: Vladimir Khlyst
Добрый день,
Сразу скажу, что опыта в пользовании советниками у меня нет, но мне кажется, я всё делаю правильно..Никак не запускается...
Добрый день,
Сразу скажу, что опыта в пользовании советниками у меня нет, но мне кажется, я всё делаю правильно..Никак не запускается...
Вы опишите что Вы делаете. Приложите скрины, вместе разберем что именно вы делаете не так
Доброго Вам дня! Подскажите в советнике есть строчка " //--- для отложенных ордеров нужна немного другая функция", как сделать для отложенных? Буду очень признателен.
Что именно Вы хотите сделать для отложенных?
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Time Buy Sell:
Советник открывает противоположные позиции в заданное времяю
Автор: Vladimir Khlystov