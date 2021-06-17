Синхронный OrderSend сообщает об успешном выполнении быстрее, чем пинг до торгового сервера - страница 4
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Повторно прошу разработчиков сообщить о билде с исправлением этого бага. Воспроизведение осталось без ответа.
Спасибо, проверим.
Раз обратили внимание на OrderSend, то на всякий случай подниму забытые темы.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.06.18 22:49
Результат на ForexTimeFXTM-Demo01
Скрипт открывает и закрывает позиции до тех пор, пока не обнаружит "фантомный ордер" - нет ни среди текущих, ни в истории. Считать это багом или фишкой платформы?
ЗЫ Скрипт написан так, что может открыться несколько позиций из-за данного нюанса. Но это не мешает получению "фантомного ордера".
Дополнение.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.06.20 23:18
Решил проверить, как долго длятся такие ситуации фантомных ордеров, когда ордер есть в системе, но нет в Терминале.
Результат
32 миллисекунды ордер есть, но его в Терминале нет! Только представьте себе, какие это может нести последствия, если в этом интервале выполнялась торговая логика...
Интересно, что фантомные ордера чаще всего присутствуют только при TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE и при TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD (значительно реже) типах транзакций.
Очень нехороший нюанс платформы.
ЗЫ Сомнительное быстродействие торговых операций на пятерке, к сожалению.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Непонятная ситуация при срабатывании отложенных ордеров.
fxsaber, 2018.11.26 13:37
Еще бывает такая ситуация:
Например, нет ни позиций, ни ордеров - PositionsTotal = 0, OrdersTotal = 0.
Выставляете маркет-ордер. При этом PositionsTotal = 0, OrdersTotal = 1.
Маркет-ордер исполнился - OrdersTotal = 0. Но PositionsTotal = 0!
а в чем смысл такого переноса? я так понимаю
1. нигде кроме вышеупомянутого брокера такое не прокатит, т.к. ордер будет заморожен (т.к. цена ордера за пределами спреда)
2. вероятность срабатывания со старой ценой больше (т.к. по новой уже реджектнули)
Пример народился с подобным переносом TP.
Цена дошла до тейка 1.80463 - реджект. Тейк тут же сдвинулся на 1.80458 - реджект. Тейк тут же сдвинулся на 1.80461 - исполнение. Итого вместо 1.80463 тейк перешел на 1.80461 и исполнился, что дало 2 пипса дополнительной прибыли. На картинке это все видно.
Однако, на картинке виден баг. И не ясно, это MT5 или брокер. Выделил числами на картинке проблемы, которые поясню ниже.
Еще два случая отсутствия комментариев при реджекте тейка и обнуления мэджика.
Обнуление мэджика тейка происходит с таким ORDER_REASON.
На реале столкнулся с висящим несколько часов маркет-ордером (не позиция). Анализ позволил догадаться до причины и написать проверочный советник для демо.
Результат (использовал эту инструкцию).
Маркет-ордер висит вечно, при этом его не удалить.
На реале столкнулся с висящим несколько часов маркет-ордером (не позиция). Анализ позволил догадаться до причины и написать проверочный советник для демо.
Результат (использовал эту инструкцию).
Маркет-ордер висит вечно, при этом его не удалить.
Можете пояснить для тех кто в танке - почему он стал неудаляемым?
Это как-то связано с тем, что у OP_SELL ордера tp=Ask?
Можете пояснить для тех кто в танке - почему он стал неудаляемым?
Это как-то связано с тем, что у OP_SELL ордера tp=Ask?
Совсем не помню.
Повторно прошу разработчиков сообщить о билде с исправлением этого бага. Воспроизведение осталось без ответа.