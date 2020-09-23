Отваливается сторонний VPS - страница 2

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Vladimir Tyumentsev:
Каких-либо совпадений отключения по времени не обнаружил, было и в 9 утра, и днем и ночью. Кроме того в алгоритме есть 3 состояния и отключения VPS были на каждом из 3х.

Брокер порекомендовал переустановить МТ4. Я установил МТ4 на другой пк с другой ос, но ситуация повторилась. 

Формулируйте правильно. Никаких "отключений VPS" у вас нет. Если что-то и есть, то это реконнект (успешный) терминала к серверу брокера примерно раз в сутки, что вполне нормально.

Я так понимаю, что речь идет о поведении вашего эксперта. Сомнительно что кто-то сможет вам помочь по описанию вида "иногда с ним что-то случается".

 
Vladimir Karputov:

Что пишется в журналах (в обоих журналах) в момент ошибки?

Справка, как получить журналы виртуального хостинга VPS MQL5: 

  • Запросить журнал работы платформы и советников

Сегодня было это

Файлы:
Screenshot_3.png  173 kb
 
Sergey Golubev:

Если этот VPS (а у вас их несколько как я понял, так как здесь VPS дается на торговый счет) перестает работать, то это видно в журнале/логе VPS.
Так как MQL5 VPS - это "Metatrader в клауде (в облаке)", то это - дисконнект VPS'а (этого Метатрейдера) от сервера брокера.
И это все фиксируется в журнале VPS'а (их журналов - два вида).
Дисконнекты бывают, но редко и на очень небольшое время.

Вы можете поменять VPS сервер с London 11 на другой, но тут надо осторожно, так как менять можно не чаще раза в неделю - 

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https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions

Спасибо!

 
Vladimir Tyumentsev:

Сегодня было это

Это журнал/лог вашего Метатрейдера,
внизу картинки - дисконнекс на 1 секунду, выше - на 2 сек и еще выше - на 2 секунды.
Это дисконнекты вашего домашнего Метатрейдера с сервером брокера.

К VPS это не имеет никакого отношения (у VPS eсть свои логи). Потому что MQL5 VPS - это ваш "второй Метатрейдер в облаке", и он по коннектам не имеет отношения к вашему домашнему Метатрейдеру (MQL5 VPS - это вообще другой Метатрейдер, не ваш который у вас на компьютере), и что там происходит - лучше посмотреть логи этого MQL5 VPS (и там, наверное, все нормально).

Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
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Vladimir Tyumentsev:

Сегодня было это

Вы показали ОБЫЧНЫЙ настольный терминал - виртуальный хостинг mQL5 VPS не имеет графического интерфейса. 


Пример как выглядит 

Журнал виртуальной платформы 

Запрос журнала с виртуального терминала

 
Vladimir Karputov:

Вы показали ОБЫЧНЫЙ настольный терминал - виртуальный хостинг mQL5 VPS не имеет графического интерфейса. 


Пример как выглядит 

Журнал виртуальной платформы 

Извините, подскажите пожалуйста где я могу это найти? 
 
Vladimir Tyumentsev:
Извините, подскажите пожалуйста где я могу это найти? 

У вас в навигаторе - ваш торговый счет, а ниже - VPS.
Правой кнопкой мыши на него - журнал (см пост #5).

Вот статья https://www.mql5.com/ru/articles/994 , а это из статьи картинка:

metatrader vps hosting
metatrader vps hosting
  • 2019.07.08
  • www.mql5.com
how do I connect to the metatrader vps hosting I have the vps icon in my navigator section...
 
Sergey Golubev:

У вас в навигаторе - ваш торговый счет, а ниже - VPS.
Правой кнопкой мыши на него - журнал (см пост #5).

Вот статья https://www.mql5.com/ru/articles/994 , а это из статьи картинка:

Добрый вечер! Сегодня в очередной раз отвалился VPS выдает ошибку "zero divide in" (скрин во вложении) Подскажите пожалуйста, как можно устранить?

Файлы:
Screenshot_1.jpg  266 kb
 
Vladimir Tyumentsev:

Добрый вечер! Сегодня в очередной раз отвалился VPS выдает ошибку "zero divide in" (скрин во вложении) Подскажите пожалуйста, как можно устранить?

Это ошибка вашего советника. И его нужно исправлять от таких ошибок...

 
Vladimir Tyumentsev:

Добрый вечер! Сегодня в очередной раз отвалился VPS выдает ошибку "zero divide in" (скрин во вложении) Подскажите пожалуйста, как можно устранить?

Это не VPS "отвалился" - это продолжение некачественного кода Вашего советника. Советник содержит критические ошибки. Исправляйте ошибки в советнике.

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