Отваливается сторонний VPS
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Здравствуйте!
Поменяйте брокера это самое простое. Или пример алгоритма выложите.
Поменяйте брокера это самое простое. Или пример алгоритма выложите.
Этот брокер (цетовый счёт) подходит по условиям (спред, комиссия) для мелких депозитов, менять особо не на что. А для чего пример алгоритма? Чем это поможет?
Может там деление на ноль, или к экстрасенсам обратитесь или в фриланс.
Может там деление на ноль, или к экстрасенсам обратитесь или в фриланс.
Я же написал, что на других брокерах работает корректно, причём более 2х лет и ошибку в алгоритме исключаю.
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Evgeny Belyaev, 2020.09.16 01:35
к экстрасенсам обратитесь или в фриланс.
Может есть время после которого алгоритм не работает. Перенос через ночь ?
Может есть время после которого алгоритм не работает. Перенос через ночь ?
Здравствуйте!
Вы спрашиваете про сторонний VPS или про VPS от MQL5?
Я спрашиваю про VPS от MQL5
Что пишется в журналах (в обоих журналах) в момент ошибки?
Справка, как получить журналы виртуального хостинга VPS MQL5:
- Запросить журнал работы платформы и советников
- www.metatrader5.com
Здравствуйте!
Если этот VPS (а у вас их несколько как я понял, так как здесь VPS дается на торговый счет) перестает работать, то это видно в журнале/логе VPS.
Так как MQL5 VPS - это "Metatrader в клауде (в облаке)", то это - дисконнект VPS'а (этого Метатрейдера) от сервера брокера.
И это все фиксируется в журнале VPS'а (их журналов - два вида).
Дисконнекты бывают, но редко и на очень небольшое время.
Вы можете поменять VPS сервер с London 11 на другой, но тут надо осторожно, так как менять можно не чаще раза в неделю -
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https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions
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