Отваливается сторонний VPS

Новый комментарий
 
Здравствуйте!

У меня по несколько раз в день перестаёт работать VPS на брокере Forex4you, сервер: London 11: 6165152. Приходится перезапускать. Подскажите как решить вопрос? 

На других брокерах этот же самый алгоритм работает корректно, так же на VPS от MQL5. 
 
Vladimir Tyumentsev:
Здравствуйте!

У меня по несколько раз в день перестаёт работать VPS на брокере Forex4you, сервер: London 11: 6165152. Приходится перезапускать. Подскажите как решить вопрос? 

На других брокерах этот же самый алгоритм работает корректно, так же на VPS от MQL5. 

Поменяйте брокера это самое простое. Или пример алгоритма выложите.

 
Evgeny Belyaev:

Поменяйте брокера это самое простое. Или пример алгоритма выложите.

Этот брокер (цетовый счёт) подходит по условиям (спред, комиссия) для мелких депозитов, менять особо не на что. А для чего пример алгоритма? Чем это поможет? 
 
Vladimir Tyumentsev:
Этот брокер (цетовый счёт) подходит по условиям (спред, комиссия) для мелких депозитов, менять особо не на что. А для чего пример алгоритма? Чем это поможет? 

Может там деление на ноль, или к экстрасенсам обратитесь или в фриланс.

 
Evgeny Belyaev:

Может там деление на ноль, или к экстрасенсам обратитесь или в фриланс.

Я же написал, что на других брокерах работает корректно, причём более 2х лет и ошибку в алгоритме исключаю.

Если вы не знаете решение этой ситуации, то не пишите, только время и внимание отнимаете. 
 
Vladimir Tyumentsev:
Я же написал, что на других брокерах работает корректно, причём более 2х лет и ошибку в алгоритме исключаю.

Если вы не знаете решение этой ситуации, то не пишите, только время и внимание отнимаете. 

Может есть время после которого алгоритм не работает. Перенос через ночь ?

 
Evgeny Belyaev:

Может есть время после которого алгоритм не работает. Перенос через ночь ?

Каких-либо совпадений отключения по времени не обнаружил, было и в 9 утра, и днем и ночью. Кроме того в алгоритме есть 3 состояния и отключения VPS были на каждом из 3х.

Брокер порекомендовал переустановить МТ4. Я установил МТ4 на другой пк с другой ос, но ситуация повторилась. 
 
Vladimir Tyumentsev:
Здравствуйте!

У меня по несколько раз в день перестаёт работать VPS на брокере Forex4you, сервер: London 11: 6165152. Приходится перезапускать. Подскажите как решить вопрос? 

На других брокерах этот же самый алгоритм работает корректно, так же на VPS от MQL5. 

Вы спрашиваете про сторонний VPS или про VPS от MQL5?

 
Vladimir Karputov:

Вы спрашиваете про сторонний VPS или про VPS от MQL5?

Я спрашиваю про VPS от MQL5 
 
Vladimir Tyumentsev:
Я спрашиваю про VPS от MQL5 

Что пишется в журналах (в обоих журналах) в момент ошибки?

Справка, как получить журналы виртуального хостинга VPS MQL5: 

  • Запросить журнал работы платформы и советников
Работа с виртуальной платформой - Виртуальный хостинг для круглосуточной работы - Справка по MetaTrader 5
Работа с виртуальной платформой - Виртуальный хостинг для круглосуточной работы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Пинг в миллисекундах, характеризующий сетевую задержку между виртуальным сервером и торговым сервером вашего брокера. Здесь также приводится информация о том, насколько пинг на виртуальной платформе меньше, чем на локальной. Чем меньше сетевая задержка, тем лучше будут исполняться торговые операции: уменьшится проскальзывание и вероятность...
 
Vladimir Tyumentsev:
Здравствуйте!

У меня по несколько раз в день перестаёт работать VPS на брокере Forex4you, сервер: London 11: 6165152. Приходится перезапускать. Подскажите как решить вопрос? 

На других брокерах этот же самый алгоритм работает корректно, так же на VPS от MQL5. 

Если этот VPS (а у вас их несколько как я понял, так как здесь VPS дается на торговый счет) перестает работать, то это видно в журнале/логе VPS.
Так как MQL5 VPS - это "Metatrader в клауде (в облаке)", то это - дисконнект VPS'а (этого Метатрейдера) от сервера брокера.
И это все фиксируется в журнале VPS'а (их журналов - два вида).
Дисконнекты бывают, но редко и на очень небольшое время.

Вы можете поменять VPS сервер с London 11 на другой, но тут надо осторожно, так как менять можно не чаще раза в неделю - 

----------------

https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions

Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Виртуальный хостинг для MetaTrader 4/5 является лучшим VPS-решением для Форекса. Оно не требует настройки, дает минимальные задержки до сервера и отличается низкими ценами. Всего за 15 USD в месяц вы получите виртуальную платформу, которая работает круглые сутки, экономит вашу прибыль и даже окупает себя. Создать удаленную копию приложения...
123
Новый комментарий