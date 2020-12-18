Учёт комиссии в MQL5

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Здравствуйте! Вопрос: как заставить программу учесть комиссию в тестере стратегий?
 
Комиссия пропорциональна объему сделки.
 
Dmitry Fedoseev:
Комиссия пропорциональна объему сделки

Я не однозначно выразился. Нужно провести оптимизацию стратегии с учетом комиссий брокера. Без комиссий стандартная оптимизация в тестере некорректна.

 
SanAlex:

скорее всего комиссия зависит от валюты - разная валюта имеет свою комиссию 

Позвольте поинтересоваться, а какое качество истории у вас в бэктесте?
 

Вся проблема в том, что при запуске тестера с реальным тикетом комиссия учитывается, но качество истории неудовлетворительное. Приходится копировать тикет (символ), тогда качество получается 100%, но комиссию учесть невозможно.


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47rxkfn:
Здравствуйте! Вопрос: как заставить программу учесть комиссию в тестере стратегий?
А свойство сделки DEAL_COMMISSION не подходит?
 
Vasiliy Pushkaryov:
А свойство сделки DEAL_COMMISSION не подходит?

Через какую функцию можно назначить пользовательскому символу это свойство?

 
47rxkfn:

Через какую функцию можно назначить пользовательскому символу это свойство?

Я по постам не понял, что это с пользовательскими символами работа. Тогда не знаю.
 

Комиссию можно выставить в тестере для каждого символа


 
И чтоб два раза не вставать - как заставить работать имитацию задержек в тестере?
 
Rashid Umarov:

Комиссию можно выставить в тестере для каждого символа

Спасибо, но не сработало.

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