Учёт комиссии в MQL5
Комиссия пропорциональна объему сделки
Я не однозначно выразился. Нужно провести оптимизацию стратегии с учетом комиссий брокера. Без комиссий стандартная оптимизация в тестере некорректна.
скорее всего комиссия зависит от валюты - разная валюта имеет свою комиссию
Вся проблема в том, что при запуске тестера с реальным тикетом комиссия учитывается, но качество истории неудовлетворительное. Приходится копировать тикет (символ), тогда качество получается 100%, но комиссию учесть невозможно.
Здравствуйте! Вопрос: как заставить программу учесть комиссию в тестере стратегий?
А свойство сделки DEAL_COMMISSION не подходит?
Через какую функцию можно назначить пользовательскому символу это свойство?
Через какую функцию можно назначить пользовательскому символу это свойство?
Комиссию можно выставить в тестере для каждого символа
Комиссию можно выставить в тестере для каждого символа
Спасибо, но не сработало.
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