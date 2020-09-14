Как проредить уровни, выделить наиболее важные из массива всех уровней?
Так вот не могу определиться с тем, как их лучше всего проредить. Как прикинуть размер этой самой окрестности?
Попробуй к круглым уровням привязаться, +- диф, может что покажет.
Имеется алгоритм, который ищет все точки разворота на графике и сохраняет их в 2 массива: уровни поддержки и уровни сопротивления. Хотя, таковыми их можно считать только после того, как придумаю способ их проредить, то есть оставить наиболее "плотные" уровни, окрестности, куда больше всего уровней попало. Так вот не могу определиться с тем, как их лучше всего проредить. Как прикинуть размер этой самой окрестности? Пока что результат работы выглядит как почти полностью разлинованный график.
можно такое написать, не вопрос...
однако - Вы сначала определились - что такое уровень поддержки и сопротивления, и как долго он "живет"?
можно такое написать, не вопрос...
однако - Вы сначала определились - что такое уровень поддержки и сопротивления, и как долго он "живет"?
Переход с бычьей свечи на медвежью - сопротивление, с медвежьей на бычью - поддержка. Таким образом я ищу эти уровни. Для начала, я сохраняю их все, чтобы потом отсеять наиболее важные. Срок жизни уровня у меня определяется количеством последних свечей, на котором происходит поиск таких точек разворота. Как только точка разворота окажется за пределами "периода поиска", который я просто ввожу в настройках, считаю что она переписалась более свежими точками разворота.
Попробуй к круглым уровням привязаться, +- диф, может что покажет.
Точки, в которых цена притормаживает или даже разворачивается и между круглыми уровнями в достаточном количестве встречаются. Надо бы оставлять уровни там, где такие точки притормаживания / разворота цены более сконцентрированно находятся, а не пытаться их привязать к круглым уровням.
Точки, в которых цена притормаживает или даже разворачивается и между круглыми уровнями в достаточном количестве встречаются. Надо бы оставлять уровни там, где такие точки притормаживания / разворота цены более сконцентрированно находятся, а не пытаться их привязать к круглым уровням.
Как вариант, есть подозрение, что скопление уровней которые ты хочешь найти будут совпадать с горизонтальным объемом.
Что то типа этого.
Переход с бычьей свечи на медвежью - сопротивление, с медвежьей на бычью - поддержка.Таким образом я ищу эти уровни. Для начала, я сохраняю их все, чтобы потом отсеять наиболее важные. Срок жизни уровня у меня определяется количеством последних свечей, на котором происходит поиск таких точек разворота. Как только точка разворота окажется за пределами "периода поиска", который я просто ввожу в настройках, считаю что она переписалась более свежими точками разворота.
то есть, если есть яма, то её уже никогда не закопать ???
Не понял, что имеется ввиду.
В смысле, если цена беспрепятственно проходит через точку, в которой она в прошлый раз развернулась / забуксовала, отменяет ли это движение предыдущую точку разворота?
Не понял, что имеется ввиду.
В смысле, если цена беспрепятственно проходит через точку, в которой она в прошлый раз развернулась / забуксовала, отменяет ли это движение предыдущую точку разворота?
да не
разговор про то, что если 200 лет назад был по 1.0(к примеру) уровень. то уже завтра его нет
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Имеется алгоритм, который ищет все точки разворота на графике и сохраняет их в 2 массива: уровни поддержки и уровни сопротивления. Хотя, таковыми их можно считать только после того, как придумаю способ их проредить, то есть оставить наиболее "плотные" уровни, окрестности, куда больше всего уровней попало. Так вот не могу определиться с тем, как их лучше всего проредить. Как прикинуть размер этой самой окрестности? Пока что результат работы выглядит как почти полностью разлинованный график.