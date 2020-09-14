Как проредить уровни, выделить наиболее важные из массива всех уровней? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы же писали - места с наименьшим нахождением цены. Наименьшее это ноль, т.е. цен там не бывает. Как раз соответствует вашему определению. Разве не так?)
Не, геп не относится к этому. Алексей скрин же привёл, там всё видно хорошо.
Ну и вот от меня трактовка.
Да уж, у Вас красивая картина развода получилась
Скорее всего, где работали покупатели это было закрытие части шортов, которые набрали выше.
По этому легко прошили уровень, и начали донабирать позицию уже под уровнем, не давая шансов залётным покупателям.
Но часть прибыли уже пофиксили. Так и работают трейдеры.
Скорее всего, где работали покупатели это было закрытие части шортов, которые набрали выше.
По этому легко прошили уровень, и начали донабирать позицию уже под уровнем, не давая шансов залётным покупателям.
Но часть прибыли уже пофиксили. Так и работают трейдеры.