Как проредить уровни, выделить наиболее важные из массива всех уровней? - страница 3

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Я извиняюсь, что отвечаю на чужой вопрос. Гэп - это не 0, а одно пересечение. Цена перескочила, но всё равно линия цены прошла здесь, хоть и за нашей спиной.
 
khorosh:

Вы же писали -  места с наименьшим нахождением цены. Наименьшее это ноль, т.е. цен там не бывает. Как раз соответствует вашему определению. Разве не так?)

Не, геп не относится к этому. Алексей скрин же привёл, там всё видно хорошо.
Ну и вот от меня трактовка.

tr

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Да уж, у Вас красивая картина развода получилась   
 
Aleksei Stepanenko:
Да уж, у Вас красивая картина развода получилась   

Скорее всего, где работали покупатели это было закрытие части шортов, которые набрали выше.
По этому легко прошили уровень, и начали донабирать позицию уже под уровнем, не давая шансов залётным покупателям.
Но часть прибыли уже пофиксили. Так и работают трейдеры.

 
Roman:

Скорее всего, где работали покупатели это было закрытие части шортов, которые набрали выше.
По этому легко прошили уровень, и начали донабирать позицию уже под уровнем, не давая шансов залётным покупателям.
Но часть прибыли уже пофиксили. Так и работают трейдеры.

По зигзагу уровни смотрели?
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