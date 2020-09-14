Как проредить уровни, выделить наиболее важные из массива всех уровней? - страница 2
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да не
разговор про то, что если 200 лет назад был по 1.0(к примеру) уровень. то уже завтра его нет
Надо всё же, чтобы уровень ощущался ценой. Чтобы она не проходила через него как нож сквозь масло. То есть уровень должен либо быть локальным экстремумом - точкой разворота, после которой цена пошла далеко и надолго в одну сторону. Такой уровень можно принять во внимание, даже если он потом не сработает точно так же. Либо цена должна пробуксовать на одном месте хотя бы пару раз, чтобы этот уровень так же принять во внимание.
Проблема в том, что уровень это не какая-то конкретная цена, а скорее довольно узкий диапазон.
Имеется алгоритм, который ищет все точки разворота на графике и сохраняет их в 2 массива: уровни поддержки и уровни сопротивления. Хотя, таковыми их можно считать только после того, как придумаю способ их проредить, то есть оставить наиболее "плотные" уровни, окрестности, куда больше всего уровней попало. Так вот не могу определиться с тем, как их лучше всего проредить. Как прикинуть размер этой самой окрестности? Пока что результат работы выглядит как почти полностью разлинованный график.
Используйте такой ТФ, на котором точек разворота меньше. Например не Н1, а допустим Н4 или Д1. А ещё можно уменьшить временное окно, в котором ищете точки разворота, - тоже приведёт к уменьшению количества точек разворота, а значит и линий. Отображайте только те уровни, где спектральная плотность линий превышает какую-то заданную во внешних параметрах величину.
Давно уже делал подобное. У меня во внешних переменных можно было задавать на выбор уровни по High, Low, Close свечей, по фракталам, по количеству пересечений уровня ценой.
Используйте такой ТФ, на котором точек разворота меньше. Например не Н1, а допустим Н4 или Д1. А ещё можно уменьшить временное окно, в котором ищете точки разворота, - тоже приведёт к уменьшению количества точек разворота, а значит и линий. Отображайте только те уровни, где спектральная плотность линий превышает какую-то заданную во внешних параметрах величину.
Давно уже делал подобное. У меня во внешних переменных можно было задавать на выбор уровни по High, Low, Close свечей, по фракталам, по количеству пересечений уровня ценой.
Да, возможно стоит использовать старшие таймфреймы для поиска более явных уровней, или те же фракталы. Я пробовал искать уровни и при помощи фракталов, но там тоже сталкивался с ситуацией, когда есть некоторое мельтешение уровней очень близко друг к другу. Обычно такое наблюдается в местах консолидации цены. Так что фрактальные уровни тоже как-то прореживать не помешает.
Уже получше, но уровень верхнего экстремума потерялся. Есть над чем работать.
Да, возможно стоит использовать старшие таймфреймы для поиска более явных уровней, или те же фракталы. Я пробовал искать уровни и при помощи фракталов, но там тоже сталкивался с ситуацией, когда есть некоторое мельтешение уровней очень близко друг к другу. Обычно такое наблюдается в местах консолидации цены. Так что фрактальные уровни тоже как-то прореживать не помешает.
В тех местах где линий много отображайте одну жирную линию на уровне максимальной спектральной плотности.
Уровни это места с наименьшим нахождением цены. Это точно.
Уровни на то и уровни, чтобы цена когда-нибудь проходила сквозь них как нож. А когда-то отскакивала. Тут нет явной закономерности. Есть закономерность лишь в том, что цена старается избегать это место.
Уровни очень часто совпадают с круглыми ценами.
Если Вы говорите о предыдущих экстремумах, то в такой ситуации, когда цена снова подходит к цене старого экстремума, вероятность перебития этого экстремума возрастает.
Это проверенные данные на статистике.
Уровни это места с наименьшим нахождением цены. Это точно.
Уровни на то и уровни, чтобы цена когда-нибудь проходила сквозь них как нож. А когда-то отскакивала. Тут нет явной закономерности. Есть закономерность лишь в том, что цена старается избегать это место.
Уровни очень часто совпадают с круглыми ценами.
Если Вы говорите о предыдущих экстремумах, то в такой ситуации, когда цена снова подходит к цене старого экстремума, вероятность перебития этого экстремума возрастает.
Это проверенные данные на статистике.
Такие места называют гэпами.
Такие места называют гэпами.
В гепах вообще цена отсутствует.
Имелось ввиду что рисуются шпильки, и цена резко уходит с того уровня.
Но так же уровнем может быть, долгое топтание цены около уровня, и потом быстрое его прохождение.
Такие места называют гэпами.
Не только, смысл в том, что если просуммировать количество пересечений цены с каждым ценовым значением, то окажется, например, что на значении 1.02850 меньше всего пересечений. Это и есть уровень:
1.02848 - 51
1.02849 - 35
1.02850 - 17
1.02851 - 62
1.02852 - 78
В гепах вообще цена отсутствует.
Имелось ввиду что рисуются резкие шпильки, и цена резко уходит с того уровня.
Но так же уровнем может быть, долгое топтание цены около уровня, и потом быстрое его прохождение.
Вы же писали - места с наименьшим нахождением цены. Наименьшее это ноль, т.е. цен там не бывает. Как раз соответствует вашему определению. Разве не так?)