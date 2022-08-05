Расчет TickValue и прибыли - страница 6

Обсуждаемая проблема была опубликована здесь https://www.mql5.com/ru/forum/383298#comment_26289382 и не нашла никакого решения.
Цена пункта золота
Здравствуйте...
 
Konstantin Kulikov #:

У многих брокеров цена тика для металлов неправильная установлена и соответственно параметр 

 выдаёт неверное значение. Это в обновлениях может как-то полечиться или искать обходные пути? 

У меня изза этого в МТ5 неправильно считается точка безубытка на металлах, тажа формула в МТ4 работает обсолютно точно. Приходится использовать обходные пути для МТ5. Нужно ли "лечить" это в обновлениях - спорный вопрос, так как с обходными путями можно корректно посчичать, а если внесут изменения то может случиться глобальный сбой советников по всему миру, которые используют точки прибыли на металлах.

 
Konstantin Kulikov #:

TICK != пункт

 

Если эта проблема такая масштабная на протяжении многих лет и программисты вынужденны изворачиваться и писать формулы, которые могут залажать на инструментах с суффиксами и префиксами, на евровых и прочих счетах, то прямо выходит ЖИРНЫЙ ВОПРОС:

Это должны делать программисты советников или программисты терминала?

Дайте уже наконец-то нормальную универсальную функцию для расчёта тика как для форекс, так и не форекс инструментов.

От себя добавлю, что на протяжении нескольких лет так и не встретил торговую панель, которая корректно работает на всех инструментах. А если работает, то баги идут уже на евросчетах и суффикс-префикс инструментах.

Если же есть универсальная формула, то дайте её и продублируйте во всех подобных темах., коих что-то не мало.

 
Видимо, универсальной формулы расчёта прибыли в валюте счёта при произвольной валюте счёта нет.
 
Нужна функция конвертации прибыли/убытка из единиц котируемой валюты инструмента в единицы валюты счёта.
Тогда можно обойтись без SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE).
 
Maxim Kuznetsov #:

Но кстати на Золоте ТИК и ПУНКТ равны.

 
Andrey Kaunov #:

Это смотря какая валюта депозита, прямая или обратная котировка или вообще кросс, 4-х или 5-значная котировка, какой спред

все влияет:

https://www.fxclub.org/faq/punkt-pointpips-stoimost-punkta-kak-ee-rasschitat

1 пункт – это минимальная единица изменения цены. Запись котировок валют с четырьмя значащими цифрами после запятой является стандартной записью по всем основным парам валют, кроме йены. При этом для пар EUR/USD или GBP/USD цена одного пункта будет равна одному доллару точно, если совершить сделку размером 10.000 единиц базовой валюты. Для франка (USD/CHF) цена одного пункта будет около 1 доллара, и она будет немного меняться вместе с изменением курса. Для японской йены запись выглядит следующим образом: USD/JPY 117.10/117.15. Как видно, после запятой здесь всего две значащие цифры. Такая запись удобна, поскольку позволяет сохранить «вес» одного пункта. Он будет около 1 доллара при сделке на сумму 10.000 долларов. Для вычисления стоимости пункта в долларах США применяется следующая формула: Стоимость пункта = (Лот * Пункт) / Курс валюты котировки к USD Лот указывается в единицах базовой валюты. Пункт – минимально возможное изменение котировки, например 0.0001 для CHF, 0.01 для...
 
Renat Akhtyamov #:

Это смотря какая валюта депозита, прямая или обратная котировка или вообще кросс, 4-х или 5-значная котировка, какой спред

Абсолютно никакой разницы.

Если Максима правильно я понял, то он имел в виду ТИК (SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) как единичное изменение или движение котировки в ту или другую сторону, а ПУНКТ (SYMBOL_POINT) -  единичное значение самой последней публикуемой цифры показателя.

Например, если показатель публикуется с двумя знаками после запятой, то один пункт составит изменение на 0.01, но один тик может быть и 5 пунктов (если цена инструмента может измениться минимум на 0.05).


P.S. На золоте на Альпари, про которое идёт речь, Тик и Пункт равны.

 
Andrey Kaunov #:

правильная оговорка, выделено


