Расчет TickValue и прибыли - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У многих брокеров цена тика для металлов неправильная установлена и соответственно параметр
выдаёт неверное значение. Это в обновлениях может как-то полечиться или искать обходные пути?
У меня изза этого в МТ5 неправильно считается точка безубытка на металлах, тажа формула в МТ4 работает обсолютно точно. Приходится использовать обходные пути для МТ5. Нужно ли "лечить" это в обновлениях - спорный вопрос, так как с обходными путями можно корректно посчичать, а если внесут изменения то может случиться глобальный сбой советников по всему миру, которые используют точки прибыли на металлах.
У многих брокеров цена тика для металлов неправильная установлена и соответственно параметр
выдаёт неверное значение. Это в обновлениях может как-то полечиться или искать обходные пути?
TICK != пункт
Если эта проблема такая масштабная на протяжении многих лет и программисты вынужденны изворачиваться и писать формулы, которые могут залажать на инструментах с суффиксами и префиксами, на евровых и прочих счетах, то прямо выходит ЖИРНЫЙ ВОПРОС:
Это должны делать программисты советников или программисты терминала?
Дайте уже наконец-то нормальную универсальную функцию для расчёта тика как для форекс, так и не форекс инструментов.
От себя добавлю, что на протяжении нескольких лет так и не встретил торговую панель, которая корректно работает на всех инструментах. А если работает, то баги идут уже на евросчетах и суффикс-префикс инструментах.
Если же есть универсальная формула, то дайте её и продублируйте во всех подобных темах., коих что-то не мало.
TICK != пункт
Согласен. Но тогда нужна функция возвращающая стоимость ПУНКТА.
Но кстати на Золоте ТИК и ПУНКТ равны.
Согласен. Но тогда нужна функция возвращающая стоимость ПУНКТА.
Но кстати на Золоте ТИК и ПУНКТ равны.
Это смотря какая валюта депозита, прямая или обратная котировка или вообще кросс, 4-х или 5-значная котировка, какой спред
все влияет:
https://www.fxclub.org/faq/punkt-pointpips-stoimost-punkta-kak-ee-rasschitat
Это смотря какая валюта депозита, прямая или обратная котировка или вообще кросс, 4-х или 5-значная котировка, какой спред
Абсолютно никакой разницы.
Если Максима правильно я понял, то он имел в виду ТИК (SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) как единичное изменение или движение котировки в ту или другую сторону, а ПУНКТ (SYMBOL_POINT) - единичное значение самой последней публикуемой цифры показателя.
Например, если показатель публикуется с двумя знаками после запятой, то один пункт составит изменение на 0.01, но один тик может быть и 5 пунктов (если цена инструмента может измениться минимум на 0.05).
P.S. На золоте на Альпари, про которое идёт речь, Тик и Пункт равны.
Абсолютно никакой разницы.
Если Максима правильно я понял, то он имел в виду ТИК (SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) как единичное изменение или движение котировки в ту или другую сторону, а ПУНКТ (SYMBOL_POINT) - единичное значение самой последней публикуемой цифры показателя.
Например, если показатель публикуется с двумя знаками после запятой, то один пункт составит изменение на 0.01, но один тик может быть и 5 пунктов (если цена инструмента может измениться минимум на 0.05).
P.S. На золоте на Альпари, про которое идёт речь, Тик и Пункт равны.
правильная оговорка, выделено