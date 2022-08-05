Расчет TickValue и прибыли - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ведь функция
класса CSymbolInfo рассчитывает значение только для текущего символа.
А как для других инструментов посчитать значение пункта в валюте депо?
Подскажите, как в мкл5 сделать аналог (как в мкл4)
Ведь функция
класса CSymbolInfo рассчитывает значение только для текущего символа.
А как для других инструментов посчитать значение пункта в валюте депо?
Подскажите, как в мкл5 сделать аналог (как в мкл4)
Ведь функция
класса CSymbolInfo рассчитывает значение только для текущего символа.
А как для других инструментов посчитать значение пункта в валюте депо?
Можно так:
Или так;
CSymbolInfo symbol; symbol.Name(_Symbol); doule TickValue=symbol.TickValue();
Здравствуйте, коллеги.
Возможно я не первый задаю этот вопрос, но почему при реальной стоимости пункта на XAUUSD - 1USD
Функция SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); упорно показывает 0.1USD
И как при этом считать просадку, прибыль, и прочие вещи, в то время как на валютных парах показывает нормальную стоимость тика.
Здравствуйте, коллеги.
Возможно я не первый задаю этот вопрос, но почему при реальной стоимости пункта на XAUUSD - 1USD
Функция SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); упорно показывает 0.1USD
И как при этом считать просадку, прибыль, и прочие вещи, в то время как на валютных парах показывает нормальную стоимость тика.
Нужно учитывать размер контракта на 1 лот, на форекс инструментах он всегда 100000
Вот золото, контракт 100. И как нам это поможет?
Интересно не как высчитать Стоимость тика другими способами, а почему стандартная функция возвращает неверные данные.
Интересно не как высчитать Стоимость тика другими способами
вот нашел у себя, делал что то по расчету прибыли
бросил на золото, получил -50.0 - как у Вас на скриншоте
2020.03.14 17:07:15.913 XAUUSD,M1: profit = -50.0
2020.03.14 17:07:15.913 XAUUSD,M1: initialized
2020.03.14 17:07:15.897 XAUUSD,M1 inputs: orderLots=1.0; orderOpenPrice=1523.34; bid=1522.84;
вот нашел у себя, делал что то по расчету прибыли
У автора по 5-ке вопрос, там нет MarketInfo.
спасибо Бро .... думаю автор справится с заменой MarketInfo на SymbolInfo