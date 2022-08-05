Расчет TickValue и прибыли - страница 8

Andrey Kaunov #:
Вы не так поняли, Ренат. Евро я привёл только для примера, т.к. Игорь написал, как мне казалось, универсальную формулу для всех инструментов. 

Но все равно спасибо за функцию. 

спецификацию интересуемого инструмента покажите подумать

 

Ну в частности NQ100, про него писал на предыдущей странице.


 
Ну в частности NQ100, про него писал на предыдущей странице.

только так скорее всего:

SymbolInfoDouble("NQ100" , SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)

это для объема в 1.0 лот

Если объем открытых позиций по инструменту отличается от 1.0, то умножаем стоимость тика на объем MathAbs(покупки минус продажи одного и того же инструмента).

 

Ренат, так я об этом и пишу с 4-й страницы. Эта функция возвращает неправильное значение.

Расчет TickValue и прибыли

Andrey Kaunov, 2022.06.30 17:26

Здесь неправ я был. 

Стоимость ПУНКТА сможем рассчитать мы по этой формуле. Не нужна такая функция.

double point_value=SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)/SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT);
Но нужно получать верные значения  
SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)

от брокера, чтобы рассчитать стоимость пункта верно. Вот о чём речь здесь идет. А сегодня опять столкнулся с неверными данными. Опять у ALPARI на инструменте NQ100 выдаёт стоимость пункта 0.1

 

При том что она составляет 1.0

 

Это Alpari MT4 Demo

 
Ihor Herasko #:

У евро другой способ расчета: Forex (стоимость тика указывается для 1-го лота). А мы говорим про способ расчета CFD (стоимость тика указывается для единицы контракта).

По золоту все равно не выходит, если считать по этой формуле:

SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) * SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)

Вот это в терминале MT4 Alpari:

А это в MT5 Alpari:


Хотя по факту в обоих терминалах на XAUUSD ( способ расчета: CFD ) стоимость тика равна 1.0

 
Andrey Kaunov #:

По золоту все равно не выходит, если считать по этой формуле:

Вот это в терминале MT4 Alpari:

А это в MT5 Alpari:


Хотя по факту в обоих терминалах на XAUUSD ( способ расчета: CFD ) стоимость тика равна 1.0

если спросонок не попямятовал кого куда делить, чтобы привести tickValue к пунктам надо ещё:

* SymbolInfoDouble(xxx,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)/SymbolInfoDouble(xxx,SYMBOL_INFO_POINT); 

и для рассчёта общей прибыли/убытка по закрытию: плюс (точнее минус) комиссия которую заплатите при закрытии

 
Да, я об этом постом выше написал.
 
Andrey Kaunov #:
Да, я об этом постом выше написал.

возможно тогда ПЛЕЧО по инструменту. Оно внезапно может отличаться от ACCOUNT_LEVERAGE и даже меняться по времени

 
Maxim Kuznetsov #:

возможно тогда ПЛЕЧО по инструменту. Оно внезапно может отличаться от ACCOUNT_LEVERAGE и даже меняться по времени

плечо по теме к марже, а не к стоимости тика

здесь поднят вопрос - кто должен корректно заполнить спецификацию на инструмент?

других вариантов нет

 
Renat Akhtyamov #:

плечо по теме к марже, а не к стоимости тика

здесь поднят вопрос - кто должен корректно заполнить спецификацию на инструмент?

других вариантов нет

В точку, Ренат. В Альпари ещё тогда 2 года назад мне ответили что MQ:


