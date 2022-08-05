Расчет TickValue и прибыли - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы не так поняли, Ренат. Евро я привёл только для примера, т.к. Игорь написал, как мне казалось, универсальную формулу для всех инструментов.
спецификацию интересуемого инструмента покажите подумать
Ну в частности NQ100, про него писал на предыдущей странице.
Ну в частности NQ100, про него писал на предыдущей странице.
только так скорее всего:
это для объема в 1.0 лот
Если объем открытых позиций по инструменту отличается от 1.0, то умножаем стоимость тика на объем MathAbs(покупки минус продажи одного и того же инструмента).
Ренат, так я об этом и пишу с 4-й страницы. Эта функция возвращает неправильное значение.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Расчет TickValue и прибыли
Andrey Kaunov, 2022.06.30 17:26
Здесь неправ я был.
Стоимость ПУНКТА сможем рассчитать мы по этой формуле. Не нужна такая функция.Но нужно получать верные значения
от брокера, чтобы рассчитать стоимость пункта верно. Вот о чём речь здесь идет. А сегодня опять столкнулся с неверными данными. Опять у ALPARI на инструменте NQ100 выдаёт стоимость пункта 0.1
При том что она составляет 1.0
У евро другой способ расчета: Forex (стоимость тика указывается для 1-го лота). А мы говорим про способ расчета CFD (стоимость тика указывается для единицы контракта).
По золоту все равно не выходит, если считать по этой формуле:
Вот это в терминале MT4 Alpari:
А это в MT5 Alpari:
Хотя по факту в обоих терминалах на XAUUSD ( способ расчета: CFD ) стоимость тика равна 1.0
По золоту все равно не выходит, если считать по этой формуле:
Вот это в терминале MT4 Alpari:
А это в MT5 Alpari:
Хотя по факту в обоих терминалах на XAUUSD ( способ расчета: CFD ) стоимость тика равна 1.0
если спросонок не попямятовал кого куда делить, чтобы привести tickValue к пунктам надо ещё:
* SymbolInfoDouble(xxx,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)/SymbolInfoDouble(xxx,SYMBOL_INFO_POINT);
и для рассчёта общей прибыли/убытка по закрытию: плюс (точнее минус) комиссия которую заплатите при закрытии
Да, я об этом постом выше написал.
возможно тогда ПЛЕЧО по инструменту. Оно внезапно может отличаться от ACCOUNT_LEVERAGE и даже меняться по времени
возможно тогда ПЛЕЧО по инструменту. Оно внезапно может отличаться от ACCOUNT_LEVERAGE и даже меняться по времени
плечо по теме к марже, а не к стоимости тика
здесь поднят вопрос - кто должен корректно заполнить спецификацию на инструмент?
других вариантов нет
плечо по теме к марже, а не к стоимости тика
здесь поднят вопрос - кто должен корректно заполнить спецификацию на инструмент?
других вариантов нет
В точку, Ренат. В Альпари ещё тогда 2 года назад мне ответили что MQ: