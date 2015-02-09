Советники: ModStopReverse v_7_alligator - страница 5
Благодарю )
С понедельника продолжаю тестировать на центовом.
Советник писался под работу на VPS где перезагрузок не планировалось ))) а так можно в init() поставить :
void init()
{
Comment("");
flagTrStartB=0; KolB=0; preKolB=0; BStopLoss=0; TradesAlow=false;
flagTrStartS=0; KolS=0; preKolS=0; SStopLoss=0;
}
Должно сработать - пробуйте ))
Извините неуча...Что должно сработать? перезагрузки или ручная установка трала...так вроде работает нормально
Добавьте этот код вместо кода в скобках в void init() {..........} и тогда перезагрузка терминала не будет сбивать трал
Прошу прощения за нубские вопросы, но не спросить глупее) Может кто нибуть описать значение входных параметров?) По их поводу у меня только предположения, да и в принципе если сидеть и изредка следить за действиями советника можно оставаться в глубоком плюсе. Из всех что пробовал у этого наиболее хорошая стратегия. Тестировал на всем, самый лучший результат получил на минуте. порядком 300% за 1.5 месяца (на коротких позициях и со стандартными входными параметрами).
Держи, немного пофиксил баги, пробуй :)
Писалось под 4-х знак :) Переделать несложно
так вы мне поможете или нет?)
напишите пожалуйста значение входных параметров пожалуйста) был бы очень признателен)