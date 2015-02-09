Советники: ModStopReverse v_7_alligator - страница 5

Благодарю )

С понедельника продолжаю тестировать на центовом. 

 
flashinfo:

Советник писался под работу на VPS где перезагрузок не планировалось ))) а так можно в init() поставить :

void init()
  {
   Comment("");
    flagTrStartB=0; KolB=0; preKolB=0; BStopLoss=0; TradesAlow=false;
    flagTrStartS=0; KolS=0; preKolS=0; SStopLoss=0;
  }

Должно сработать - пробуйте ))

Извините неуча...Что должно сработать? перезагрузки или ручная установка трала...так вроде работает нормально
 
chipo:
Извините неуча...Что должно сработать? перезагрузки или ручная установка трала...так вроде работает нормально
Добавьте этот код вместо кода в скобках в  void init() {..........} и тогда перезагрузка терминала не будет сбивать трал
 
flashinfo:
Добавьте этот код вместо кода в скобках в  void init() {..........} и тогда перезагрузка терминала не будет сбивать трал
Спасибо...
 
Прошу прощения за нубские вопросы, но не спросить глупее) Может кто нибуть описать значение входных параметров?) По их поводу у меня только предположения, да и в принципе если сидеть и изредка следить за действиями советника можно оставаться в глубоком плюсе. Из всех что пробовал у этого наиболее хорошая стратегия. Тестировал на всем, самый лучший результат получил на минуте. порядком 300% за 1.5 месяца (на коротких позициях и со стандартными входными параметрами).
 
Goloobev:
Прошу прощения за нубские вопросы, но не спросить глупее) Может кто нибуть описать значение входных параметров?) По их поводу у меня только предположения, да и в принципе если сидеть и изредка следить за действиями советника можно оставаться в глубоком плюсе. Из всех что пробовал у этого наиболее хорошая стратегия. Тестировал на всем, самый лучший результат получил на минуте. порядком 300% за 1.5 месяца (на коротких позициях и со стандартными входными параметрами).
что-то на 5хнаке не получается даже с лотом 1, слишком быстро мартин набирает лотность даже сКК =1.01, добавил еще один байстоп другого советника - уже без  мартина    на первый его не всегда включался трал,хотя  магики выровнял и его трал убрал вот с его помощью набрал 450% - опять же нужен бай тренд. Стандартные параметры -  это хорошо оптимизированные для всех валют примерно так, а входные когда точно знаешь в какое время по какой цене на какой волне и с каким профитом и безубытком на флете или на прорыве, а еще лучше на отскоке, когда всегда 15-20% и т.д и т.п. )) короче не для средних умов - самого дрожь берет когда читаю прогнозы, когда все может быть и так и эдак)))
 
Начальный депозит10000.00

СпредТекущий (21)
Чистая прибыль-9376.68Общая прибыль38358.84Общий убыток-47735.52
Прибыльность0.80Матожидание выигрыша-55.16

Абсолютная просадка9376.68Максимальная просадка34106.67 (98.21%)Относительная просадка98.21% (34106.67)

Всего сделок170Короткие позиции (% выигравших)60 (96.67%)Длинные позиции (% выигравших)110 (74.55%)

Прибыльные сделки (% от всех)140 (82.35%)Убыточные сделки (% от всех)30 (17.65%)
Самая большаяприбыльная сделка2867.92убыточная сделка-12037.58
Среднийприбыльная сделка273.99убыточная сделка-1591.18
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)25 (10080.06)непрерывных проигрышей (убыток)16 (-26248.92)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)10080.06 (25)непрерывный убыток (число проигрышей)-26248.92 (16)
Среднийнепрерывный выигрыш10непрерывный проигрыш2
ВремяТипОрдерОбъемЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12014.02.10 21:30buy10.101.640360.000000.00000
22014.02.10 21:30sell20.101.640150.000000.00000
32014.02.10 21:35modify10.101.640360.000001.64696
42014.02.10 21:35modify20.101.640150.000001.63355
52014.02.11 01:50buy stop33.001.641541.636941.65554
62014.02.11 02:35buy33.001.641541.636941.65554
72014.02.11 02:55modify10.101.640361.640511.64696
82014.02.11 06:45modify10.101.640361.640621.64696
92014.02.11 09:15s/l10.101.640621.640621.646962.4410002.44
102014.02.11 11:40buy stop42.901.644371.639771.65837
112014.02.11 11:40modify33.001.641541.641561.65554
122014.02.11 11:45modify33.001.641541.641741.65554
132014.02.11 12:35modify42.901.644090.000000.00000
142014.02.11 13:00modify42.901.643710.000000.00000
152014.02.11 13:55buy42.901.643710.000000.00000
162014.02.11 13:55modify42.901.643710.000001.65031
172014.02.11 14:10modify33.001.641541.642341.65554
182014.02.11 14:15modify33.001.641541.642901.65554
192014.02.11 14:35modify33.001.641541.644561.65554
202014.02.11 14:35modify42.901.643711.644561.65031
212014.02.11 15:35s/l33.001.644561.644561.65554906.0010908.44
222014.02.11 15:35s/l42.901.644561.644561.65031246.5011154.94
232014.02.12 05:25buy stop53.401.645671.641071.65967
242014.02.12 07:10buy stop63.401.645621.641021.65962
252014.02.12 08:05buy53.401.645671.641071.65967
262014.02.12 08:05buy63.401.645621.641021.65962
272014.02.12 11:40buy stop72.801.646751.642151.66075
282014.02.12 11:50buy72.801.646751.642151.66075
292014.02.12 12:30modify53.401.645671.646551.65967
302014.02.12 12:30modify63.401.645621.646551.65962
312014.02.12 12:35s/l53.401.646551.646551.65967299.2011454.14
322014.02.12 12:35s/l63.401.646551.646551.65962316.2011770.34
332014.02.12 12:35modify72.801.646751.650501.66075
342014.02.12 12:40s/l72.801.650501.650501.660751050.0012820.34
352014.02.12 14:00sell80.251.652450.000000.00000
362014.02.12 14:05modify80.251.652450.000001.64585
372014.02.12 16:45sell stop90.281.654450.000000.00000
382014.02.12 17:50modify90.281.655080.000000.00000
392014.02.12 17:55modify90.281.656150.000000.00000
402014.02.12 18:00modify90.281.656430.000000.00000
412014.02.12 20:45modify90.281.656590.000000.00000
422014.02.12 21:10modify90.281.656780.000000.00000
432014.02.12 22:00modify90.281.657620.000000.00000
442014.02.12 23:30modify90.281.657830.000000.00000
452014.02.13 00:30modify90.281.657940.000000.00000
 
flashinfo:
Держи,  немного пофиксил баги, пробуй :)
а фиксация багов состоит в исправлении бесконечного забития диска сообщениями?)
 
chipo:
Писалось под 4-х знак :)  Переделать несложно
 
flashinfo:
Писалось под 4-х знак :)  Переделать несложно

так вы мне поможете или нет?) 

напишите пожалуйста значение входных параметров пожалуйста) был бы очень признателен) 

