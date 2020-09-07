Как определяется перспективность торговой идеи? - страница 4
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Тейк и стоп - это синтетические показатели ( цифры ) никак не связанные с ситуацией на рынке. От них нужно вообще отказаться при определении качества точек входа!
За точку входа отвечает АЛГОРИТМ, который может быть хорошим или плохим... ЧИСЛО ( стоп или тейк ) ни каким боком не связаны с ситуацией на рынке, а значит и качество входа определять не могут...
Хороший вход - это когда цена пошла к тейку, а не к стопу. Плохой вход - это когда цена с открытия сделки полезла в отрицательную зону и болталась в убытке. Даже если потом цена повернула и пошла в прибыльном направлении.
Чтобы точка входа была хорошей, мы должны получать больше срабатываний тейка при равных дистанциях до тейка и стопа. Уравнивание дистанций позволяет убрать фактор случайности в нашем прогнозе.
Но допустим у меня точка входа это всегда диапазон и я могу осуществлять вход частями, т.е усредняться или использовать мартин( в разумных количествах 1-2 колена ).
Тогда меняется качество ?
Я думаю, что да, меняется. Потому как средняя цена позиции - она же "точка входа", становится ближе к текущей цене.
Хороший вход - это когда цена пошла к тейку, а не к стопу. Плохой вход - это когда цена с открытия сделки полезла в отрицательную зону и болталась в убытке. Даже если потом цена повернула и пошла в прибыльном направлении.
Чтобы точка входа была хорошей, мы должны получать больше срабатываний тейка при равных дистанциях до тейка и стопа. Уравнивание дистанций позволяет убрать фактор случайности в нашем прогнозе.
Вы заблуждаетесь...
Хороший вход - это когда сделка закрылась в плюсе. За вход отвечает алгоритм. За выход отвечает алгоритм.
Стоп и тейк - это костыли для инвалидов, которые не понимают рынок... Для Успешного Трейдера тейк вообще не нужен, а стоп - это страховка от форс-мажора, который случается 1 раз в год...
Вы заблуждаетесь...
Хороший вход - это когда сделка закрылась в плюсе. За вход отвечает алгоритм. За выход отвечает алгоритм.
Стоп и тейк - это костыли для инвалидов, которые не понимают рынок... Для Успешного Трейдера тейк вообще не нужен, а стоп - это страховка от форс-мажора, который случается 1 раз в год...
Закрытая в плюс сделка - это уже общий результат, в который вложено участие и точки входа и выбор направления и выбор точки выхода.
Я не утверждаю, что стоп и тейк в финальной версии торговой системы должны быть именно такими, какими их устанавливаем с целью проверки качества точек входа. Это только первоначальный этап, на котором мы пытаемся понять,а правда ли система даёт хорошие сигналы. Из хорошей точки входа цена кратчайшим путём идёт к тейку. Если сделка закрылась в плюс, но первым делом цена отправилась в убыточную зону и сначала поболталась там, а потом развернулась и пошла в прибыль, то совершенно точно лучшей точкой входа был момент разворота цены из убытка в плюс, а не изначальная точка входа, на которой мы застали путь цены в убыток и обратно.
тейк вообще не нужен, а стоп - это страховка от форс-мажора, который случается 1 раз в год...
Да, поддерживаю Сергея. По сигналам сами входим и сами выходим. Такой план мне нравится.
Да, поддерживаю Сергея. По сигналам сами входим и сами выходим. Такой план мне нравится.
Это не план - это хрень!
Возьмём классическую ситуацию ралли:
Ну как-бы золото перекуплено, все его начинают массово продавать, ну мы это даже наблюдали по прогнозам на нашем ресурсе, ну вроде как покупать его мало кто стал на том уровне.
Так вот продали вроде по сигналу на самом хае и ждём прибыль и выход так-же по сигналу.
Вопрос, где сигнал на закрытие прибыльной позиции? Да, его нет, но есть повторный сигнал на разворот, кто усредняет - усреднился, а кто не усредняет - тот ждёт цену на точке входа.
Разворота не было, так-же как и отката.
Всё, депозита тоже нет!
= = = = = = = = = =
Перед тем как войти в позицию на рынке, нужно чётко определить ту самую границу, где выйти в случае неудачи, ну и соответственно саму цель, ради чего мы вошли в рынок.
Ведь глупо войти с целью 5пп, при этом рискуя стопом в 100пп, или ожидая сигнал к выходу через 100пп, ну или вообще рискуя всем депозитом.
Это не план - это хрень!
Возьмём классическую ситуацию ралли:
Перед тем как войти в позицию на рынке, нужно чётко определить ту самую границу, где выйти в случае неудачи, ну и соответственно саму цель, ради чего мы вошли в рынок.
Вы , очевидно, ВТОРАЯ ВАНГА, так как предлагаете ОЦЕНИТЬ БУДУЩИЕ события на рынке...
Я Вам завидую!
Я никогда не обладал такими УНИКАЛЬНЫМИ качествами, как ПРЕДВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО...
Это не план - это хрень!
Виталий, возможно, в этом месте, это не сработает. Главное чтобы этот план работал в более половине случаев. Стоп есть, он просто подальше, чем средняя длина волны колебаний. А закрывать лучше не на острие ножа против тебя, а на откате чуть позже. А закрытие по стопу и это и есть самое остиё!
Вы , очевидно, ВТОРАЯ ВАНГА, так как предлагаете ОЦЕНИТЬ БУДУЩИЕ события на рынке...
Я Вам завидую!
Я никогда не обладал такими УНИКАЛЬНЫМИ качествами, как ПРЕДВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО...
Но лот-то своей сделки Вы знаете. Можете посчитать через сколько пунктов убыток по сделке станет неприемлемым, чтобы сидеть в ней дальше.