Как определяется перспективность торговой идеи? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Виталий, возможно, в этом месте, это не сработает. Главное чтобы этот план работал в более половине случаев. Стоп есть, он просто подальше, чем длина средней волны колебаний. А закрывать лучше не на острие ножа против тебя, а на откате чуть позже. А закрытие по стопу и это и есть самое остиё!
Наш сэнсей во всех ветках на форуме пропагандирует безубыточную торговлю!
Вы знаете что это? Если нет, то это торговля совсем без минусовых сделок. Если войти в такую позицию, то здесь явный маржинколл, так сказать убыток, который ты идейно не принял, но его подарил рынок.
убыток, который ты идейно не принял, но его подарил рынок.
А неее, я так не согласен!
Но лот-то своей сделки Вы знаете. Можете посчитать через сколько пунктов убыток по сделке станет неприемлемым, чтобы сидеть в ней дальше.
То, что Вы озвучили, это часть стратегии - называется ММ или управление капиталом... К алгоритму открытия позиции не имеет никакого отношения... Тем более ММ не может ОЦЕНИТЬ БУДУЩУЮ ситуацию на рынке, и тем более УГАДАТЬ момент закрытия позиции...
ДЕТСКИЙ сад - штаны на лямках!
То, что Вы озвучили, это часть стратегии - называется ММ или управление капиталом... К алгоритму открытия позиции не имеет никакого отношения... Тем более ММ не может ОЦЕНИТЬ БУДУЩУЮ ситуацию на рынке, и тем более УГАДАТЬ момент закрытия позиции...
ДЕТСКИЙ сад - штаны на лямках!
Я к тому, что это не нужно угадывать или предсказывать. Стоп можно высчитать и поставить. А дальше ждать развития событий. Если алгоритм предусматривает закрытие по сигналу, то проверять этот сигнал пока сделка не закрыта.
Выбор главного графика - это на усмотрение самого Трейдера...
По моему опыту, больше дневного графика резко падает показатель " общее кол-во сделок", что негативно воспринимается большинством трейдеров...
То есть пофиг, минутки или днёвки? Вот три года и все...
Не надо нервничать! Просто прикиньте варианты - как можно подтвердить стратегию на периоде в три года, кроме как при тестировании...
И опять. Измерение диапазона тестирования во времени - это ни о чем.
Я к тому, что это не нужно угадывать или предсказывать. Стоп можно высчитать и поставить. А дальше ждать развития событий. Если алгоритм предусматривает закрытие по сигналу, то проверять этот сигнал пока сделка не закрыта.
Вот и я об этом... Открываем позу - уверенности в правильном открытии 0 ..., облажили сделку со всех сторон приказами, и сидим и ждем : РВАНЕТ или пшик?...
И это называется ГОРДО - ТРЕЙДЕР!!!
И опять. Измерение диапазона тестирования во времени - это ни о чем.
Тестирование в ТРИ года - дает нам смену ритмов рынка : от медленного --- среднего --- до быстрого... и не по одному разу. К тому же за это время должны проскочить пара форс-мажоров...
Все это вместе - дает нам уверенность в данной стратегии. Более мелкие периоды тестирования такой уверенности дать не могут...
Тестирование в ТРИ года - дает нам смену ритмов рынка : от медленного --- среднего --- до быстрого... и не по одному разу. К тому же за это время должны проскочить пара форс-мажоров...
Все это вместе - дает нам уверенность в данной стратегии. Более мелкие периоды тестирования такой уверенности дать не могут...
Потрясающая упоротость!
Потрясающая упоротость!