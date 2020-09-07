Как определяется перспективность торговой идеи? - страница 5

Новый комментарий
 
Aleksei Stepanenko:

Виталий, возможно, в этом месте, это не сработает. Главное чтобы этот план работал в более половине случаев. Стоп есть, он просто подальше, чем длина средней волны колебаний. А закрывать лучше не на острие ножа против тебя, а на откате чуть позже. А закрытие по стопу и это и есть самое остиё! 

Наш сэнсей во всех ветках на форуме пропагандирует безубыточную торговлю!

Вы знаете что это? Если нет, то это торговля совсем без минусовых сделок. Если войти в такую позицию, то здесь явный маржинколл, так сказать убыток, который ты идейно не принял, но его подарил рынок.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:
   

убыток, который ты идейно не принял, но его подарил рынок.

А неее, я так не согласен!

 
Oleg Remizov:

Но лот-то своей сделки Вы знаете. Можете посчитать через сколько пунктов убыток по сделке станет неприемлемым, чтобы сидеть в ней дальше.

То, что Вы озвучили, это часть стратегии - называется ММ или управление капиталом...  К алгоритму открытия позиции не имеет никакого отношения...  Тем более ММ не может ОЦЕНИТЬ БУДУЩУЮ ситуацию на рынке, и тем более УГАДАТЬ момент закрытия позиции...


ДЕТСКИЙ сад - штаны на лямках!

 
Serqey Nikitin:

То, что Вы озвучили, это часть стратегии - называется ММ или управление капиталом...  К алгоритму открытия позиции не имеет никакого отношения...  Тем более ММ не может ОЦЕНИТЬ БУДУЩУЮ ситуацию на рынке, и тем более УГАДАТЬ момент закрытия позиции...


ДЕТСКИЙ сад - штаны на лямках!

Я к тому, что это не нужно угадывать или предсказывать. Стоп можно высчитать и поставить. А дальше ждать развития событий. Если алгоритм предусматривает закрытие по сигналу, то проверять этот сигнал пока сделка не закрыта.

 
Serqey Nikitin:

Выбор главного графика - это на усмотрение самого Трейдера...

По моему опыту, больше дневного графика резко падает показатель " общее кол-во сделок", что негативно воспринимается большинством трейдеров...

То есть пофиг, минутки или днёвки? Вот три года и все...

 
Serqey Nikitin:
Не надо нервничать!  Просто прикиньте варианты - как можно подтвердить стратегию на периоде в три года, кроме как при тестировании...

И опять. Измерение диапазона тестирования во времени - это ни о чем.

 
Oleg Remizov:

Я к тому, что это не нужно угадывать или предсказывать. Стоп можно высчитать и поставить. А дальше ждать развития событий. Если алгоритм предусматривает закрытие по сигналу, то проверять этот сигнал пока сделка не закрыта.

Вот и я об этом...  Открываем позу - уверенности в правильном открытии 0 ..., облажили сделку со всех сторон приказами, и  сидим и  ждем : РВАНЕТ или пшик?...

И это называется ГОРДО - ТРЕЙДЕР!!!

 
Dmitry Fedoseev:

И опять. Измерение диапазона тестирования во времени - это ни о чем.

Тестирование в ТРИ года - дает нам смену ритмов рынка : от медленного ---  среднего --- до быстрого... и не по одному разу.    К тому же за это время должны проскочить пара форс-мажоров...

Все это вместе - дает нам уверенность в данной стратегии.   Более мелкие периоды тестирования такой уверенности дать не могут...

 
Serqey Nikitin:

Тестирование в ТРИ года - дает нам смену ритмов рынка : от медленного ---  среднего --- до быстрого... и не по одному разу.    К тому же за это время должны проскочить пара форс-мажоров...

Все это вместе - дает нам уверенность в данной стратегии.   Более мелкие периоды тестирования такой уверенности дать не могут...

Потрясающая упоротость!

 
Dmitry Fedoseev:

Потрясающая упоротость!

Не надо так сильно возбуждаться : одна извилина - это не предел к которому нужно стремиться...
1234567891011
Новый комментарий