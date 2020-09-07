Как определяется перспективность торговой идеи? - страница 6
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Допустим, была обнаружена какая-то рыночная закономерность или только показалось, что это закономерность. Главное, что появилась некая торговая идея, которую хочется проверить. Поскольку этот форум преимущественно программистский, скорее всего для проверки Вы будете писать советник и прогонять его на истории. (Если не так, то напишите как проверяете, очень интересно).
Так вот. Что Вы должны получить после теста, чтобы сложилось мнение, что стратегия перспективна и стоит ею заморачиваться и пытаться как-то развивать дальше? По каким признакам Вы понимаете, что имеет смысл пытаться улучшать точки входа, добавлять какие-либо фильтры и так далее, не меняя общую концепцию торговой системы.
Ведь наверняка даже прибыльная торговая идея в первой итерации не выглядит сразу как бриллиант. Скорее всего при первой же проверке, без оптимизаций и уж тем более подгонок параметров, Вы не увидите как график баланса и средств устремляются в небеса. Так как же должен по-Вашему выглядеть график теста перспективной торговой стратегии? На какие показатели Вы обращаете внимание при оценке качества системы? Как понять, какую идею стоит развивать, а какую можно сразу забраковать?
Допустим, была обнаружена какая-то рыночная закономерность или только показалось, что это закономерность. Главное, что появилась некая торговая идея, которую хочется проверить.
нашел наконец то видео которое давно смотрел
ведущий просто и доходчиво объясняет, что хоть Вы пытаетесь анализировать, смотреть с 1:02 секунд 30 - этого достаточно, что бы ответить на Ваш плохо сформулированный вопрос
Вы зря считаете, что это такие страшные условия...
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/721548
Там проскочило слово "Клоун", смотреть с 6:20
Хороший вход - это когда цена пошла к тейку, а не к стопу. Плохой вход - это когда цена с открытия сделки полезла в отрицательную зону и болталась в убытке. Даже если потом цена повернула и пошла в прибыльном направлении.
Да.
Там проскочило слово "Клоун", смотреть с 6:20
Смешное видео... КЛОУН "рисует" картинки и "на истории" показывает "классику" разворота тренда, и пытается доказать, что отличить коррекцию от разворота не возможно...
Действительно ОЧЕНЬ СМЕШНО! И таких КЛОУНОВ в интернете - как ГРЯЗИ...
Все внимательно слушают эту ЧУШЬ, и тонким слоем развешивают лапшу на своих ушах...
А вы покупаете или продаете? На какой вы стороне сделки?)
А вы покупаете или продаете? На какой вы стороне сделки?)
Для форекса, это не полный вопрос...
Например, Вас спросят: Вы дышите или не дышите?... И как на него отвечать?
Если Вы точно знаете, что Вы - под водой, то лучше не дышать!
На форексе надо точно знать ТЕКУЩУЮ ситуацию..., и лишь после этого можно дать свой конкретный ответ...
Для форекса, это не полный вопрос...
Например, Вас спросят: Вы дышите или не дышите?... И как на него отвечать?
Если Вы точно знаете, что Вы - под водой, то лучше не дышать!
На форексе надо точно знать ТЕКУЩУЮ ситуацию..., и лишь после этого можно дать свой конкретный ответ...
P.S. На вопрос вы уже ответили про сторону в сделке. Достаточно убедительно.
А картинка в профиле у вас, слева вверху "баланс/средства" на ней, снизу слева "уровень маржи". Она для красоты висит у вас там, или это вы так стратегии тестируете и это один из ваших "предметов для гордости" ну или находка, которая может принести прибыль?
P.S. На вопрос вы уже ответили про сторону в сделке. Достаточно убедительно.
А картинка в профиле у вас, слева вверху "баланс/средства" на ней, снизу слева "уровень маржи". Она для красоты висит у вас там, или это вы так стратегии тестируете и это один из ваших "предметов для гордости" ну или находка, которая может принести прибыль?
Это просто подтверждение факта, что я умею создавать безубыточные стратегии...
А мой "предмет для гордости" - это вот эти результаты:
Смешное видео... КЛОУН "рисует" картинки и "на истории" показывает "классику" разворота тренда, и пытается доказать, что отличить коррекцию от разворота не возможно...
Действительно ОЧЕНЬ СМЕШНО! И таких КЛОУНОВ в интернете - как ГРЯЗИ...
Все внимательно слушают эту ЧУШЬ, и тонким слоем развешивают лапшу на своих ушах...
А он правильно говорит. Во время реальной торговли невозможно определить когда надо ставить Sell, а когда Buy и когда закрывать ордер и с минусом и с плюсом.
Если вы это знаете, то покажите свои результаты на реале и не надо всем критиковать.