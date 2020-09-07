Ошибки управления сервером

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Уплачена подписка на виртуальный сервер VPS. Подписка активна. Номер счета, брокер - все указано правильно. Но пишет необходима синхронизация.

В терминале в меню навигация отсутствует кнопка управления виртуальным сервером. Нет возможности синхронизировать и вообще что либо сделать.

Как починить ?

 
Существует активная подписка на виртуальный сервер на месяц. Требуется миграция. Но миграцию выполнить невозможно. Т.к. в меню терминала навигатор отсутствует кнопка управления хостингом. Можно нажать кнопку выделить виртуальный сервер. Но если ее нажать, то уже активированная подписка не используется, предлагается оплатить другую подписку. Как использовать уже имеющуюся подписку, которая оплачена на месяц !? Спасибо
 
2020.09.05 22:34:49.626 Virtual Hosting: 6163981 your environment is not synchronized with hosting server 'MQL5 Hong Kong 01' for account '11222817' on 'Exness-Trial'
 

Тут зависит от того, какой у вас Метатрейдер: MT4 или МТ5 (какой Метатрейдер - там и "кнопка").

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Metatrader 4.
Надо залогиниться во вкладке Сообщество в Метатрейдере своим форумным логином (не имейлом) и форумным паролем
И так как MQL5 VPS берется на торговый счет, то сначала надо залогиниться на тот торговый счет, на который куплен MQL5 VPS.
Посмотреть купленный хостинг можете тут: https://www.mql5.com/en/users/vvb67/hosting

Синхронизация - по правой кнопке мыши, как показано на рисунке (подробнее - в статье тут):


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Metatrader 5.
Тут тоже - залогиниться во вкладке Сообщество в Метатрейдере своим форумным логином (не имейлом) и форумным паролем и залогиниться на тот торговый счет, на который куплен MQL5 VPS. Посмотреть купленный хостинг можете тут: https://www.mql5.com/en/users/vvb67/hosting

Так как в МТ5 есть вкладка для MQL5 VPS, то просто переходите на эту вкладку:

Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Виртуальный хостинг для MetaTrader 4/5 является лучшим VPS-решением для Форекса. Оно не требует настройки, дает минимальные задержки до сервера и отличается низкими ценами. Всего за 15 USD в месяц вы получите виртуальную платформу, которая работает круглые сутки, экономит вашу прибыль и даже окупает себя. Создать удаленную копию приложения...
 
Sergey Golubev:

Тут зависит от того, какой у вас Метатрейдер: MT4 или МТ5 (какой Метатрейдер - там и "кнопка").

----------------

Metatrader 4.
Надо залогиниться во вкладке Сообщество в Метатрейдере своим форумным логином (не имейлом) и форумным паролем
И так как MQL5 VPS берется на торговый счет, то сначала надо залогиниться на тот торговый счет, на который куплен MQL5 VPS.
Посмотреть купленный хостинг можете тут: https://www.mql5.com/en/users/vvb67/hosting

Синхронизация - по правой кнопке мыши, как показано на рисунке (подробнее - в статье тут):


----------------

Metatrader 5.
Тут тоже - залогиниться во вкладке Сообщество в Метатрейдере своим форумным логином (не имейлом) и форумным паролем и залогиниться на тот торговый счет, на который куплен MQL5 VPS. Посмотреть купленный хостинг можете тут: https://www.mql5.com/en/users/vvb67/hosting

Так как в МТ5 есть вкладка для MQL5 VPS, то просто переходите на эту вкладку:

В этом то и дело. Нет у меня этой кнопки в терминале. Терминал МТ4. Залогинился на торговый счет. На этот же счет оформлен хостинг. На месяц. Закончился тестовый бесплатный период и кнопка с картинки синхронизировать окружение пропала ! При этом хостинг пишет активен, оплачен....

Смотрите картинки

Сервер бы еще поменять... а то пока я пытался починить сервер сменил и теперь обратно тоже не могу :(

Файлы:
5g5_n22laa.png  54 kb
tqd95y0.png  29 kb
 
vvb67 Бычков:

В этом то и дело. Нет у меня этой кнопки в терминале. Терминал МТ4. Залогинился на торговый счет. На этот же счет оформлен хостинг. На месяц. Закончился тестовый бесплатный период и кнопка с картинки синхронизировать окружение пропала ! При этом хостинг пишет активен, оплачен....

Смотрите картинки

Сервер бы еще поменять... а то пока я пытался починить сервер сменил и теперь обратно тоже не могу :(

Попробуйте все с самого начала, как вам советуют:

Надо залогиниться во вкладке Сообщество в Метатрейдере своим форумным логином (не имейлом) и форумным паролем
 
vvb67 Бычков:

В этом то и дело. Нет у меня этой кнопки в терминале. Терминал МТ4. Залогинился на торговый счет. На этот же счет оформлен хостинг. На месяц. Закончился тестовый бесплатный период и кнопка с картинки синхронизировать окружение пропала ! При этом хостинг пишет активен, оплачен....

Смотрите картинки

Сервер бы еще поменять... а то пока я пытался починить сервер сменил и теперь обратно тоже не могу :(

Проверьте - залогинились ли вы во вкладке Сообщество в Метатрейдере, и нет ли в логе (в журнале) ошибки логина, и есть ли запись об успешной авторизации.
И проверьте билд МТ4 - он у вас 1280? Если нет - то залогиньтесь на MetaQuotes-Demo (создайте демо счет на MetaQuotes-Demo), ждите обновления, если обновление долго не происходит - перезагрузите МТ4 один или несколько раз (я в свое время два раза перезагружал, и после этого МТ4 обновился).

MQL5 VPS сервер (и торговый счет, накоторый подписан MQL5 VPS) можно менять раз в неделю (не чаще):

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

приостановка моего vps

Элени Анна Брану , 2019.07.15 22:31

Вы можете приостановить работу вашего MQL5 VPS-сервера, но вы не можете приостанавливать работу, чтобы сэкономить на абонентской плате.

https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions



 
Anton:

Попробуйте все с самого начала, как вам советуют:

Проверьте - залогинились ли вы во вкладке Сообщество в Метатрейдере, и нет ли в логе (в журнале) ошибки логина - ТАК и СДЕЛАНО

 
Sergey Golubev:

Проверьте - залогинились ли вы во вкладке Сообщество в Метатрейдере, и нет ли в логе (в журнале) ошибки логина, и есть ли запись об успешной авторизации.
И проверьте билд МТ4 - он у вас 1280? Если нет - то залогиньтесь на MetaQuotes-Demo (создайте демо счет на MetaQuotes-Demo), ждите обновления, если обновление долго не происходит - перезагрузите МТ4 один или несколько раз (я в свое время два раза перезагружал, и после этого МТ4 обновился).

MQL5 VPS сервер (и торговый счет, накоторый подписан MQL5 VPS) можно менять раз в неделю (не чаще):


Проверьте - залогинились ли вы во вкладке Сообщество в Метатрейдере, и нет ли в логе (в журнале) ошибки логина, и есть ли запись об успешной авторизации

- как она должна выглядеть ? нет ни записи об авторизации ни записи об ошибке.


И проверьте билд МТ4 - он у вас 1280? - ДА. Версия 4.00 Билд 1280

Файлы:
r26cv9.png  273 kb
r5u6p81rjx.png  286 kb
 

Напоминаю. При этих же самых настройках тестовый бесплатный период отработал без ошибок. Как только закончился тестовый бесплатный период и наступило время оплаченного, пропала кнопка синхронизации в "навигаторе" и на этом все.

Никаких настроек НЕ МЕНЯЛ. Активная подписка есть. Счет правильный. Кнопка в "навигаторе" удалилась и сделать ничего невозможно.

 
Sergey Golubev:

Проверьте - залогинились ли вы во вкладке Сообщество в Метатрейдере, и нет ли в логе (в журнале) ошибки логина, и есть ли запись об успешной авторизации.
И проверьте билд МТ4 - он у вас 1280? Если нет - то залогиньтесь на MetaQuotes-Demo (создайте демо счет на MetaQuotes-Demo), ждите обновления, если обновление долго не происходит - перезагрузите МТ4 один или несколько раз (я в свое время два раза перезагружал, и после этого МТ4 обновился).

MQL5 VPS сервер (и торговый счет, накоторый подписан MQL5 VPS) можно менять раз в неделю (не чаще):


Кнопки STOP приостановка, у меня в меню также нет
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