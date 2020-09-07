Ошибки управления сервером
Тут зависит от того, какой у вас Метатрейдер: MT4 или МТ5 (какой Метатрейдер - там и "кнопка").
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Metatrader 4.
Надо залогиниться во вкладке Сообщество в Метатрейдере своим форумным логином (не имейлом) и форумным паролем
И так как MQL5 VPS берется на торговый счет, то сначала надо залогиниться на тот торговый счет, на который куплен MQL5 VPS.
Посмотреть купленный хостинг можете тут: https://www.mql5.com/en/users/vvb67/hosting
Синхронизация - по правой кнопке мыши, как показано на рисунке (подробнее - в статье тут):
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Metatrader 5.
Тут тоже - залогиниться во вкладке Сообщество в Метатрейдере своим форумным логином (не имейлом) и форумным паролем и залогиниться на тот торговый счет, на который куплен MQL5 VPS. Посмотреть купленный хостинг можете тут: https://www.mql5.com/en/users/vvb67/hosting
Так как в МТ5 есть вкладка для MQL5 VPS, то просто переходите на эту вкладку:
- www.mql5.com
Тут зависит от того, какой у вас Метатрейдер: MT4 или МТ5 (какой Метатрейдер - там и "кнопка").
----------------
Metatrader 4.
Надо залогиниться во вкладке Сообщество в Метатрейдере своим форумным логином (не имейлом) и форумным паролем
И так как MQL5 VPS берется на торговый счет, то сначала надо залогиниться на тот торговый счет, на который куплен MQL5 VPS.
Посмотреть купленный хостинг можете тут: https://www.mql5.com/en/users/vvb67/hosting
Синхронизация - по правой кнопке мыши, как показано на рисунке (подробнее - в статье тут):
----------------
Metatrader 5.
Тут тоже - залогиниться во вкладке Сообщество в Метатрейдере своим форумным логином (не имейлом) и форумным паролем и залогиниться на тот торговый счет, на который куплен MQL5 VPS. Посмотреть купленный хостинг можете тут: https://www.mql5.com/en/users/vvb67/hosting
Так как в МТ5 есть вкладка для MQL5 VPS, то просто переходите на эту вкладку:
В этом то и дело. Нет у меня этой кнопки в терминале. Терминал МТ4. Залогинился на торговый счет. На этот же счет оформлен хостинг. На месяц. Закончился тестовый бесплатный период и кнопка с картинки синхронизировать окружение пропала ! При этом хостинг пишет активен, оплачен....
Смотрите картинки
Сервер бы еще поменять... а то пока я пытался починить сервер сменил и теперь обратно тоже не могу :(
В этом то и дело. Нет у меня этой кнопки в терминале. Терминал МТ4. Залогинился на торговый счет. На этот же счет оформлен хостинг. На месяц. Закончился тестовый бесплатный период и кнопка с картинки синхронизировать окружение пропала ! При этом хостинг пишет активен, оплачен....
Смотрите картинки
Сервер бы еще поменять... а то пока я пытался починить сервер сменил и теперь обратно тоже не могу :(
Попробуйте все с самого начала, как вам советуют:
Надо залогиниться во вкладке Сообщество в Метатрейдере своим форумным логином (не имейлом) и форумным паролем
В этом то и дело. Нет у меня этой кнопки в терминале. Терминал МТ4. Залогинился на торговый счет. На этот же счет оформлен хостинг. На месяц. Закончился тестовый бесплатный период и кнопка с картинки синхронизировать окружение пропала ! При этом хостинг пишет активен, оплачен....
Смотрите картинки
Сервер бы еще поменять... а то пока я пытался починить сервер сменил и теперь обратно тоже не могу :(
Проверьте - залогинились ли вы во вкладке Сообщество в Метатрейдере, и нет ли в логе (в журнале) ошибки логина, и есть ли запись об успешной авторизации.
И проверьте билд МТ4 - он у вас 1280? Если нет - то залогиньтесь на MetaQuotes-Demo (создайте демо счет на MetaQuotes-Demo), ждите обновления, если обновление долго не происходит - перезагрузите МТ4 один или несколько раз (я в свое время два раза перезагружал, и после этого МТ4 обновился).
MQL5 VPS сервер (и торговый счет, накоторый подписан MQL5 VPS) можно менять раз в неделю (не чаще):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Элени Анна Брану , 2019.07.15 22:31
Вы можете приостановить работу вашего MQL5 VPS-сервера, но вы не можете приостанавливать работу, чтобы сэкономить на абонентской плате.
https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions
Попробуйте все с самого начала, как вам советуют:
Проверьте - залогинились ли вы во вкладке Сообщество в Метатрейдере, и нет ли в логе (в журнале) ошибки логина - ТАК и СДЕЛАНО
Проверьте - залогинились ли вы во вкладке Сообщество в Метатрейдере, и нет ли в логе (в журнале) ошибки логина, и есть ли запись об успешной авторизации.
И проверьте билд МТ4 - он у вас 1280? Если нет - то залогиньтесь на MetaQuotes-Demo (создайте демо счет на MetaQuotes-Demo), ждите обновления, если обновление долго не происходит - перезагрузите МТ4 один или несколько раз (я в свое время два раза перезагружал, и после этого МТ4 обновился).
MQL5 VPS сервер (и торговый счет, накоторый подписан MQL5 VPS) можно менять раз в неделю (не чаще):
Проверьте - залогинились ли вы во вкладке Сообщество в Метатрейдере, и нет ли в логе (в журнале) ошибки логина, и есть ли запись об успешной авторизации
- как она должна выглядеть ? нет ни записи об авторизации ни записи об ошибке.
И проверьте билд МТ4 - он у вас 1280? - ДА. Версия 4.00 Билд 1280
Напоминаю. При этих же самых настройках тестовый бесплатный период отработал без ошибок. Как только закончился тестовый бесплатный период и наступило время оплаченного, пропала кнопка синхронизации в "навигаторе" и на этом все.
Никаких настроек НЕ МЕНЯЛ. Активная подписка есть. Счет правильный. Кнопка в "навигаторе" удалилась и сделать ничего невозможно.
Проверьте - залогинились ли вы во вкладке Сообщество в Метатрейдере, и нет ли в логе (в журнале) ошибки логина, и есть ли запись об успешной авторизации.
И проверьте билд МТ4 - он у вас 1280? Если нет - то залогиньтесь на MetaQuotes-Demo (создайте демо счет на MetaQuotes-Demo), ждите обновления, если обновление долго не происходит - перезагрузите МТ4 один или несколько раз (я в свое время два раза перезагружал, и после этого МТ4 обновился).
MQL5 VPS сервер (и торговый счет, накоторый подписан MQL5 VPS) можно менять раз в неделю (не чаще):
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Уплачена подписка на виртуальный сервер VPS. Подписка активна. Номер счета, брокер - все указано правильно. Но пишет необходима синхронизация.
В терминале в меню навигация отсутствует кнопка управления виртуальным сервером. Нет возможности синхронизировать и вообще что либо сделать.
Как починить ?