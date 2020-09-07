Ошибки управления сервером - страница 2
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Кнопки STOP приостановка, у меня в меню также нет
Сервер брокера у вас в Метатрейдере - Exness-Real
А сервер брокера (с тем же торговым счетом) у вас тут https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions
Exness-Trial
Или вы не на тот счет в Метатрейдере залогинились (покупали вы VPS а торговый сервер Exness-Trial, торговый счет 11222817),
или брокер поменял торговый сервер (так бывает).
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Или вы не на тот счет в Метатрейдере залогинились (покупали вы VPS а торговый сервер Exness-Trial, торговый счет 11222817),
или брокер поменял торговый сервер (так бывает).
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Спасибо.
Ошибку увидел
Исправил
Заработало
Спасибо !!!