Ошибки управления сервером - страница 2

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vvb67 Бычков:
Кнопки STOP приостановка, у меня в меню также нет

Сервер брокера у вас в Метатрейдере - Exness-Real

А сервер брокера (с тем же торговым счетом) у вас тут https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions
Exness-Trial

 

Или вы не на тот счет в Метатрейдере залогинились (покупали вы VPS а торговый сервер Exness-Trial, торговый счет 11222817),
или брокер поменял торговый сервер (так бывает).

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  • Или проверьте - на какой торговый счет вы залогинились (попробуйте сменить в Метатрейдере сервер Exness-Real на Exness-Trial с тем же логином и паролем к торговому счету).
  • Или все-таки у вас проблема со входом на вкладку Сообщество (но по вашим картинкам я этой проблемы не вижу, вы просто проверьте еще по логам).
  • Если не получится - то у меня есть только одна последняя идея: вы можете перенести VPS а другой "безпроблемный" торговый счет ( но это - только раз в неделю, то есть - следующий перенос можно будет делать через неделю).
 
Sergey Golubev:

Или вы не на тот счет в Метатрейдере залогинились (покупали вы VPS а торговый сервер Exness-Trial, торговый счет 11222817),
или брокер поменял торговый сервер (так бывает).

--------------

  • Или проверьте - на какой торговый счет вы залогинились (попробуйте сменить в Метатрейдере сервер Exness-Real на Exness-Trial с тем же логином и паролем к торговому счету).
  • Или все-таки у вас проблема со входом на вкладку Сообщество (но по вашим картинкам я этой проблемы не вижу, вы просто проверьте еще по логам).
  • Если не получится - то у меня есть только одна последняя идея: вы можете перенести VPS а другой "безпроблемный" торговый счет ( но это - только раз в неделю, то есть - следующий перенос можно будет делать через неделю).

Спасибо. 

Ошибку увидел

 

Исправил

Заработало 

Спасибо !!!

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