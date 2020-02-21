Перезагрузился компьютер и пропали в мт5 все счета из панели навигатора, в отличии от мт4

Перезагрузился компьютер и пропали в мт5 все счета из панели навигатора, в отличии от мт4.

Собственно как восстановить ибо не все счета вручную можно восстановить и их там было десятки.


И 2-ой вопросик почему в мт4 все нормально и проблем не бывает, а так же не пропадают сами советники с графиков, или настройки советников, в отличии от мт5 в подобных случаях.

 
Как минимум от Вас нужен журнал терминала за день перед и после перезагрузки компьютера и характеристики терминала и операционной системы (после перезагрузки терминала взять первые три строчки из вкладки "Журнал").

Но на 99% у Вас ситуация следующая: был большое обновление операционной системы Windows 10 - а такие обновления проходят как новая установка. Соответственно при новой установке все пароли и явки сбрасываются для обеспечения безопасности. 

И таки да, логины и пароли необходимо хранить где-то.

 
Спасибо. Нет не из за обновлений ОС. Есть куча вариантов-перезагрузка через ОС самостоятельно, принуд. перезагрузка впс хостером, зависание и перезагрузка вынужденная и т.п.

Я в 1-ом сообщении привёл пример с мт4 и сказал что там за все годы годы работы никогда не было подобных косяков в его работе.

1-раз было, что настройки советника! не сохранились при закрытии через диспетчер зада приложения!.

С мт5 постоянно такие проблемы, даже если выключать терминал через "файл-выход", там бывают не сохраняются настройки советников и т.п., что уж говорить при всяких аварийных выключениях, когда вообще эксперты удаляются, или настройки удаляются, или еще куча разных проблем, вот как пример пропали все счета.

В связи с очень неустойчивой работой мт5, имеет смысл сделать его более устойчивым для сохранения рабочих данных.

Автообновление неотключаемое есть, а сохранения рабочих данных нет.

Есть только логи терминала примерно в это время.

IO      2       22:12:00.613    Servers deleted due old version
MO      2       22:12:00.644    Accounts        deleted due old version
LD      0       22:12:00.772    Terminal        AMP Global (USA) MT5 Exchange-Traded Futures Only x64 build 2007 started (AMP Global Clearing LLC)
QI      0       22:12:00.772    Terminal        Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, Intel Core2 Duo  E6750 @ 2.66GHz, Memory: 4529 / 6143 Mb, Disk: 34 / 1862 Gb, GMT+3
PE      0       22:12:00.772    Terminal        C:\Program Files\AMP Global (USA) MT5 Exchange-Traded Futures Only
II      0       22:13:26.251    Terminal        exit with code 0
JL      0       22:13:26.807    Terminal        stopped
 

Соответственно нужны ответы и решения по 2-ум вопросам.

1. как восстановить счета.

2. уже на будущее, когда доработается надёжность терминала в подобных ситуациях.

 

Метаквотес делал анонсы, предупреждая о паролях и т.д. (что могут быть потеряны) в результате одного или нескольких обновлений Windows 10.
Других случаев как вы пишете "С мт5 постоянно такие проблемы" - не было:

  • или они есть но все молчат (это вряд ли), 
  • или эти проблемы только у вас и вы хотите своими словами "расширить территорию пострадавших".

Без точного обозначения того, что случилось (по логам и так далее), я думаю, серьезно и технически разбираться не будут.

На вскидку - я согласен с постом #1.
Хотя лично помочь более ничем не могу извиняюсь.

 
Точно, такой анонс видел. Добавлю тогда причину перезагрузки. Тест привёл к крайне жуткому (намертво почти) зависанию компьютера, в итоге было проще перезагрузить его кнопкой с корпуса. Понятно это резко и т.п. но пришлось, не суть.


По поводу кстати отсутствия сохранения советников на графиках и их настроек после перезагрузки терминала(бывает советник висит но настройки по умолчанию.), проявляется на впс. Думал что это связано с запуском терминалов с ключём /portable но не знаю, или что то с сохранением безопасностьью, в самой ос, однако главное, на мт4 таких проблем и близко не бывает.

 
Askr:

...

...

По поводу кстати отсутствия сохранения советников на графиках и их настроек после перезагрузки терминала(бывает советник висит но настройки по умолчанию.), проявляется на впс...

Как-то много лет назад я использовал сторонний VPS, самый дешевый тариф.
Там было написано, что это - для одного Метатрейдера.
А я посадил туда три.
И у меня на все три не хватало там памяти. И VPS само перезагружалось, и все просто слетало (чарты, настройки советников ...).
Потом я установил там прогу, чтобы если при такой перезагрузке из-за нехватки памяти Метатрейдеры опять стартовали, и с настройками как были.
Потом установил еще прогу, чтобы мониторить память (так как VPS перезагружался из-за ее нехватки).

А уже потом все бросил, и уже не использую этот VPS.

------------

Из моего опыта - если у вас VPS, то не экономьте - 

  • или подпишитесь на здешний MQL5 VPS каждым счетом (для которого это нужно),
  • или уже дорогой сторонний VPS ...

------------

 
Я так понимаю, что способов восстановления нет? Ну например есть программы , где в случае сбоя и т.п. сохраняется старая копия, с другим расширением.

 
Возможно не чего не утеряно. 

Сделайте так  и напишите что откроется ***AppData\Roaming\MetaQuotes\ или ProgramFiles... ?

 
В моём случае ProgramFiles.


Кстати в дополнение. У меня стоит несколько мт5. Вот в 2 пропало/которые были открыты на момент зависания компьютера.

А в остальных всё нормально.

