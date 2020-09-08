После обновления Windows 10 пришлось переактивировать советника. Где справедливость?
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Это общеизвестный момент, и известно это уже несколько лет.
Продавец сказал правильно - виновато обновление Windows.
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Слетела активация советников приобретенных в Маркете
Renat Fatkhullin, 2016.08.15 12:49
К сожалению, апгрейд Windows 10 с билда 1511 на 1607 выполнен именно в виде апгрейда операционки по схеме обновления Windows 7/8 на Windows 10. Это видно по скрытым каталогам Windows.Old и Windows.~BT с гигабайтами данных от старой копии операционки.
То есть, это не простой апдейт, а полная переустановка операционки, что кардинально меняет профиль уникальности и приводит к потере активаций и сохраненных паролей.
Чтобы компенсировать потерю активаций, мы в ближайшие два дня начислим по 1 дополнительной активации всем покупателям вне зависимости от операционок, кто активировал купленные продукты хотя бы один раз.
Демо-продукты тоже потеряют активацию и их нужно просто заново скачать из Маркета.
После обновления очередного обновления Windows 10 активация советника слетела. Пришлось переактивировать советника, получается потерял в никуда одну активацию. Продавец утверждает, что виновато обновление windows, и что он не причем. Подскажите, почему допускается такая несправедливость?
Так вроде - обсуждалось уже здесь, когда винда обновляется, тогда добавляют активацию продукта.
- 2020.06.05
- www.mql5.com
ОК. Подождем добавления активации.
Активация добавляется одноразово всем, у кого уже был установлен продукт - заранее.Чтобы пользователи не потеряли уже использованные активации при обновлении, которое может случиться завтра,через неделю, через месяц.
Поэтому всем, у кого уже была активация, добавляется одна дополнительная, об этом и пишут в таких новостях.
Активация добавляется одноразово всем, у кого уже был установлен продукт - заранее.Чтобы пользователи не потеряли уже использованные активации при обновлении, которое может случиться завтра,через неделю, через месяц.
Поэтому всем, у кого уже была активация, добавляется одна дополнительная, об этом и пишут в таких новостях.
Одна активация на все будущие обновления? Не густо. Сама процедура переактивации - это тоже возня, которая в критический момент может привести к финансовым потерям у покупателя. И этот неоправданный риск ложиться на честного покупателя. Я например, из за этой процедуры переактивации потерял несколько тысяч рублей.
Вы меня конечно извините, может я что то недопонимаю, но на одном из компьютеров (том же самом где слетела активация) сегодня у меня опять советник не хочет запускаться, хотя обновлений не было. Сейчас если активирую еще один раз, где гарантия что опять все будет работать. Не знаю что делать, подскажите пожалуйста.
Вы меня конечно извините, может я что то недопонимаю, но на одном из компьютеров (том же самом где слетела активация) сегодня у меня опять советник не хочет запускаться, хотя обновлений не было. Сейчас если активирую еще один раз, где гарантия что опять все будет работать. Не знаю что делать, подскажите пожалуйста.
Сначала Выключите компетер , потом выключите телефон. И идите или езжайте на природу в лес, на море, озеро, в поле. Погуляете там и отдыхайте, часа четыре. А завтра с утра все прясниться.
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