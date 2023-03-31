удаляются агенты тесирования - страница 2
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ОС: Windows 10 LTSC 4 ядра 16 гб ОЗУ. Запускал 1 агент.
Устанавливается, запускается, но через три минуты удаляется. Лог приложил. В чем может быть проблема?
Запускал 2 и 3 агента. Результат в каждом случае одинаков.
В течение 3 часов много раз повторил попытки. Наконец на вкладке MQL5 Cloud Nrtwork увидел: Облако подключено. Лог прилагаю
Список агентов на сайте пуст
В течение 3 часов много раз повторил попытки. Наконец на вкладке MQL5 Cloud Nrtwork увидел: Облако подключено. Лог прилагаю
Список агентов на сайте пуст
Посчитайте реальное количество агентов, запущенных на этом компьютере. Это легко сделать через таск менеджер.
Ваши агенты деинсталлируются из-за прямого превышения 4 агентов на 4 ядерном компьютере.Не надо писать, что у вас все в порядке.
Посчитайте реальное количество агентов, запущенных на этом компьютере. Это легко сделать через таск менеджер.
Ваши агенты деинсталлируются из-за прямого превышения 4 агентов на 4 ядерном компьютере.Не надо писать, что у вас все в порядке.
Агенты на компьютере отсутствовали. В диспетчер задач смотрел. Запустить пытался всего 1, 2 и 3 агента на 4-ядерном компьютере.
В конце концов удалось запустить 1 агент.
Не надо писать, что у вас все в порядке. Давайте решать проблемы сообща.
Агенты на компьютере отсутствовали. В диспетчер задач смотрел. Запустить пытался всего 1, 2 и 3 агента на 4-ядерном компьютере.
В конце концов удалось запустить 1 агент.
Не надо писать, что у вас все в порядке. Давайте решать проблемы сообща.
Удалите всех агентов и подождите час. Удостоверьте, что нет metatester64.exe в активных процессах.
После чего инсталлируйте ровно то количество, которое хотите и больше не меняйте их количества и не переносите и не удаляйте. Не надо экспериментировать инсталляциями.
Удалите всех агентов и подождите час. Удостоверьте, что нет metatester64.exe в активных процессах.
После чего инсталлируйте ровно то количество, которое хотите и больше не меняйте их количества и не переносите и не удаляйте. Не надо экспериментировать инсталляциями.
Все, что Вы предлагаете я прекрасно знаю. Удалил всех агентов с обоих компьютеров, второй компьютер вообще выключил. Подождал полутора суток, пока агенты исчезли с Вашего сайта. В диспетчере задач агенты отсутствовали. Запускал 1. Он удаляется через 3 минуты. Пробовал запускать 2 агента. Результат в каждом случае одинаков. Попытки повторял каждый час. Лог прилагал. Кстати, логи через 4 секунды удаляются. С трудом удалось его скопировать.
На проблему удаления агентов давно жалуются. Давайте вместе решать проблему. Предлагаю: в логи помещать причину удаления агентов. И оставлять логи на месте. Еще в Агентс Манагере на вкладке Службы Колонка Облако лишняя. В колонке состояние Писать Запущено а затем Подключено. Если подключено - значит очевидно запущено. Зачем констатировать очевидное!
очистилось поле аккаунта - ну и зачем так делать?
и большинство агентов отключились от облака. Это что же - надо за ними постоянно следить?
Из 16 агентов к облаку остались подключены только 3
Что-то нужно делать - или они сами подключатся?
Процессор 16 ядер памяти 32 гб
Это что? Забанили? Это на компе с 16 агентами. На другом нормально