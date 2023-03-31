удаляются агенты тесирования - страница 2

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ОС: Windows 10 LTSC 4 ядра 16 гб ОЗУ. Запускал 1 агент.

Устанавливается, запускается, но через три минуты удаляется. Лог приложил. В чем может быть проблема?

Запускал 2 и 3 агента. Результат в каждом случае одинаков.

Файлы:
20220816-1.log  4 kb
 

В течение 3 часов много раз повторил попытки. Наконец на вкладке MQL5 Cloud Nrtwork увидел: Облако подключено. Лог прилагаю

Список агентов на сайте пуст

Файлы:
20220816.log  4 kb
 
Агент на сайте появился через 12 минут. Содержимое логов осталось тем же
 
Konstantin Erin #:

В течение 3 часов много раз повторил попытки. Наконец на вкладке MQL5 Cloud Nrtwork увидел: Облако подключено. Лог прилагаю

Список агентов на сайте пуст

Посчитайте реальное количество агентов, запущенных на этом компьютере. Это легко сделать через таск менеджер.

Ваши агенты деинсталлируются из-за прямого превышения 4 агентов на 4 ядерном компьютере.

Не надо писать, что у вас все в порядке.
 
MetaQuotes #:

Посчитайте реальное количество агентов, запущенных на этом компьютере. Это легко сделать через таск менеджер.

Ваши агенты деинсталлируются из-за прямого превышения 4 агентов на 4 ядерном компьютере.

Не надо писать, что у вас все в порядке.

Агенты на компьютере отсутствовали. В диспетчер задач смотрел. Запустить пытался всего 1, 2 и 3 агента на 4-ядерном компьютере.

В конце концов удалось запустить 1 агент.

Не надо писать, что у вас все в порядке. Давайте решать проблемы сообща.

 
Konstantin Erin #:

Агенты на компьютере отсутствовали. В диспетчер задач смотрел. Запустить пытался всего 1, 2 и 3 агента на 4-ядерном компьютере.

В конце концов удалось запустить 1 агент.

Не надо писать, что у вас все в порядке. Давайте решать проблемы сообща.

Удалите всех агентов и подождите час. Удостоверьте, что нет metatester64.exe в активных процессах.

После чего инсталлируйте ровно то количество, которое хотите и больше не меняйте их количества и не переносите и не удаляйте. Не надо экспериментировать инсталляциями.

 
MetaQuotes #:

Удалите всех агентов и подождите час. Удостоверьте, что нет metatester64.exe в активных процессах.

После чего инсталлируйте ровно то количество, которое хотите и больше не меняйте их количества и не переносите и не удаляйте. Не надо экспериментировать инсталляциями.

Все, что Вы предлагаете я прекрасно знаю. Удалил всех агентов с обоих компьютеров, второй компьютер вообще выключил. Подождал полутора суток, пока агенты исчезли с Вашего сайта. В диспетчере задач агенты отсутствовали. Запускал 1. Он удаляется через 3 минуты. Пробовал запускать 2 агента. Результат в каждом случае одинаков. Попытки повторял каждый час. Лог прилагал. Кстати, логи через 4 секунды удаляются. С трудом удалось его скопировать.

На проблему удаления агентов давно жалуются. Давайте вместе решать проблему. Предлагаю: в логи помещать причину удаления агентов. И оставлять логи на месте. Еще в Агентс Манагере на вкладке Службы Колонка Облако лишняя. В колонке состояние Писать Запущено а затем Подключено. Если подключено - значит очевидно запущено. Зачем констатировать очевидное!

 

очистилось поле аккаунта - ну и зачем так делать?

и большинство агентов отключились от облака. Это что же - надо за ними постоянно следить?

GR      0       10:39:34.529            rescan needed
IH      0       10:39:50.331    Network connected to agent1.mql5.net
LQ      0       10:39:53.583    Network connected to agent2.mql5.net
CF      0       10:39:55.077    Network connected to agent3.mql5.net
EO      0       10:39:56.503    Network connected to agent4.mql5.net
HJ      0       10:39:57.982    Network MQL5 Cloud Network server agent3.mql5.net selected after rescan (ping 14 ms)
RS      0       10:39:58.002    Network connected to agent3.mql5.net
FI      2       10:39:58.018    Network disconnected

Из 16 агентов к облаку остались подключены только 3

Что-то нужно делать - или они сами подключатся?

Процессор 16 ядер памяти 32 гб

 

Это что? Забанили? Это на компе с 16 агентами. На другом нормально

 
В течение двух суток агенты с компьютера 16 ядер на сайте MQL отсутствуют
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