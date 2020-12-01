Программа metatester64.exe удаляется с компа
такая же проблема. думал из за прав админа. но какая то проблема с процессом обновления , она либо не создает вновь либо ложит в другую папку ..
Столько лет проблеме и нет никакого решения! Агенты само-удаляются и с Win10 и с Win7. Причём закономерности никакой. Ставил, только чтение. Не помогает. Один хрен удаляется.
Программа сама не умеет распознавать количество ядер и при установке ставит по количеству потоков, а потом сама себя наказывает за превышение ядер и само-удаляется. Или человек сидит и проверяет. Как только находит несоотвествие, даёт команду на удаление и никто ничего не видел, всё шито крыто. Это называется нейросети!
06.10.2020 релиз 2663 в первые при старте из папки update, поставил 4 агента на каждое ядро, на процессор Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz. Хотя раньше при setup ставил 8 агентов! Сплошные загадки!
Sergey Zhukov:
P.S. Операционная система Win10(64)
Здравствуйте!
Может кто-нибудь знает, почему программ metatester64.exe после того как ставлю галку рядом с "Продавать мощности своих агентов..." удаляет всех агентов из службы и сам файл удаляется с компа?
Причем на 2 компах все работает нормально, пытаюсь установить на 3-й и не в какую, удаляет агентов и себя хоть ты трести.
P.S. Операционная система Win10(64)
антивирус обычно что-то может удалить.
Релиз 2690! На половине компьютеров опять пропал. Пытался запретить обновление не помогает. Ставил атрибут только чтение! Не помогает. Какие ещё есть идеи!?
У меня из 11 компьютеров только 1 остался работать. Идей нет, ждем исправления непонятного поведения.
Обратите внимание на работу антивирусных программ. Возможно, они дают тревогу (возможно, ложную).
Исправили ошибку в клауд серверах с неверной детекцией превышения количества агентов на физических ядрах.
Извините, пожалуйста.
Значит, можно надеяться, что агент перестанет самоуничтожаться!?
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Здравствуйте!
Может кто-нибудь знает, почему программ metatester64.exe после того как ставлю галку рядом с "Продавать мощности своих агентов..." удаляет всех агентов из службы и сам файл удаляется с компа?
Причем на 2 компах все работает нормально, пытаюсь установить на 3-й и не в какую, удаляет агентов и себя хоть ты трести.
P.S. Операционная система Win10(64)