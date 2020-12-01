Программа metatester64.exe удаляется с компа

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Здравствуйте!

Может кто-нибудь знает, почему программ metatester64.exe после того как ставлю галку рядом с "Продавать мощности своих агентов..." удаляет всех агентов из службы и сам файл удаляется с компа?

Причем на 2 компах все работает нормально, пытаюсь установить на 3-й и не в какую, удаляет агентов и себя хоть ты трести.

P.S. Операционная система Win10(64)

MetaTester и удаленные агенты - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
MetaTester и удаленные агенты - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестирование и оптимизация советников проводится с помощью так называемых агентов — специальных сервисов, которые устанавливаются на компьютере и...
 
такая же проблема. думал из за прав админа. но какая то проблема с процессом обновления , она либо не создает вновь либо ложит в другую папку ..
 
Столько лет проблеме и нет никакого решения! Агенты само-удаляются и с Win10 и с Win7. Причём закономерности никакой. Ставил, только чтение. Не помогает. Один хрен удаляется.
 
Программа сама не умеет распознавать количество ядер и при установке ставит по количеству потоков, а потом сама себя наказывает за превышение ядер и само-удаляется. Или человек сидит и проверяет. Как только находит несоотвествие, даёт команду на удаление и никто ничего не видел, всё шито крыто. Это называется нейросети!
 
06.10.2020 релиз 2663 в первые при старте из папки update, поставил 4 агента на каждое ядро, на процессор Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz. Хотя раньше при setup ставил 8 агентов! Сплошные загадки!
 
Sergey Zhukov:

Здравствуйте!

Может кто-нибудь знает, почему программ metatester64.exe после того как ставлю галку рядом с "Продавать мощности своих агентов..." удаляет всех агентов из службы и сам файл удаляется с компа?

Причем на 2 компах все работает нормально, пытаюсь установить на 3-й и не в какую, удаляет агентов и себя хоть ты трести.

P.S. Операционная система Win10(64)

антивирус обычно что-то может удалить. 

 
Релиз 2690! На половине компьютеров опять пропал. Пытался запретить обновление не помогает. Ставил атрибут только чтение! Не помогает. Какие ещё есть идеи!?
 

У меня из 11 компьютеров только 1 остался работать. Идей нет, ждем исправления непонятного поведения.

 
Обратите внимание на работу антивирусных программ. Возможно, они дают тревогу (возможно, ложную).
 

Исправили ошибку в клауд серверах с неверной детекцией превышения количества агентов на физических ядрах.

Извините, пожалуйста.

 
Значит, можно надеяться, что агент перестанет самоуничтожаться!?
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