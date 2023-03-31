удаляются агенты тесирования - страница 3
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Что это означает???
так кто-либо знает о чем так сигнализирует менеджер агентов тестирования?
Где об этом прочитать?
В окне Менеджера агентов тестирования третьи сутки все агенты запущены но отключены
процессор 16 ядер соответственно 16 агентов
Пробую написать в СервисДеск Но там нет вопроса про агентов тестирования...