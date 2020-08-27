Хотели бы вы видеть(размещать) в маркете раздел платных курсов обучения (Например, про язык, машинное обучение, трейдинг, интеграции, анализ и пр.)?
очень хорошая идея.
очень хорошая идея.
Хуже придумать очень сложно.
Кто и чем будет «доказывать» свою компетентность в предлагаемом?
Хуже придумать очень сложно.
Кто и чем будет «доказывать» свою компетентность в предлагаемом?
для этого есть отзывы и оценки
также правила сервиса
есть площадки у которых можно позаимствовать опыт
для этого есть отзывы и оценки
также правила сервиса
есть площадки у которых можно позаимствовать опыт
Чушь это всё. Во фрилансе тоже есть отзывы. Но если заказчик, после отличного отзыва, покажет «ваш» код кому-то из программистов, то услышит столько *** в адрес того кто писал……… Равно как и в автосервисе. Только покажи машину, сразу услышишь «Как она до сих пор ездит? Кто вам её ремонтировал?»
не все курсы должны быть платными
если у автора будут еще и бесплатные курсы
тогда его можно пройти и посмотреть манеру преподавания, и нравится это вам или нет
и тогда думать стоит покупать платный курс или нет
такие курсы обучения
как скачать советник
как установить советник в терминал
как сделать оптимизацию входным параметрам советника
... и т.д.
они просто необходимы быть
Чушь это всё. Во фрилансе тоже есть отзывы. Но если заказчик, после отличного отзыва, покажет «ваш» код кому-то из программистов, то услышит столько *** в адрес того кто писал……… Равно как и в автосервисе. Только покажи машину, сразу услышишь «Как она до сих пор ездит? Кто вам её ремонтировал?»
после хорошего программиста, негатива не будет. Если мне писал код грамотный программист, то я часто слышу от других такое: "сложно конечно но видно что писал профи". Если писал человек со средними умениями, то обычно говорят так: "код простой но пойдет". Если же человек на ***, то тут уже в адрес того кто писал сыпятся негативные комменты.
когда учащийся может задавать вопросы преподавателю и получать на них ответы
если такое происходит, то такой курс будет пользоваться популярностью и иметь хорошую оценку
большим плюсом обучающего курса, является обратная связь
когда учащийся может задавать вопросы преподавателю и получать на них ответы
если такое происходит, то такой курс будет пользоваться популярностью и иметь хорошую оценку
Это только мечты. Вряд-ли вы найдёте такие курсы… Человек устроен так, что он всё делает ради себя. Не существует вообще бескорыстных поступков. Даже если человек будет читать курс бесплатно, он всё равно от этого имеет выгоду. Престиж своих курсов, а следовательно на платных курсах заработать. Как ни крути, а никакой преподаватель не будет иметь целью своего курса научить вас. Цель всегда получение выгоды в том или ином виде. Даже наш диалог направлен на получение выгоды, вы своей, я своей.
Хуже придумать очень сложно.
Кто и чем будет «доказывать» свою компетентность в предлагаемом?
Обучение - это ЗНАНИЯ, наравне с советниками или сигналами... Последние тоже ОЧЕНЬ трудно "доказать" - никто не знает как в будущем будут вести себя СИГНАЛЫ или СОВЕТНИКИ...
Думаю, ничего страшного не будет, если на МАРКЕТЕ продавать ЗНАНИЯ-ОБУЧЕНИЕ...
Это только мечты. Вряд-ли вы найдёте такие курсы… Человек устроен так, что он всё делает ради себя. Не существует вообще бескорыстных поступков. Даже если человек будет читать курс бесплатно, он всё равно от этого имеет выгоду. Престиж своих курсов, а следовательно на платных курсах заработать. Как ни крути, а никакой преподаватель не будет иметь целью своего курса научить вас. Цель всегда получение выгоды в том или ином виде. Даже наш диалог направлен на получение выгоды, вы своей, я своей.
посмотрите например как устроены курсы на степике
все сделано по шагам
после теории идет практика - задачки которые проверяются автоматически
под каждой есть обсуждение, где можно получить совет и подсказку
после решения открывается форум решений других участников
где можно найти пример оптимального решения
и в конце обучения некоторые курсы выдают сертификат
и это бесплатный курс
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