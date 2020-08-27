Хотели бы вы видеть(размещать) в маркете раздел платных курсов обучения (Например, про язык, машинное обучение, трейдинг, интеграции, анализ и пр.)? - страница 2
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Хуже придумать очень сложно.
Кто и чем будет «доказывать» свою компетентность в предлагаемом?
Отчего же? Есть много сервисов которые легко справляются с этими нюансами. Например, тот же udemy.
На продаже обучающих курсов очень хорошо зарабатывают, этот рынок очень большой.
А насчет компетентности, полезности и прочих метрик, как раз нужна здоровая конкуренция, всего то.. А где как не в едином месте не смотреть это?..
Вообще, опрос запостил только ради того чтобы как раз подать идею.
А в чем проблема разместить на маркете курс? кажется в правилах не запрещено.
Упаковать все в виде скрипта или чего-то еще, график использовать как поле для презентации и вперед.
Это только мечты. Вряд-ли вы найдёте такие курсы… Человек устроен так, что он всё делает ради себя. Не существует вообще бескорыстных поступков. Даже если человек будет читать курс бесплатно, он всё равно от этого имеет выгоду. Престиж своих курсов, а следовательно на платных курсах заработать. Как ни крути, а никакой преподаватель не будет иметь целью своего курса научить вас. Цель всегда получение выгоды в том или ином виде. Даже наш диалог направлен на получение выгоды, вы своей, я своей.
да если так рассуждать то все все в мире делают ради выгоды (или сдуру), но при этом есть же хорошие вещи.
да если так рассуждать то все все в мире делают ради выгоды (или сдуру), но при этом есть же хорошие вещи.
Нету. Даже ваш муж приносит вам цветы не бескорыстно.
чо тебе не хватает курсов обучающих что-ли? Забит весь интернет, нет, еще сюда хотят запихать
Есть же на ресурсе система статей. Которые в основном интересны и полезны
может быть с точки зрения программирования они и нтересны, но с точки зрения трейдинга, уровень первого класса
но с точки зрения трейдинга, уровень первого класса
)) а вы жуете не сами? Прихоть такая или нечем?