Хотели бы вы видеть(размещать) в маркете раздел платных курсов обучения (Например, про язык, машинное обучение, трейдинг, интеграции, анализ и пр.)? - страница 2

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Можно еще прогнозы курсов валют продавать.
 
Alexey Viktorov:

Хуже придумать очень сложно.

Кто и чем будет «доказывать» свою компетентность в предлагаемом?

Отчего же? Есть много сервисов которые легко справляются с этими нюансами. Например, тот же udemy.
На продаже обучающих курсов очень хорошо зарабатывают, этот рынок очень большой.
А насчет компетентности, полезности и прочих метрик, как раз нужна здоровая конкуренция, всего то.. А где как не в едином месте не смотреть это?..
Вообще, опрос запостил только ради того чтобы как раз подать идею.


 

А в чем проблема разместить на маркете курс? кажется в правилах не запрещено. 

Упаковать все в виде скрипта или чего-то еще, график использовать как поле для презентации и вперед.

 
Alexey Viktorov:

Это только мечты. Вряд-ли вы найдёте такие курсы… Человек устроен так, что он всё делает ради себя. Не существует вообще бескорыстных поступков. Даже если человек будет читать курс бесплатно, он всё равно от этого имеет выгоду. Престиж своих курсов, а следовательно на платных курсах заработать. Как ни крути, а никакой преподаватель не будет иметь целью своего курса научить вас. Цель всегда получение выгоды в том или ином виде. Даже наш диалог направлен на получение выгоды, вы своей, я своей.

да если так рассуждать то все все в мире делают ради выгоды (или сдуру), но при этом есть же хорошие вещи. 

 
Sofiia Butenko:

да если так рассуждать то все все в мире делают ради выгоды (или сдуру), но при этом есть же хорошие вещи. 

Нету. Даже ваш муж приносит вам цветы не бескорыстно.

 
Есть же на ресурсе система статей. Которые в основном интересны и полезны
 
Ilnur Khasanov:
  • Нет
    46% (16)
  • Да
    54% (19)

чо тебе не хватает курсов обучающих что-ли? Забит весь интернет, нет, еще сюда хотят запихать

 
Aleksei Mikhanoshin:
Есть же на ресурсе система статей. Которые в основном интересны и полезны

может быть с точки зрения программирования они и нтересны, но с точки зрения трейдинга, уровень первого класса

[Удален]  
Где курсы за деньги? Сам пока не умею, но готов научить: покупаем-продаваем,  делов-то. Сейчас покажу на истории, как надо было торговать. 
 
Sergey Lazarenko:

но с точки зрения трейдинга, уровень первого класса

)) а вы жуете не сами? Прихоть такая или нечем?

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