Общие принципы построения помехозащённых скользящих средних. Новая скользящая средняя RAMA. - страница 5
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C периодом 1 такое только возможно)))) с периодом 3 уже отстаем))) Но не гладко это все)
Отставание это не приговор. Здесь важно, чтобы скользящая не реагировала(проглатывала) на такие движения цены, которые не могут принести прибыль, но реагировала бы на движения, могущие принести прибыль >=0.
Нет здесь решения. Любые способы усреднения цены: сдвиг, вычитание, период усреднения, метод усреднения, полином, адаптивность и любые другие не смогут преодолеть главного препятствия. Это препятствие - неизвестность будущего.
Я понимаю, что те кто лелеют надежду найти в этом прибыльную стратегию, не изменят своего мнения, и будут продолжать поиски. Мне очень жаль, но ничего здесь не получится. Начнёте улучшать форму - получите задержку, будете бороться с задержкой - поимеете много убыточных входов, начнёте подстраиваться под ближайшую историю - характер движения изменится. Вы не загляните в будущее. Это бесполезная трата времени.
Это бесполезная трата времени.
Отставание это не приговор. Здесь важно, чтобы скользящая не реагировала(проглатывала) на такие движения цены, которые не могут принести прибыль, но реагировала бы на движения, могущие принести прибыль >=0.
Зачёт
Топик о земных реальных вещах. О ЦОС.
Если здесь только научный интерес, тогда да, годится любая идея для оБсуждения.
Если здесь только научный интерес, тогда да, годится любая идея для оБсуждения.
НУ волшебную палочку из лопаты не сделать))) Да и в подаче топика нет ничего о прогнозировании и заработке, а именно о качестве фильтра. Лучше отсеивает и приближает расчетную точку усреднения. А как это использовать , таких предложений вроде не было.))))
Ещё раз пардон, лезу со своими дурацкими советами, куда не просят
Нет здесь решения. Любые способы усреднения цены: сдвиг, вычитание, период усреднения, метод усреднения, полином, адаптивность и любые другие не смогут преодолеть главного препятствия. Это препятствие - неизвестность будущего.
Я понимаю, что те кто лелеют надежду найти в этом прибыльную стратегию, не изменят своего мнения, и будут продолжать поиски. Мне очень жаль, но ничего здесь не получится. Начнёте улучшать форму - получите задержку, будете бороться с задержкой - поимеете много убыточных входов, начнёте подстраиваться под ближайшую историю - характер движения изменится. Вы не загляните в будущее. Это бесполезная трата времени.
рынок живет не по математическим законам, а по закону спроса и предложения, то есть цена ходит от уровня к уровню, где происходит конвертация, тренды как раз живут в этом промежутке. Адепты торговля от средних попадают в ловушку якобы им удается поймать закономерности того, что котировка крутится около средней, но средняя, это всего лишь характеристика текущего состояния рынка, который зависит от экономического состояния между двумя странами, держателями валют, через некоторое время ситуация изменится, и никогда характер движения цены не повторится, и опять надо среднюю оптимизировать... ну и так далее, до бесконечности.
Ещё раз пардон, лезу со своими дурацкими советами, куда не просят
Лучше тему про закономерности оживить) Жаль захлохла.