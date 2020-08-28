Общие принципы построения помехозащённых скользящих средних. Новая скользящая средняя RAMA. - страница 6
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ну и так далее, до бесконечности.
Всё верно.
Жаль захлохла.
И ведь есть же идеи.
рынок живет не по математическим законам, а по закону спроса и предложения, то есть цена ходит от уровня к уровню, где происходит конвертация, тренды как раз живут в этом промежутке. Адепты торговля от средних попадают в ловушку якобы им удается поймать закономерности того, что котировка крутится около средней, но средняя, это всего лишь характеристика текущего состояния рынка, который зависит от экономического состояния между двумя странами, держателями валют, через некоторое время ситуация изменится, и никогда характер движения цены не повторится, и опять надо среднюю оптимизировать... ну и так далее, до бесконечности.
А зачем оптимизировать? Берём Ма с периодом 200 и торгуем от неё и от границ её каналов.
А зачем оптимизировать? Берём Ма с периодом 200 и торгуем от неё и от границ её каналов.
оптимизировать, это чтобы не проиграться, не слить депозит. Видишь ли в чем дело, до последнего момента, до сегодняшнего, все попытки торговать с помощью средних приводили на длинной истории к сливу счету, не было прибыльных вариантов, потому что характер движения с некоторым течением времени изменялся, а при этом бывало так, что навсегда. ты же судя по всему отхватила прибыльных сделок, и пребываешь в убеждении, что все четко? ну так поделись правилами, параметрами?
оптимизировать, это чтобы не проиграться, не слить депозит. Видишь ли в чем дело, до последнего момента, до сегодняшнего, все попытки торговать с помощью средних приводили на длинной истории к сливу счету, не было прибыльных вариантов, потому что характер движения с некоторым течением времени изменялся, а при этом бывало так, что навсегда. ты же судя по всему отхватила прибыльных сделок, и пребываешь в убеждении, что все четко? ну так поделись правилами, параметрами?
Вас наверно ввела в заблуждение фотография в моём профиле. Я - дедушка, а на фото моя внучка.)))
Оптимизатор тестера в последние годы не использую. Отладку алгоритма и настройку параметров произвожу в процессе визуального тестирования. И это у меня, как ни странно занимает меньше времени, чем при использовании оптимизатора. И такой подход на мой взгляд менее подвержен опасности подгонки.
Извините, но просветительской деятельностью в виде выкладывания в открытый доступ своих стратегий и разъяснением принципов их работы, не занимаюсь.
Вас наверно ввела в заблуждение фотография в моём профиле. Я - дедушка, а на фото моя внучка.)))
Оптимизатор тестера в последние годы не использую. Отладку алгоритма и настройку параметров произвожу в процессе визуального тестирования. И это у меня, как ни странно занимает меньше времени, чем при использовании оптимизатора. И такой подход на мой взгляд менее подвержен опасности подгонки.
Извините, но просветительской деятельностью в виде выкладывания в открытый доступ своих стратегий и разъяснением принципов их работы не занимаюсь.
ну раз не занимаешь, то нахрена лезешь на форум с такими заявлениями? ведь что получается, ты с уверенным видом убеждаешь собеседника, что торговля от средних хороша, а как посереъзней разговор тебе предлагают провести, так сразу в кусты, нырк, и фото не мое, и ничего и никому не скажу. Сиди уж тогда и помалкивай, когда дядьки серьезные разговоры ведут. Привет внучке, хорошенькая, в отличии деда
ну раз не занимаешь, то нахрена лезешь на форум с такими заявлениями? ведь что получается, ты с уверенным видом убеждаешь собеседника, что торговля от средних хороша, а как посереъзней разговор тебе предлагают провести, так сразу в кусты, нырк, и фото не мое, и ничего и никому не скажу. Сиди уж тогда и помалкивай, когда дядьки серьезные разговоры ведут. Привет внучке, хорошенькая, в отличии деда
Отчего такая озлобленность? Жизнь не сложилась? Сочувствую. Бывает такое, жизненные неудачи накладывают отпечаток на характер человека.
Законы генетики действуют неумолимо. От плохого семени не бывает хорошего племяни.)))