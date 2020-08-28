Общие принципы построения помехозащённых скользящих средних. Новая скользящая средняя RAMA. - страница 3
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Вы отвергаете весь ЦОС. Параметры фильтра, машки, помехозащиты постоянны к изменению с каждым новым баром.
Просьба всё таки давать более детальное разъяснение своим выводам в виде обоснований.
Помехозащищённая скользящая средняя, то же самое (в тождественном смысле), что помехозащищённый цифровой фильтр. Но, на эту тему написаны книги
Прямо с таким названием?
Подскажите, пожалуйста, от каких помех Вы хотите защитить Вашу среднюю?
Вот на графике 6 точек, по три в каждую сторону. Какие движения шум?
При текущем тренде вверх не шумом будет единственная точка 3, поскольку в ней подтверждается движение вверх. Но об этом мы уже узнаём по факту.
А так все 6 движений примерно одинакового размера. Любая из этих точек могла перерасти в большое движение. Где здесь шум?
В реальном обсуждении вопроса о помехозащищённых скользящих средних без базовых понятий ЦОС (цифровой обработки сигналов) не обойтись. В трейдинге - понятие скользящая средняя, в ЦОС аналог этого понятия - цифровой фильтр. Конкретно для скользящей средней - это цифровой фильтр нижних частот (ФНЧ).
Почему фильтр низких частот. ЦФ фильтрует выбросы, и они высокочастотны. 1 тик даже к минутному ТФ высокие частоты. А если это несколько бар, то это уже не выброс и он не отфильтруется. В общем на мой взгляд это не фильтр низких частот а фильтр выбросов. И это даже не фильтр шума. Шум особенно белый и ровный в чистом виде не изменяет скользящие средние. А выбросы изменяют.)
Прямо с таким названием?
помехоподавляющие фильтры обычно. в случае помехозащищенный фильтр наверное правильней помехозащищающий)))
Подскажите, пожалуйста, от каких помех Вы хотите защитить Вашу среднюю?
Вот на графике 6 точек, по три в каждую сторону. Какие движения шум?
При текущем тренде вверх не шумом будет единственная точка 3, поскольку в ней подтверждается движение вверх. Но об этом мы же узнаём по факту.
А так все 6 движений примерно одинакового размера. Любая из этих точек могла перерасти в большое движение. Где здесь шум?
Некорректно излагаете. Движение не может отображаться точкой. Движение может отображаться вектором, а для этого нужно либо 2 точки, либо точка и угол(для полярных координат).
Подскажите, пожалуйста, от каких помех Вы хотите защитить Вашу среднюю?
Вот на графике 6 точек, по три в каждую сторону. Какие движения шум?
При текущем тренде вверх не шумом будет единственная точка 3, поскольку в ней подтверждается движение вверх. Но об этом мы уже узнаём по факту.
А так все 6 движений примерно одинакового размера. Любая из этих точек могла перерасти в большое движение. Где здесь шум?
Однотиковые выбросы. Вообще шум и выбросы это разные вещи. Нет фильтра который убирает шум, как таковой именно по характеристикам шума, особенно белого)))). Фильтр убирает сигналы, которые не проходят по параметрам фильтра. В данном фильтре эти характеристики еще по ходу подстраиваются, чем он в общем и лучше простых фильтров с постоянными характеристиками.
Вы меня не поняли, естественно параметры стационарны, но это приводит к расхождению значений фильтров к цене закрытия и если Вы не будете корректировать параметры фильтра каждый раз то эти расхождения будут всё больше и больше. Между ценой закрытия и показателем фильтра. Поэтому и выразился что параметры фильтров всегда убегают как только Вы их найдёте. Вот если бы Вы нашли способ находить БУДУЩИЕ параметры работы фильтра, тогда цены бы не было Вашей работе, а так.... смысла нет...
Речь идёт об адаптивных ЦФ, подстраивающимися под сигнал в режиме текущей оптимизации (то есть, они меняют свои параметры в режиме реального времени), они давно разработаны и используются, есть написанные книги на эту тему.
Но, я о стационарных фильтрах, вопрос об адаптивных фильтрах не ставился, по крайней мере пока.