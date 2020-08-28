Общие принципы построения помехозащённых скользящих средних. Новая скользящая средняя RAMA. - страница 3

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rama_anr_1961:

Вы отвергаете весь ЦОС. Параметры фильтра, машки, помехозащиты постоянны к изменению с каждым новым баром.

Просьба всё таки давать более детальное разъяснение своим выводам в виде обоснований.

Вы меня не поняли, естественно параметры стационарны, но это приводит к расхождению значений фильтров к цене закрытия и если Вы не будете корректировать параметры фильтра каждый раз то эти расхождения будут всё больше и больше. Между ценой закрытия и показателем фильтра. Поэтому и выразился что параметры фильтров всегда убегают как только Вы их найдёте. Вот если бы Вы нашли способ находить БУДУЩИЕ параметры работы фильтра, тогда цены бы не было Вашей работе, а так.... смысла нет...
 
Самый простой пример: Для того что бы использовать Вашу РАМУ необходимо на её основании сформировать сигналы в виде стрелок. Сигнал это сформированное событие которое не подлежит отмене. Далее настройте параметры РАМЫ таким образом чтобы сигнали начали приносить прибыль на каком либо участке, после посмотрите как эти параметры отработают в будущем относительно участка оптимизации. Думаю Вам бы помогла вот такая вот моя идея. И никаких заморочек с машками не нужно!!!!!
Целевая функция в тестере
Целевая функция в тестере
  • 2020.08.20
  • www.mql5.com
Коллеги решил выделить вопрос в отдельную тему...
 
rama_anr_1961:
Помехозащищённая скользящая средняя, то же самое (в тождественном смысле), что помехозащищённый цифровой фильтр. Но, на эту тему написаны книги

Прямо с таким названием?

[Удален]  
rama_anr_1961:

Подскажите, пожалуйста, от каких помех Вы хотите защитить Вашу среднюю?

Вот на графике 6 точек, по три в каждую сторону. Какие движения шум?

При текущем тренде вверх не шумом будет единственная точка 3, поскольку в ней подтверждается движение вверх. Но об этом мы уже узнаём по факту.

А так все 6 движений примерно одинакового размера. Любая из этих точек могла перерасти в большое движение. Где здесь шум?

 
rama_anr_1961

В реальном обсуждении вопроса о помехозащищённых скользящих средних без базовых понятий ЦОС (цифровой обработки сигналов) не обойтись. В трейдинге - понятие скользящая средняя, в ЦОС аналог этого понятия - цифровой фильтр. Конкретно для скользящей средней - это цифровой фильтр нижних частот (ФНЧ). 


Почему фильтр низких частот. ЦФ фильтрует выбросы, и они высокочастотны. 1 тик даже к минутному ТФ высокие частоты. А если это несколько бар, то это уже не выброс и он не отфильтруется. В общем на мой взгляд это не фильтр низких частот а фильтр выбросов. И это даже не фильтр шума. Шум особенно белый и ровный в чистом виде не изменяет скользящие средние. А выбросы изменяют.) 

 
Dmitry Fedoseev:

Прямо с таким названием?

помехоподавляющие фильтры обычно. в случае помехозащищенный фильтр наверное правильней помехозащищающий))) 

 
Aleksei Stepanenko:

Подскажите, пожалуйста, от каких помех Вы хотите защитить Вашу среднюю?

Вот на графике 6 точек, по три в каждую сторону. Какие движения шум?

При текущем тренде вверх не шумом будет единственная точка 3, поскольку в ней подтверждается движение вверх. Но об этом мы же узнаём по факту.

А так все 6 движений примерно одинакового размера. Любая из этих точек могла перерасти в большое движение. Где здесь шум?

Некорректно излагаете. Движение не может отображаться точкой. Движение может отображаться вектором, а для этого нужно либо 2 точки, либо точка и угол(для полярных координат).

 
Aleksei Stepanenko:

Подскажите, пожалуйста, от каких помех Вы хотите защитить Вашу среднюю?

Вот на графике 6 точек, по три в каждую сторону. Какие движения шум?

При текущем тренде вверх не шумом будет единственная точка 3, поскольку в ней подтверждается движение вверх. Но об этом мы уже узнаём по факту.

А так все 6 движений примерно одинакового размера. Любая из этих точек могла перерасти в большое движение. Где здесь шум?

Однотиковые выбросы. Вообще шум и выбросы это разные вещи. Нет фильтра который убирает шум, как таковой именно по характеристикам шума, особенно белого)))). Фильтр убирает сигналы, которые не проходят по параметрам фильтра. В данном фильтре эти характеристики еще по ходу подстраиваются, чем он в общем и лучше простых фильтров с постоянными характеристиками.

[Удален]  
Ребята, да возможно, я что-то говорю некорректно. Но, думаю, суть понятна, средняя будет реагировать на некоторые движения, а на некоторые не будет. И в любом из этих мест цена может продолжить тренд. Что выглядело шумом, станет ралли. Но будет поздно.
 
Mihail Marchukajtes:
Вы меня не поняли, естественно параметры стационарны, но это приводит к расхождению значений фильтров к цене закрытия и если Вы не будете корректировать параметры фильтра каждый раз то эти расхождения будут всё больше и больше. Между ценой закрытия и показателем фильтра. Поэтому и выразился что параметры фильтров всегда убегают как только Вы их найдёте. Вот если бы Вы нашли способ находить БУДУЩИЕ параметры работы фильтра, тогда цены бы не было Вашей работе, а так.... смысла нет...

Речь идёт об адаптивных ЦФ, подстраивающимися под сигнал в режиме текущей оптимизации (то есть, они меняют свои параметры в режиме реального времени), они давно разработаны и используются, есть написанные книги на эту тему.

Но, я о стационарных фильтрах, вопрос об адаптивных фильтрах не ставился, по крайней мере пока.

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