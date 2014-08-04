подскажите идею грамотной реализации. - страница 3
Народ - кто нибудь может объяснить в 2-х словах(если не трудно) в чем суть(идея) данного выражения? )
Чувствую самому, по справочнику, без пол литры мне не разобраться. )
(Слишком скудно(для моего уровня) он описывает некоторые вещи, в данном случае + примеров нет в справочнике.)
От баланса отнимается постоянная сумма 10000 - это видно какое-то ограничение на счету, а затем берется около 1.9%. Это справедливо для баланса от 1.000.000:
Так как 0.01 - это видно стартовый минимальный лот, то и полученное число приводится к лотности кратной 0.01
Затем, если полученное число меньше "2", дальше в расчеты идёт "2":
К минимальному лоту добавляется полученное число:
Сколько раз средства прирастали на сумму 5000 сверх 10000. На каждый прирост в 5000 лот увеличивается на 0.01. MathMax() используется на тот случай, когда средств меньше 10000, что бы ничего не отнимать от минимального лота.
Мой Вам совет: при программировании не лезьте в дебри, не усложняйте без надобности, не выходите за пределы своей компетентности.
Расчет по формуле, которую написал Дмитрий, не соответствует расчету из первого поста этой ветки, при этом у Дмитрия большой опыт программирования. Теперь представьте, что будет если программа разрастётся. Вы просто потеряетесь в её тексте.
Я потестил - вроде норм. ) И по логике того, как мне код объяснили - все вроде так как надо..
Единственное что когда баланс под миллион становится - происходит ошибка при отправке ордера почему то.
https://yadi.sk/i/BRmRDHo0YrTUw
(пока не понял почему. Думаю причина либо в депозите либо в объеме ордера. может есть какие то ограничения(лимиты) в этом плане у платформы.)
Но с депозитом меньше 500 000 таких проблем не наблюдал в этой реализации.
А можите обьяснить почему не соответствует расчету?
Вам же Дмитрий написал форумулу -- Вы её проверили -- она работает -- зачем слушать ещё и сомнительных критиков?
По ошибке можно почитать здесь https://www.mql5.com/ru/docs/constants/errorswarnings/errorcodes
После формулы Дмитрия -- надо ещё ограничить результат по максимальному лоту.
Ну так ведь есть же код ошибки, да и прямо и написано - неверный объём. В конторе невозможен лот больше 140 наверное.
Уже при 50-ти лотах появляется такая ошибка(возможно и чуть раньше.)
Но я заметил что не смотря на это торговля все равно продолжается на истории.
(хоть и тормозит жутко.)
P.S. Как так получается, что ошибка есть в наличии, а торговля продолжается? )
Да. Да. Точно. Некоторые не только в коде ошибаются, но не могут даже прочитать название темы.
Cейчас попробовал демо MT5(ECN) в ДЦ Альпари и получается следующая картина:
Можно узнать максимальный лот:
Рассчитанное ранее значениние подкорректировать: