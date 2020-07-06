Допустимы ли русские буквы в именах переменных, функций и классов? - страница 8
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Поверьте человеку, который прочел не один роман на английском - это ОЧЕНЬ мощный язык. Всегда вызывал у меня восхищение. С другой стороны, чувствую некоторую неполноценность в сравнении с русским - когда нужно передать тонкие эмоции и "тон" отношения к объекту, русский транслирует в разы больше английского.
Так англоязычные именно это и видят и для них это нормально. Для меня тоже давно нормально. Я не вижу мат в своем коде.)))
А про рунет, русский язык по сравнению с испанским от харизматичной испанки, учившейся в Москве - в паре очень интересных роликов, крайне рекомендую
абалдеть... какая же девушка молодец! прям восхищение вызывает, правда.
Не удержался. Петр, а как вы транслируете тонкие эмоции отношений переменных с функциями?
Хороший вопрос. На самом деле, если убрать иронию, это коллосальная дополнительная область памяти мозга которую я использую. Для меня, русские слова несут более яркий эмоциональный фон, чем английские и потому запоминаются лучше. Благодаря незаметным эмоциональным "маркерам" (или крючкам) которые я бессознательно "креплю" к названиям переменных и функций, запоминаю громоздкие блоки кода и могу свободно и без комментариев ориентироваться в тысячестрочных функциях.
Так что, эмоциональный "компост" нужно уметь использовать для повышения эффективности и скорости ориентирования в коде и запоминания.
есть ли подобные фокусы для английского или любого другого языка? - очень интересно.
1 (4/\/"7 |_|/\/[)3|2574/\/[) '/0|_||2 \/\/|2171/\/9.17’5 (0/\/|=|_|51/\/9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Leet
Как по мне, и рядом не лежало. Вообще нечитаемо.
есть ли подобные фокусы для английского или любого другого языка? - очень интересно.
А в том же стилеTH15 M3554G3 53RV35 TO PR0V3 H0W 0UR M1ND5 C4N D0 4M4Z1NG TH1NG5! 1MPR3551V3 TH1NG5! 1N TH3 B3G1NN1NG 1T WA5 H4RD BUT NOW, ON TH15 LIN3 YOUR M1ND 1S R34D1NG 1T 4UT0M4T1C4LLY W1TH OUT 3V3N TH1NK1NG 4B0UT 1T, B3 PROUD! 0NLY C34RT41N P30PL3 C4N R3AD TH15. R3 P05T 1F U C4N
Хороший вопрос. На самом деле, если убрать иронию, это коллосальная дополнительная область памяти мозга которую я использую. Для меня, русские слова несут более яркий эмоциональный фон, чем английские и потому запоминаются лучше. Благодаря незаметным эмоциональным "маркерам" (или крючкам) которые я бессознательно "креплю" к названиям переменных и функций, запоминаю громоздкие блоки кода и могу свободно и без комментариев ориентироваться в тысячестрочных функциях.
Так что, эмоциональный "компост" нужно уметь использовать для повышения эффективности и скорости ориентирования в коде и запоминания.
А в том же стиле
Гики приуныли ))))))))))
абалдеть... какая же девушка молодец! прям восхищение вызывает, правда.
Я смотрел очень много роликов об иностранцах, постоянно живущих в РФ. Заметил, что даже те, кто жили по 5-20 лет, почти не говорят по-русски (не считая корявого уровня для магазинов и пр. - на уровне туриста). Видел только одного, кто прожил полгода и разговаривает чисто по-русски с лёгким "прибалтийским" акцентом. Повторю, что язык можно изучать хоть всю жизнь, но не сможешь нормально разговаривать, пока не станешь думать на этом языке. Для этого надо принять культуру и менталитет носителей, слушать музыку, смотреть фильмы...
Выходит, что в программировании богатство, эмоциональность, дух и широта русского языка не дают программе преимуществ. Никаких.
Они даже мешают. Но раз русские программисты одни из лучших в мире (с китайцами) - значит они научились переключать сознание на технический английский.