Допустимы ли русские буквы в именах переменных, функций и классов? - страница 3

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Andrey Dik:

именно примитивнее.

ага, чувак в ролике лучше бы английский разобрал, откуда появился и почему стал таким примитивным, шут какой то, бред несёт несусветный.

в посте Петера хороший познавательный ролик, откуда и почему растут ноги современной микроэлектроники, но ролик даже не о транзисторах, а о Человеке и устройстве современного Общества в Мире.

Первое, на что нужно обратить внимание любителей сравнивать языки в лоб (по количеству слов), а так делать нельзя:

131 257 - количество слов в русском языке, именно столько словарных статей в словаре современного русского литературного языка в 17-ти томах.

301 100 - количество слов в английском языке, именно столько словарных статей в академическом словаре современного английского языка (прежнее издание содержало 500 000 слов, но убрали откровенно устаревшие).


https://pikabu.ru/story/o_nishchem_i_ubogom_angliyskom_yazyike_6855192

 
Andrey Dik:

английский просто широко распространён, как раз из за примитивности, его проще учить, а значит зная английский можно в любой стране чувствовать себя комфортно.

немецкий проще русского, даже при наличии падежей, я как раз сейчас учу немецкий. 

дальше на восток языки сложнее, но уже с потерей "Эффективности языка", если можно так выразиться. буду учить и китайский и японский, но не потому что они мне нужны, а потому что языки - отличная тренировка для мозга как средство создания новых нейронных связей.

Ага, английские колонии составляли сколько-то около 70% от всей массы видимо тоже из-за примитивности языка,

в морском и сухопутном бою видимо командовать войсками эффективнее на таком примитивном языке, ready go fire, что ещё надо ))

 
Andrey Dik:

английский просто широко распространён, как раз из за примитивности, его проще учить, а значит зная английский можно в любой стране чувствовать себя комфортно.

немецкий проще русского, даже при наличии падежей, я как раз сейчас учу немецкий. 

дальше на восток языки сложнее, но уже с потерей "Эффективности языка", если можно так выразиться. буду учить и китайский и японский, но не потому что они мне нужны, а потому что языки - отличная тренировка для мозга как средство создания новых нейронных связей.

Вы заблуждаетесь! Не из-за примитивности и не так уж распространен. Испанский и китайский самые распространенные. https://www.google.com/search?q=most+widespread+languages&rlz=1C1GCEU_enRU857RU857&oq=most+widespread+lang&aqs=chrome.0.0l2j69i57j0l5.5694j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Причина распространения - торговые операции, если так можно выразиться. Великобритания начала промышленную революцию и это стало причиной распространения английского языка. Сегодня Штаты самая сильная экономика мира, наш "партнер" и потенциальный противник в третьей мировой. В Штатах придуман интернет, все RFC на английском, хочешь заниматься интернетом - будь добр изучи английский язык. Будь интернет изобретен в Мексике учили бы его энтузиасты испанский.

Причины распространения языка среди "не носителей" - поступки носителей, а не простота! )))

 

А как насчет физики и математики? Там тоже принято не русские буквы в формулах использовать. А химия... так там вообще... основа основ - таблица Менделеева (русского (!) ученого) из нерусских букв. 

Петр, безусловно, молодец - истинный патриот. Петр, а напомните-ка всем, в какой стране вы проживаете?

 

Немного оффтоп. Учился я когда то в одной интернациональной школе. Класс включал в себя детей из разных стран мира - СНГ, Колумбия, Аргентина, Польша, Иран... Были у нас уроки русского и эти ребята сидели и молча глазели, как русскоязычная учительница выводила падежи и склонения на доске.))) Урок касался только русскоязычных ребят, и было смешно наблюдать за остальными.))

Была еще англоязычная учительница английского. Очень интересно вела уроки преподнося массу увлекательного материала касательно языка. При этом, всегда говорила что английский - самый простой язык и утверждала, что испанский намного сложнее, на что испано-говорящие ребята удивлялись, говоря, что испанский такой же простой как и английский. )) Обмолвилась однажды, что английский - искусственный язык и был специально придуман группой ученых несколько столетий назад в Англии.

Хорошо зная современный английский можно сказать, что это эффективный инструмент для делового и технического общения, а также для музыкального творчества. Сдругой стороны, отчетливо проступает дефицит эмоциональных оттенков и вариативности выражений смысла.

 
Taras Slobodyanik:
Первое, на что нужно обратить внимание любителей сравнивать языки в лоб (по количеству слов), а так делать нельзя:

131 257 - количество слов в русском языке, именно столько словарных статей в словаре современного русского литературного языка в 17-ти томах.

301 100 - количество слов в английском языке, именно столько словарных статей в академическом словаре современного английского языка (прежнее издание содержало 500 000 слов, но убрали откровенно устаревшие).


https://pikabu.ru/story/o_nishchem_i_ubogom_angliyskom_yazyike_6855192

интересная инфа, никогда не задумывался

прогуглил, даже на rg.ru статья есть

но насколько я понял как подсчитывали, то выходит слова с несколькими корнями не считаются, книголюб, природолюб, двадцатирублевый и тп

в общем пишем все на русском, так сказать в защиту отечественного! )))


 
Taras Slobodyanik:
Первое, на что нужно обратить внимание любителей сравнивать языки в лоб (по количеству слов), а так делать нельзя:

131 257 - количество слов в русском языке, именно столько словарных статей в словаре современного русского литературного языка в 17-ти томах.

301 100 - количество слов в английском языке, именно столько словарных статей в академическом словаре современного английского языка (прежнее издание содержало 500 000 слов, но убрали откровенно устаревшие).


https://pikabu.ru/story/o_nishchem_i_ubogom_angliyskom_yazyike_6855192

сложность и богатство языка (хоть разговорного, хоть в программировании) не в количестве слов, а в гибкости, в том числе и образовании словоформ. 

 
Dmitry Fedoseev:

А как насчет физики и математики? Там тоже принято не русские буквы в формулах использовать. А химия... так там вообще... основа основ - таблица Менделеева (русского (!) ученого) из нерусских букв. 

Петр, безусловно, молодец - истинный патриот. Петр, а напомните-ка всем, в какой стране вы проживаете?

не английских букв а латинских.

 
Taras Slobodyanik:
Первое, на что нужно обратить внимание любителей сравнивать языки в лоб (по количеству слов), а так делать нельзя:

131 257 - количество слов в русском языке, именно столько словарных статей в словаре современного русского литературного языка в 17-ти томах.

301 100 - количество слов в английском языке, именно столько словарных статей в академическом словаре современного английского языка (прежнее издание содержало 500 000 слов, но убрали откровенно устаревшие).


https://pikabu.ru/story/o_nishchem_i_ubogom_angliyskom_yazyike_6855192

правильно! ) Примитивен не английский язык, примитивна логика по которой английский попадает в эту категорию ) 

И так уж в тему разговора о языках вообще. Языки медленно и неуклонно упрощаются. В английском была форма "вы", нет ее больше, в русском языке несколько реформ произошло за последние лет сто. Для китайских иероглифов появилась упрощенная запись, есть даже пиньинь - запись китайского на латинице. Возможно и от самих иероглифов рано или поздно Китай откажется, как в Казахстане отказались от кириллицы в пользу английского алфавита.  

Куда язык доведет: почему Казахстан перешел на латиницу
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  • 2018.02.20
  • Екатерина Суслова
  • www.gazeta.ru
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