Интересное и Юмор - страница 5808
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Точно, на поля ушли, морковку капусту собирать.
Немного инста юмора ))
Обожаюю рассказы Алексея!
Недавно зашел на интересный канал, там автор непредвзято рассказывал, почему эмигранты, прожив в США несколько лет, уезжают из страны. Он сам эмигрант и видно, что неплохо знает ситуацию изнутри. При этом штаты не ругает, как многие блоггеры, которые пытаются подняться на хайпе, но и не захваливает, как другая половина. И не пишет, что они прямо рвутся обратно в Россию, просто некоторые уезжают из штатов в другие страны.
Итак, по его статистике, большинство уезжает из-за проблем с получением гражданства, всяких разрешений. Народ находится в подвешенном состоянии и ждет решения годами. Я на эту тему писать не буду, ибо не мое, вы легко найдете информацию в интернете, если интересно.
Я напишу о другом. Одной из причин он назвал большое различие менталитета американцев и россиян. Штаты это смесь разных рас, культур и религий, так что понятие «американцы» в моем рассказе имеет собирательный образ. Все написанное является моим личным мнением и основано на 2,5 годичном опыте работы программистом в американской фирме. Писал звуковой тракт для процессора, который ставился в цифровые ТВ. Был разок в командировке в Кремниевой долине в 2007 г.
Буду говорить только о том, что знаю по себе, то есть о разработчиках. Что мне понравилось в западном подходе, это то, что не приветствуются постоянные вопросы а-ля «А как сделать то-то и то-то?». Мы работали над созданием ПО для революционного по тем временам ТВ процессора Hudson 2, постоянно выпускались новые версии чипа, приходили с Тайваня инженерные платы и надо было опытным путем выяснять, что пашет, что работает не так или вообще глючит.
Сфоткал одну из таких плат, до сих пор дома лежит.
Соответственно, никаких инструкций типа «Копать отсюда и до обеда» никто дать не мог, делились в общей переписке, кто что обнаружил, выкладывали куски проверочного кода. И мне понравился принцип|:«Если есть проблема, предложи несколько вариантов решения, их можно вместе обсудить».
Помню, пришел из Универа мальчик с красным дипломом и у него затык:«Алексей, нас учили решать задачки, у которых есть несколько готовых решений, а тут даже непонятно, что делать!» Болонская система обучения (оно же ЕГЭ в школах) в полной красе, так сказать. Полная деградация мышления, угадай правильно вариант и получишь 5 баллов и красный дилом! Этого мальчика отправил в тестировщики, там как раз шаблонная работа по инструкциям.
Второе отличие по работе, потом перейдем к бабам )). Амеры не любят нестандартные решения. Например, для измерений параметров звука у них был куплен девайс размером с холодильник и стоимостью в сотни тысяч баксов. А я себе заказал качественный внешний Sound Blaster (звуковая карта) стоимостью $500, подключил ее к взломанной программе математики Matlab и накатал программу по измерениям всех необходимых параметров звука. Потом запускал ее на 3-4 часа и спокойно шел на фитнес. Когда возвращался, были измерены все возможные параметры и готов отчет для амеров. Для них это было дико, ведь если надо что-то померить, нужно купить спец. оборудование, а не мастерить по-русски свое.
На этом пока все, следующая часть будет про баб и менталитет в гуще жизни.
Ну сам напросился!
Недавно зашел на интересный канал, там автор непредвзято рассказывал, почему эмигранты, прожив в США несколько лет, уезжают из страны. Он сам эмигрант и видно, что неплохо знает ситуацию изнутри. При этом штаты не ругает, как многие блоггеры, которые пытаются подняться на хайпе, но и не захваливает, как другая половина. И не пишет, что они прямо рвутся обратно в Россию, просто некоторые уезжают из штатов в другие страны.
Итак, по его статистике, большинство уезжает из-за проблем с получением гражданства, всяких разрешений. Народ находится в подвешенном состоянии и ждет решения годами. Я на эту тему писать не буду, ибо не мое, вы легко найдете информацию в интернете, если интересно.
Я напишу о другом. Одной из причин он назвал большое различие менталитета американцев и россиян. Штаты это смесь разных рас, культур и религий, так что понятие «американцы» в моем рассказе имеет собирательный образ. Все написанное является моим личным мнением и основано на 2,5 годичном опыте работы программистом в американской фирме. Писал звуковой тракт для процессора, который ставился в цифровые ТВ. Был разок в командировке в Кремниевой долине в 2007 г.
Буду говорить только о том, что знаю по себе, то есть о разработчиках. Что мне понравилось в западном подходе, это то, что не приветствуются постоянные вопросы а-ля «А как сделать то-то и то-то?». Мы работали над созданием ПО для революционного по тем временам ТВ процессора Hudson 2, постоянно выпускались новые версии чипа, приходили с Тайваня инженерные платы и надо было опытным путем выяснять, что пашет, что работает не так или вообще глючит.
Сфоткал одну из таких плат, до сих пор дома лежит.
Соответственно, никаких инструкций типа «Копать отсюда и до обеда» никто дать не мог, делились в общей переписке, кто что обнаружил, выкладывали куски проверочного кода. И мне понравился принцип|:«Если есть проблема, предложи несколько вариантов решения, их можно вместе обсудить».
Помню, пришел из Универа мальчик с красным дипломом и у него затык:«Алексей, нас учили решать задачки, у которых есть несколько готовых решений, а тут даже непонятно, что делать!» Болонская система обучения (оно же ЕГЭ в школах) в полной красе, так сказать. Полная деградация мышления, угадай правильно вариант и получишь 5 баллов и красный дилом! Этого мальчика отправил в тестировщики, там как раз шаблонная работа по инструкциям.
Второе отличие по работе, потом перейдем к бабам )). Амеры не любят нестандартные решения. Например, для измерений параметров звука у них был куплен девайс размером с холодильник и стоимостью в сотни тысяч баксов. А я себе заказал качественный внешний Sound Blaster (звуковая карта) стоимостью $500, подключил ее к взломанной программе математики Matlab и накатал программу по измерениям всех необходимых параметров звука. Потом запускал ее на 3-4 часа и спокойно шел на фитнес. Когда возвращался, были измерены все возможные параметры и готов отчет для амеров. Для них это было дико, ведь если надо что-то померить, нужно купить спец. оборудование, а не мастерить по-русски свое.
На этом пока все, следующая часть будет про баб и менталитет в гуще жизни.
Как всегда, весьма интересный рассказ от Алексея. Несмотря на отсутствие "о бабах", надо отдать должное - совсем без их упоминания не обошлось. А куда же без них!
Есть у меня знакомая - весьма талантливая ИТ-зумерша. Уехала в США, сначала получила грин-карту, затем заветный паспорт, с которым дальнейшие перемещения по миру, как правило, упрощаются, за исключением некоторых локаций.
А теперь уже собирается уезжать из США.
За 3 месяца на форуме только в ветке "учитесь селяне" промелькнуло пару советников 10% годовых.
Как всегда, весьма интересный рассказ от Алексея. Несмотря на отсутствие "о бабах", надо отдать должное - совсем без их упоминания не обошлось. А куда же без них!
Есть у меня знакомая - весьма талантливая ИТ-зумерша. Уехала в США, сначала получила грин-карту, затем заветный паспорт, с которым дальнейшие перемещения по миру, как правило, упрощаются, за исключением некоторых локаций.
А теперь уже собирается уезжать из США.
Сначала про гущу. Я писал, что амеры не умеют сделать из г*вна пулю и смастерить на коленке машину времени в выходной, как мы, русские.
У них все должно идти по заданным правилам. У есть знакомый капитан полиции, показывал мне свою лабораторию, любит мастерить нестандартные электронные штуки. И я не могу представить, чтобы он или другой российский полицейский стал целовать ноги узбекам, как в Штатах полицаи целовали негритосам. Кстати, когда шли BLM погромы, амеры сидели по домам и ждали, когда их защитит полиция, ведь «ТАК ПОЛОЖЕНО»! А русская диаспора взяла в руки оружие и организовала патрули, защищая свой квартал – не успели еще забыть свои корни. Короче, страна ковбоев и покорителей Дикого Запада исчезла в Окне Овертона, теперь главные герои заднеприводные.
И последний пример из моей жизни. Выходя из офиса, забыл на столе электронный пропуск. Вышел на улицу и спохватился. На выходе стояла группа индусов, с которыми мы постоянно общались. Попросил пустить меня, ни фига, сказали идти на другой конец здания к администратору, ибо НЕ ПОЛОЖЕНО! На первом фото у меня на шее черный шнурок, стал носить его постоянно, на нем электронный пропуск.
Все, хватит о грустном, поговорим про баб. Меня еще в Питере проинструктировали, что нельзя открывать или придерживать дамам дверь, может подать в суд за гендерное неравенство. Нельзя смотреть в кафе на женщину больше 10 секунд, обвинит в сексуальном домогательстве и выиграет с гигантским штрафом. А заговорить с незнакомкой на улице, что я постоянно делаю в Питере, вообще 7 лет расстрела и штраф в лям баксов посмертно! Впрочем, именно в Кремниевой долине я за месяц не видел ни одной красивой девушки. Более-менее симпатичными были только эмигрантки — индийки и азиатки.
Вот разбогатею на форе и заведу любовницу таджичку или узбечку. А индианок в топку, они как цыгане, а полу-цыганка у меня уже давно была, как-нибудь расскажу, как смешно познакомились.
И вот так я грустно колесил по унылой Калифорнии и решил прикупить себе фотик. Заехал в WalMart, сейчас и у нас есть такие гигантские моллы.
Пока выбирал себе электробритву для бритья головы, подошел скромный мексиканский паренек и стал спрашивать, какая бритва лучше? Я так и не понял, зачем ему сбривать шикарную шевелюру, я то брею голову давным-давно, еще с бандитских питерских 90-х, так как облысение. Но выбрали одну и ту же модель и решили дальше прогуляться вместе по шмоткам и обуви. Я сам не умею покупать тряпки, поэтому люблю ходить с женщинами. Похоже, у него такая же проблема, а вдвоем как-то веселее.
Тогда не было движение BLM, но я воочию увидел, какие негритосы свиньи и быдло. Допустим, я прикинул красную фланелевую рубаху типа ковбойской, понравилась.
Он за мной выбирает такую же. Я же белый, да еще из непонятной России, я ему как мог, на своем корявом инглише рассказал о нашей стране. Приврал конечно про медведей, которые пьют водку и играют на бабалайках. Рассказал про суровые зимы, у них же в Калифорнии снега в глаза не виделине видели. И вот мы меряем шмотки, кроссовки, потом все аккуратно ставим на место. А мимо проходит стадо визжащих черномазых, что посмотрят, просто кидают на пол. Полные обезьяны, как только американцы додумались дать им свободу?
А мексы в принципе доброжелательные, чем-то отдаленно напоминают по общению узбеков из магазина рядом. Тут есть рассказ «Как я познакомился с мексиканскими бандитами».
Потом пошли за фотиком, выбрал недорогой Canon, идем на кассы. И там меня молодая симпатичная девушка спрашивает:«А вы русский?» Оказалось, она украинка, обрадовалась. Это был 2007, тогда у нас была полная дружба. Попросила подождать, у нее смена через 10 минут заканчивается.
Оказалось, она на велике приехала, там около каждого фривея велодорожки. Сложили его в багажник, поехали покушать, потом пригласила к себе. Жаловалась, что с этой гендерностью и толерантностью амеры боятся знакомиться с девушками, а вдруг в суд подаст? Знакомятся исключительно на сайтах знакомств или соц. сетях и все на 100% ограничивается встречей в кафе. Короче, она тут год и за весь год ни одного мужика. А девушка веселая и симпотная.
— Бедняжка, это та жертва, на которую я намерен пойти! Остаюсь!
В общем, с ней месяц пролетел веселее. Она без тачки, а у меня топливо халява, за счет фирмы. Так что объездили всю Калифорнию, на океан катались, по национальным паркам. У меня тогда с БЖ уже кошка давно пробежала, я снимал комнату на м. Чернышевская. Прощались почти со слезами, летом оплатил ей билеты со скидкой, там если задолго заказывать, очень крутые скидки. Прилетела, съездили к ней в Крым. И больше не виделись, а потом и переписка в скайпе постепенно заглохла. Надеюсь, нашла себе в штатах мужа и все у нее хорошо.
А с Олей, которая «Извини, я встретила другого...» мы еще 6 или 7 лет встречались, ее фотку в купальнике выложил в рассказ о мексиканских бандитах, выше по тексту ссылка.
Вот такие в России и Украине девушки живут.
Хорошего всем дня!
Alexey Volchanskiy #:
Цыгане, не цыгане ". Потом детям в генетическом паспорте напишут "микс без роду и лемени, х.. поймёшь и сбоку бантик".
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