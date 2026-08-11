Интересное и Юмор - страница 5807

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scale_1200,
 
scale_400 .
 

Слушаю на ночь глядя подобное, аудиомедицина называется. 

Вот эта женщина умеет делать крутые звуки. Там специально фоновой шум на первом видео например - так как это в чистом виде товар, его продают. Но даже с защитным шумом понятно что это Воу!



 

Лучше бы она защиту на телефоны делала.

800

Почему все телефоны боятся даже влажных салфеток. Их чё никто все 10 лет не моет?

А те пару десятков, что не боятся, больше похожи на кирпич и размером, и весом.

Ещё насуют туда камер, вифи, фонариков 150 м,

С меня даже в банке удивляются, что у меня смс на телефон. Хотя их служба безопасности не пользуется банками онлайн (много знает про них).

tx

Вот зачем ему этот идиотский фонарик, чтобы он качался лежа на столе, или дырку в кармане протирал? А дырки на затылке, чтобы 10 лет грязь собирать?

Почему телефон с батареей 1200 весит 130 гр., с батареей 2000 160 гр., а смартфон с защитой от воды с батареей 5000 весит 160 гр.?

Чем травятся дизайнеры телефонов, где телефон с формой куска мыла, без выпирающих кнопок, и углов протирающих карманы?

Где телефон, который можно тупо помыть вместе с руками. И чтобы шорты не спадали от него?

Где выдвижная антенна, нихрена в помещениях не работает?

Где беспроводная зарядка или док-станция два штырька, нахрена ему микро-мини-с юсби, которого на 3 года хватает?

Бесите.

 

4002

4003

4003

;)

 
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/testosterone-levels-by-country
Testosterone Levels by Country 2026
Testosterone Levels by Country 2026
  • worldpopulationreview.com
Details on countries with high testosterone, comparisons of testosterone levels in developing and developed countries, and discussion of factors impacting testosterone levels.
 
Снимок,
 

Нифигасе комиссии, я еще и в минусе.

11

Это как если бы спред 25 пунктов по 4-знаку.

Играть со мной они не хотят. Они сами вынуждают вернутся в ДЦ и допилить Period_Converter.

 

Они при выходе ещё столько же возьмут О|О

22

 

Тихо, тихо, не вспугните.

тт

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