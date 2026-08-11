Интересное и Юмор - страница 5807
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Слушаю на ночь глядя подобное, аудиомедицина называется.
Вот эта женщина умеет делать крутые звуки. Там специально фоновой шум на первом видео например - так как это в чистом виде товар, его продают. Но даже с защитным шумом понятно что это Воу!
Лучше бы она защиту на телефоны делала.
Почему все телефоны боятся даже влажных салфеток. Их чё никто все 10 лет не моет?
А те пару десятков, что не боятся, больше похожи на кирпич и размером, и весом.
Ещё насуют туда камер, вифи, фонариков 150 м,
С меня даже в банке удивляются, что у меня смс на телефон. Хотя их служба безопасности не пользуется банками онлайн (много знает про них).
Вот зачем ему этот идиотский фонарик, чтобы он качался лежа на столе, или дырку в кармане протирал? А дырки на затылке, чтобы 10 лет грязь собирать?
Почему телефон с батареей 1200 весит 130 гр., с батареей 2000 160 гр., а смартфон с защитой от воды с батареей 5000 весит 160 гр.?
Чем травятся дизайнеры телефонов, где телефон с формой куска мыла, без выпирающих кнопок, и углов протирающих карманы?
Где телефон, который можно тупо помыть вместе с руками. И чтобы шорты не спадали от него?
Где выдвижная антенна, нихрена в помещениях не работает?
Где беспроводная зарядка или док-станция два штырька, нахрена ему микро-мини-с юсби, которого на 3 года хватает?
Бесите.
;)
Нифигасе комиссии, я еще и в минусе.
Это как если бы спред 25 пунктов по 4-знаку.
Играть со мной они не хотят. Они сами вынуждают вернутся в ДЦ и допилить Period_Converter.
Они при выходе ещё столько же возьмут О|О
Тихо, тихо, не вспугните.