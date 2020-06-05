Двойное копирование сигнала - страница 3
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Ну вот теперь кажись все ясно, после синхронизации у меня вот такая картина получилась. Спасибо Вам за терпение и помощь.
Всегда пожалуйста.
Возможно вся процедура получения ответа может показаться слишком растянутой, но на самом деле Мы вместе отработали все нюансы и внесли понимание в механизм работы подписки на сигналы.
Всегда пожалуйста.
Возможно вся процедура получения ответа может показаться слишком растянутой, но на самом деле Мы вместе отработали все нюансы и внесли понимание в механизм работы подписки на
Теперь не могу найти этого советника называется Checkorder, знаю что написал его Виктор Николаев по-моему, не подскажете где его найти, я его где то на форуме нашел, а теперь что-то не могу и в строку поиска вбивал но нету хоть тресни
Всегда пожалуйста.
Возможно вся процедура получения ответа может показаться слишком растянутой, но на самом деле Мы вместе отработали все нюансы и внесли понимание в механизм работы подписки на сигналы.
Начался новый месяц и у моего провайдера открылись сделки, а у меня нет, не пойму в чем дело, попробовал поставить галочку под - Разрешить подписку на публикацию сигналов и сделки открылись. Ничего уже не понимаю, если сделать как Вы сказали сделки не открываются, просто нонсенс. Прошу снова помощи - В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ!!!
Начался новый месяц и у моего провайдера открылись сделки, а у меня нет, не пойму в чем дело, попробовал поставить галочку под - Разрешить подписку на публикацию сигналов и сделки открылись. Ничего уже не понимаю, если сделать как Вы сказали сделки не открываются, просто нонсенс. Прошу снова помощи - В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ!!!
Сначала смотреть видео!
Второе - руками поменьше движений делать.
Третье - все действия протоколируются в Журнале терминала (интересуют как-раз действия перед и в момент синхронизации).
Хотите услышать точный ответ - предоставьте точный вопрос: пошаговое описание действий, скриншот настроек в каждый момент шага, результат в Журнале терминала.
Итак Вы должны:
Если же Вы провели синхронизацию с отключенной галкой "Разрешить копирование сигналов" - то сигналы не будут копироваться.
В общем сначала смотреть видео. Всё видео.
Сначала смотреть видео!
Второе - руками поменьше движений делать.
Третье - все действия протоколируются в Журнале терминала (интересуют как-раз действия перед и в момент синхронизации).
Хотите услышать точный ответ - предоставьте точный вопрос: пошаговое описание действий, скриншот настроек в каждый момент шага, результат в Журнале терминала.
Итак Вы должны:
Если же Вы провели синхронизацию с отключенной галкой "Разрешить копирование сигналов" - то сигналы не будут копироваться.
В общем сначала смотреть видео. Всё видео.
Спасибо, попробую еще раз по Вашим советам, не получиться буду просить все этапы пройти по отдельности со скриншотами терминала и журнала
Коллеги трейдеры, кто хорошо разбирается в здешней копировки, подскажите пожалуйста, есть ли возможность копировать свои же сигналы?
У меня несколько торговых счетов в разных компаниях, я хочу для удобства соединить их, чтобы я только на одном торговал а все остальные копировались.
Возможно ли такое и как это сделать?
Заранее Спасибо
Добрый день,
Коллеги трейдеры, кто хорошо разбирается в здешней копировки, подскажите пожалуйста, есть ли возможность копировать свои же сигналы?
У меня несколько торговых счетов в разных компаниях, я хочу для удобства соединить их, чтобы я только на одном торговал а все остальные копировались.
Возможно ли такое и как это сделать?
Заранее Спасибо
Для начала, Вам надо попробовать - и если не получится, тогда задавать вопросы.