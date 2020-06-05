Двойное копирование сигнала - страница 3

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PSV73:

Ну вот теперь кажись все ясно, после синхронизации у меня вот такая картина получилась. Спасибо Вам за терпение и помощь.

Всегда пожалуйста.

Возможно вся процедура получения ответа может показаться слишком растянутой, но на самом деле Мы вместе отработали все нюансы и внесли понимание в механизм работы подписки на сигналы.

 
Vladimir Karputov:

Всегда пожалуйста.

Возможно вся процедура получения ответа может показаться слишком растянутой, но на самом деле Мы вместе отработали все нюансы и внесли понимание в механизм работы подписки на 

Теперь не могу найти этого советника называется Checkorder, знаю что написал его Виктор Николаев по-моему, не подскажете  где его найти, я его где то на форуме нашел, а теперь что-то не могу и в строку поиска вбивал но нету хоть тресни

 
Vladimir Karputov:

Всегда пожалуйста.

Возможно вся процедура получения ответа может показаться слишком растянутой, но на самом деле Мы вместе отработали все нюансы и внесли понимание в механизм работы подписки на сигналы.

Начался новый месяц и у моего провайдера открылись сделки, а у меня нет, не пойму в чем дело, попробовал поставить галочку под - Разрешить подписку на публикацию сигналов и сделки открылись. Ничего уже не понимаю, если сделать как Вы сказали сделки не открываются, просто нонсенс. Прошу снова помощи - В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ!!!

 
PSV73:

Начался новый месяц и у моего провайдера открылись сделки, а у меня нет, не пойму в чем дело, попробовал поставить галочку под - Разрешить подписку на публикацию сигналов и сделки открылись. Ничего уже не понимаю, если сделать как Вы сказали сделки не открываются, просто нонсенс. Прошу снова помощи - В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ!!!

Сначала смотреть видео!

Второе - руками поменьше движений делать.

Третье - все действия протоколируются в Журнале терминала (интересуют как-раз действия перед и в момент синхронизации).

Хотите услышать точный ответ - предоставьте точный вопрос: пошаговое описание действий, скриншот настроек в каждый момент шага, результат в Журнале терминала.


Итак Вы должны:

  • сначала настроить вкладку "Сигналы" (разрешить Копирование сигналов), установить нагрузку на депозит 
  • разместить нужные советники на графиках
  • провести Синхронизацию с MQL5.VPS
  • после синхронизации на Вашем настольном терминале автоматическая торговля будет отключена Автоматически, также на Вашем настольном терминале во вкладке Сигналы будет снята галка "Разрешить копирование сигналов" также Автоматически.

Если же Вы провели синхронизацию с отключенной галкой "Разрешить копирование сигналов" - то сигналы не будут копироваться.


В общем сначала смотреть видео. Всё видео.

 
Vladimir Karputov:

Сначала смотреть видео!

Второе - руками поменьше движений делать.

Третье - все действия протоколируются в Журнале терминала (интересуют как-раз действия перед и в момент синхронизации).

Хотите услышать точный ответ - предоставьте точный вопрос: пошаговое описание действий, скриншот настроек в каждый момент шага, результат в Журнале терминала.


Итак Вы должны:

  • сначала настроить вкладку "Сигналы" (разрешить Копирование сигналов), установить нагрузку на депозит 
  • разместить нужные советники на графиках
  • провести Синхронизацию с MQL5.VPS
  • после синхронизации на Вашем настольном терминале автоматическая торговля будет отключена Автоматически, также на Вашем настольном терминале во вкладке Сигналы будет снята галка "Разрешить копирование сигналов" также Автоматически.

Если же Вы провели синхронизацию с отключенной галкой "Разрешить копирование сигналов" - то сигналы не будут копироваться.


В общем сначала смотреть видео. Всё видео.

Спасибо, попробую еще раз по Вашим советам, не получиться буду просить все этапы пройти по отдельности со скриншотами терминала и журнала

 
Добрый день,

Коллеги трейдеры, кто хорошо разбирается в здешней копировки, подскажите пожалуйста, есть ли возможность копировать свои же сигналы?
У меня несколько торговых счетов в разных компаниях, я хочу для удобства соединить их, чтобы я только на одном торговал а все остальные копировались.
Возможно ли такое и как это сделать?

Заранее Спасибо
[Удален]  
Daniel Globetanz:
Добрый день,

Коллеги трейдеры, кто хорошо разбирается в здешней копировки, подскажите пожалуйста, есть ли возможность копировать свои же сигналы?
У меня несколько торговых счетов в разных компаниях, я хочу для удобства соединить их, чтобы я только на одном торговал а все остальные копировались.
Возможно ли такое и как это сделать?

Заранее Спасибо  

Для начала, Вам надо попробовать - и если не получится, тогда задавать вопросы.

сигнал

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