Максимальное количество параметров при оптимизации.
Задал вопрос в теме для "новичков", но там по прошествии суток молчок.
Какое максимальное количество параметров можно перебирать при оптимизации в тестере?
У меня больше 16-ти не перебирает.
С уважением
Да потому что не любят форумчане отвечать на глупые вопросы. Оптимизировать более 16 параметров глупо. Можно оптимизировать по несколько параметров поэтапно. Сложность при увеличении параметров увеличивается фракториально, поэтому оптимальным количеством оптимизируемых параметров будет несколько 2-4. Оптимизировать всё подряд вообще нет смысла.
А что такое фракториально? Я всегда думал геометрически, если размерность у всех параметров одинаковая.
И все же сколько максимум? Или вы не знаете, а просто кидаетесь "умными словами" типо - ортодоксально, полиномиально и т.п. то нех отвечать.
Вам конкретретный вопрос задали - сколько? А вы меня отправляете читать про http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E0%EA%F2%EE%F0%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E5_%EA%EE%EB%FC%F6%EE
1024.
Терминал - F1 - Тестер стратегий - Входные параметры - (Ограничения оптимизируемых параметров).
Вообще-то можно любое количество собственных (например, миллион) параметров или механизмов переложить/свести к операциям со штатной системой параметров (макс 1024 параметра, ген не длиннее 1024 битного числа).
Например, некоторое нечисловое многообразие можно свести в параметр long/double, а уже в своем коде разворачивать значение этого параметра в свою схему.
Ну это я позволил ввести себе термин. 16!=1*2*3*4*5*6*7*..*16=
20 922 789 888 000
Скорость оптимизации резко падает при увеличении кол-ва оптимизируемых параметров.
А если взять 4 параметра, то всего 24. Чувствуете разницу? Т.е. введение 4 этапов для 16 параметров ускоряет процесс в
20 922 789 888 000/4/4 раз.
А вы хотите еще больше оптимизируемых параметров.
Вот тут выбираю 24 параметра для оптимизации.
Далее запускаю оптимизацию, а оптимизируются только первые 16.
В чем может быть дело?
В логах?
Оптимизация в Тестере стратегий
64? у меня уже на 10 пишет "Tester too many passes for optimization, please try to decrease optimized parameters amount or to increase parameters' values step"
при таких параметрах:
Понятно.
В отчёте больше 16 параметров не показывается. Для анализа откройте в экселе или опенофисе соответствующий XML файл, сформированный оптимизатором в папке tester\cache
