Максимальное количество параметров при оптимизации.

Задал вопрос в теме для "новичков", но там по прошествии суток молчок.

Какое максимальное количество параметров можно перебирать при оптимизации в тестере?

У меня больше 16-ти не перебирает.

JohnyPipa:

Задал вопрос в теме для "новичков", но там по прошествии суток молчок.

Какое максимальное количество параметров можно перебирать при оптимизации в тестере?

У меня больше 16-ти не перебирает.

С уважением

Да потому что не любят форумчане отвечать на глупые вопросы. Оптимизировать более 16 параметров глупо. Можно оптимизировать по несколько параметров поэтапно. Сложность при увеличении параметров увеличивается фракториально, поэтому оптимальным количеством оптимизируемых параметров будет несколько 2-4. Оптимизировать всё подряд вообще нет смысла.
 
zfs:
Да потому что не любят форумчане отвечать на глупые вопросы. Оптимизировать более 16 параметров глупо. Можно оптимизировать по несколько параметров поэтапно. Сложность при увеличении параметров увеличивается фракториально, поэтому оптимальным количеством оптимизируемых параметров будет несколько 2-4. Оптимизировать всё подряд вообще нет смысла.

А что такое фракториально? Я всегда думал геометрически, если размерность у всех параметров одинаковая.

И все же сколько максимум? Или вы не знаете, а просто кидаетесь "умными словами" типо - ортодоксально, полиномиально и т.п. то нех отвечать.

Вам конкретретный вопрос задали - сколько? А вы меня отправляете читать про http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E0%EA%F2%EE%F0%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E5_%EA%EE%EB%FC%F6%EE

JohnyPipa:

Задал вопрос в теме для "новичков", но там по прошествии суток молчок.

Какое максимальное количество параметров можно перебирать при оптимизации в тестере?

У меня больше 16-ти не перебирает.

С уважением

1024.

Терминал - F1 - Тестер стратегий - Входные параметры - (Ограничения оптимизируемых параметров).

ps https://www.mql5.com/ru/forum/12179

JohnyPipa:

Какое максимальное количество параметров можно перебирать при оптимизации в тестере?

Количество параметров в тестере стратегий по генетическому алгоритму.

Renat, 2013.05.18 08:34

Вообще-то можно любое количество собственных (например, миллион) параметров или механизмов переложить/свести к операциям со штатной системой параметров (макс 1024 параметра, ген не длиннее 1024 битного числа).

Например, некоторое нечисловое многообразие можно свести в параметр long/double, а уже в своем коде разворачивать значение этого параметра в свою схему.


 
JohnyPipa:

А что такое фракториально? Я всегда думал геометрически, если размерность у всех параметров одинаковая.

И все же сколько максимум? Или вы не знаете, а просто кидаетесь "умными словами" типо - ортодоксально, полиномиально и т.п. то нех отвечать.

Вам конкретретный вопрос задали - сколько? А вы меня отправляете читать про http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E0%EA%F2%EE%F0%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E5_%EA%EE%EB%FC%F6%EE

Ну это я позволил ввести себе термин. 16!=1*2*3*4*5*6*7*..*16=

20 922 789 888 000

Скорость оптимизации резко падает при увеличении кол-ва оптимизируемых параметров.

А если взять 4 параметра, то всего 24. Чувствуете разницу? Т.е. введение 4 этапов для 16 параметров ускоряет процесс в

20 922 789 888 000/4/4  раз. 

А вы хотите еще больше оптимизируемых параметров.

 
Silent:

1024.

Терминал - F1 - Тестер стратегий - Входные параметры - (Ограничения оптимизируемых параметров).

ps https://www.mql5.com/ru/forum/12179

Вот тут выбираю 24 параметра для оптимизации.

Далее запускаю оптимизацию, а оптимизируются только первые 16.

В чем может быть дело?

 
JohnyPipa:

Вот тут выбираю 24 параметра для оптимизации.

Далее запускаю оптимизацию, а оптимизируются только первые 16.


В чем может быть дело?

В логах?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Оптимизация в Тестере стратегий

Mr.FreeMan, 2010.10.29 21:35

64? у меня уже на 10 пишет "Tester too many passes for optimization, please try to decrease optimized parameters amount or to increase parameters' values step"

при таких параметрах:

 


совет дилетанта
обратите внимание что количество вариантов горит красненьким
степ по английски шаг
можно попробовать перевести с английского текст ошибки тогда можно будет предположить что система предлагает увеличить шаг оптимизации с целью сократить количество варианто
 
JohnyPipa:

Вот тут выбираю 24 параметра для оптимизации.

Далее запускаю оптимизацию, а оптимизируются только первые 16.


В чем может быть дело?

Понятно.

В отчёте больше 16 параметров не показывается. Для анализа откройте в экселе или опенофисе соответствующий XML файл, сформированный оптимизатором в папке tester\cache

Новый комментарий