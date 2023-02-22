MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 68
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29 гбайт диск. Вам тесты с домашних машин дают, а вы как я понимаю или с VPS или с виртуалки.
Так размечены SSD. Последний (Z:) - RAM-диск для MT5-Тестера.
Мой тест Sleep(1)
p.s У меня вроде комп ещё слабее вашего.
Ваш:
Предлагаю другим поделиться результатом запуска этого скрипта на своей машине.
Абсолютно незагруженный комп, остановлены все фоновые процессы, запущен один терминал с одним графиком без индикаторов.
Слабый VPS:
Не всегда и не везде десяток миллисекунд. Проверяется простым скриптом
Вот мой лог
Пользователи OnTick всегда видят свежайший тик.
Пользователи OnBookEvent всегда видят свежайший тик.
Но если Вы хотите сравнить тики, полученный в OnTick и полученный в OnBookEvent, тогда вас ждёт разочарование, так как обработка событий производится последовательно, а не параллельно. О чём Вам попытался сказать пользователь pivomoe
Обработчики выполняются последовательно??? Это в корне не верно!
Все обработчики должны выполняться параллельно!
И где тогда ранее заявленное, что в мт5 всё асинхронно?
И прокомментируйте пожалуйста
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MT5 и скорость в боевом исполнении
Roman, 2020.11.04 01:39
Подскажите, функция SymbolInfoTick() в блокирующим режиме выполняется или в неблокирующем?
Например она находится в теле цикла while, и пропала связь или рынок закрыт на выходные,
то она заблочится остановив цикл? или выполнится асинхронно?
Какая у вас операционка ? Наверное какая нибудь LTSC версия для банкоматов ?
Не разбираюсь, где смотреть.
Предлагаю другим поделиться результатом запуска этого скрипта на своей машине.
FX-8350
TestSleep:
Всё на том же железе, билд терминала 2650
На слабой VPS
Скрипт
Советник на той же машине
Обработчики выполняются последовательно??? Это в корне не верно!
как ты себе это представляешь - параллельную обработку в одном потоке?