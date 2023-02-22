MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 68

Новый комментарий
 
pivomoe:

  29 гбайт диск. Вам тесты с домашних машин дают, а вы как я понимаю или с VPS или с виртуалки.

Так размечены SSD. Последний (Z:) - RAM-диск для MT5-Тестера.

 

Мой тест Sleep(1)

Windows 10 build 17134, Intel Core i7-2600  @ 3.40GHz, 7 / 15 Gb memory, 97 / 195 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
TestSleep (PLD-12.20,M1)        total 19979585 microseconds (1.998 ms per iteration)

p.s У меня вроде комп ещё слабее вашего.

Ваш:

2020.11.04 16:47:52.962 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-2700K  @ 3.50GHz, 7 / 15 Gb memory, 18 / 29 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+2
 
Какая у вас операционка ? Наверное какая нибудь LTSC версия для банкоматов ? 
 
fxsaber:

Предлагаю другим поделиться результатом запуска этого скрипта на своей машине.

2020.11.04 21:28:02.430 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2669 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.11.04 21:28:02.430 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i7-2670QM  @ 2.20GHz, 5 / 7 Gb memory, 40 / 119 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3

2020.11.04 21:42:01.171 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   Alert: OnBook-lag! - 1535 mcs.
2020.11.04 21:42:01.171 test fxsaber lags (EURUSD,M1)         [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 21:42:01.171 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [0] 1.17176 1.17183     true    1913026
2020.11.04 21:42:01.171 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [1] 1.17176 1.17183    false        838
2020.11.04 21:42:01.171 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [2] 1.17177 1.17184     true     285603
2020.11.04 21:42:01.171 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [3] 1.17177 1.17184    false       1535
2020.11.04 21:42:01.513 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   Alert: OnBook-lag! - 1601 mcs.
2020.11.04 21:42:01.513 test fxsaber lags (EURUSD,M1)         [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 21:42:01.513 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [0] 1.17177 1.17184     true     285603
2020.11.04 21:42:01.513 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [1] 1.17177 1.17184    false       1535
2020.11.04 21:42:01.513 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [2] 1.17178 1.17185     true     339894
2020.11.04 21:42:01.513 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [3] 1.17178 1.17185    false       1601
2020.11.04 21:42:02.173 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   Alert: OnBook-lag! - 1542 mcs.
2020.11.04 21:42:02.173 test fxsaber lags (EURUSD,M1)         [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 21:42:02.173 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [0] 1.17178 1.17185     true     339894
2020.11.04 21:42:02.173 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [1] 1.17178 1.17185    false       1601
2020.11.04 21:42:02.173 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [2] 1.17177 1.17185     true     658901
2020.11.04 21:42:02.173 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [3] 1.17177 1.17185    false       1542
2020.11.04 21:42:02.786 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   Alert: OnBook-lag! - 1611 mcs.
2020.11.04 21:42:02.786 test fxsaber lags (EURUSD,M1)         [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 21:42:02.786 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [0] 1.17177 1.17184     true     309509
2020.11.04 21:42:02.787 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [1] 1.17177 1.17184    false        935
2020.11.04 21:42:02.787 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [2] 1.17177 1.17185     true     301094
2020.11.04 21:42:02.787 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [3] 1.17177 1.17185    false       1611
2020.11.04 21:42:07.702 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   Alert: OnBook-lag! - 1541 mcs.
2020.11.04 21:42:07.702 test fxsaber lags (EURUSD,M1)         [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 21:42:07.702 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [0] 1.17177 1.17185     true     409488
2020.11.04 21:42:07.702 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [1] 1.17177 1.17185    false        847
2020.11.04 21:42:07.702 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [2] 1.17178 1.17185     true    3609403
2020.11.04 21:42:07.702 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [3] 1.17178 1.17185    false       1541
2020.11.04 21:42:08.620 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   Alert: OnBook-lag! - 1559 mcs.
2020.11.04 21:42:08.620 test fxsaber lags (EURUSD,M1)         [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 21:42:08.620 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [0] 1.17177 1.17184     true     306847
2020.11.04 21:42:08.620 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [1] 1.17177 1.17184    false        829
2020.11.04 21:42:08.620 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [2] 1.17178 1.17185     true     315408
2020.11.04 21:42:08.620 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [3] 1.17178 1.17185    false       1559
2020.11.04 21:42:12.018 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   Alert: OnTick-lag! - 906601 mcs.
2020.11.04 21:42:12.018 test fxsaber lags (EURUSD,M1)         [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 21:42:12.018 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [0] 1.17174 1.17179    false        809
2020.11.04 21:42:12.018 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [1] 1.17173 1.17180     true     592027
2020.11.04 21:42:12.018 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [2] 1.17173 1.17180    false        769
2020.11.04 21:42:12.018 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [3] 1.17173 1.17180     true     906601
2020.11.04 21:42:12.834 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   Alert: OnTick-lag! - 6976 mcs.
2020.11.04 21:42:12.834 test fxsaber lags (EURUSD,M1)         [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 21:42:12.834 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [0] 1.17173 1.17180    false        769
2020.11.04 21:42:12.834 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [1] 1.17173 1.17180     true     906601
2020.11.04 21:42:12.834 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [2] 1.17174 1.17181    false     808595
2020.11.04 21:42:12.834 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [3] 1.17174 1.17181     true       6976
2020.11.04 21:42:16.340 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   Alert: OnBook-lag! - 1323 mcs.
2020.11.04 21:42:16.340 test fxsaber lags (EURUSD,M1)         [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 21:42:16.340 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [0] 1.17168 1.17175     true     104187
2020.11.04 21:42:16.340 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [1] 1.17168 1.17175    false        566
2020.11.04 21:42:16.340 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [2] 1.17167 1.17175     true     292558
2020.11.04 21:42:16.340 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [3] 1.17167 1.17175    false       1323

Абсолютно незагруженный комп, остановлены все фоновые процессы, запущен один терминал с одним графиком без индикаторов.


Слабый VPS:

MetaTrader 5 x64 build 2650
2020.11.04 21:55:15.582 Terminal        Windows Server 2012 R2 build 9600, QEMU Virtual  version (cpu64-rhel6), 0 / 0 Gb memory, 3 / 19 Gb disk, IE 11, RDP, UAC, Admin, GMT+3

2020.11.04 22:05:32.637 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   Alert: OnBook-lag! - 3002 mcs.
2020.11.04 22:05:32.637 test fxsaber lags (EURUSD,M1)         [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 22:05:32.637 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [0] 1.17164 1.17170    false    2215173
2020.11.04 22:05:32.637 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [1] 1.17164 1.17170     true         16
2020.11.04 22:05:32.637 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [2] 1.17165 1.17173     true     505195
2020.11.04 22:05:32.637 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [3] 1.17165 1.17173    false       3002
2020.11.04 22:05:39.546 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   Alert: OnBook-lag! - 6365 mcs.
2020.11.04 22:05:39.546 test fxsaber lags (EURUSD,M1)         [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 22:05:39.546 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [0] 1.17169 1.17174     true    1622392
2020.11.04 22:05:39.546 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [1] 1.17169 1.17174    false        736
2020.11.04 22:05:39.546 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [2] 1.17169 1.17175     true     275705
2020.11.04 22:05:39.546 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [3] 1.17169 1.17175    false       6365
2020.11.04 22:05:41.953 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   Alert: OnBook-lag! - 6172 mcs.
2020.11.04 22:05:41.953 test fxsaber lags (EURUSD,M1)         [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 22:05:41.953 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [0] 1.17165 1.17172    false     317312
2020.11.04 22:05:41.953 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [1] 1.17165 1.17172     true         15
2020.11.04 22:05:41.953 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [2] 1.17164 1.17172     true     680826
2020.11.04 22:05:41.953 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [3] 1.17164 1.17172    false       6172
2020.11.04 22:05:45.359 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   Alert: OnBook-lag! - 6254 mcs.
2020.11.04 22:05:45.359 test fxsaber lags (EURUSD,M1)         [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 22:05:45.359 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [0] 1.17163 1.17170    false    3112999
2020.11.04 22:05:45.359 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [1] 1.17163 1.17170     true        104
2020.11.04 22:05:45.359 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [2] 1.17164 1.17170     true     285972
2020.11.04 22:05:45.359 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [3] 1.17164 1.17170    false       6254
2020.11.04 22:06:01.032 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   Alert: OnBook-lag! - 1104 mcs.
2020.11.04 22:06:01.033 test fxsaber lags (EURUSD,M1)         [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 22:06:01.033 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [0] 1.17163 1.17170     true     376698
2020.11.04 22:06:01.033 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [1] 1.17163 1.17170    false         43
2020.11.04 22:06:01.033 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [2] 1.17165 1.17171     true     324610
2020.11.04 22:06:01.033 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [3] 1.17165 1.17171    false       1104
2020.11.04 22:06:04.826 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   Alert: OnBook-lag! - 6866 mcs.
2020.11.04 22:06:04.826 test fxsaber lags (EURUSD,M1)         [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 22:06:04.826 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [0] 1.17166 1.17173    false     910870
2020.11.04 22:06:04.826 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [1] 1.17166 1.17173     true         17
2020.11.04 22:06:04.826 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [2] 1.17168 1.17174     true     265755
2020.11.04 22:06:04.826 test fxsaber lags (EURUSD,M1)   [3] 1.17168 1.17174    false       6866
 
Slava:

Не всегда и не везде десяток миллисекунд. Проверяется простым скриптом

Вот мой лог

Пользователи OnTick всегда видят свежайший тик.

Пользователи OnBookEvent всегда видят свежайший тик.

Но если Вы хотите сравнить тики, полученный в OnTick и полученный в OnBookEvent, тогда вас ждёт разочарование, так как обработка событий производится последовательно, а не параллельно. О чём Вам попытался сказать пользователь pivomoe

Обработчики выполняются последовательно??? Это в корне не верно!
Все обработчики должны выполняться параллельно!
И где тогда ранее заявленное, что в мт5 всё асинхронно?
 

И прокомментируйте пожалуйста

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MT5 и скорость в боевом исполнении

Roman, 2020.11.04 01:39

Подскажите, функция SymbolInfoTick() в блокирующим режиме выполняется или в неблокирующем?

Например она находится в теле цикла while, и пропала связь или рынок закрыт на выходные,
то она заблочится остановив цикл? или выполнится асинхронно? 


 
pivomoe:
Какая у вас операционка ? Наверное какая нибудь LTSC версия для банкоматов ? 

Не разбираюсь, где смотреть.


 
fxsaber:

Предлагаю другим поделиться результатом запуска этого скрипта на своей машине.

2020.11.04 22:46:21.383 TestSleep (BR-11.20,M15)        total 10001544 microseconds (1.000 ms per iteration)

FX-8350

 

TestSleep:

2020.11.04 22:58:12.246 test1 (EURUSD,H1)       total 155486725 microseconds (15.549 ms per iteration)

Всё на том же железе, билд терминала 2650

2020.11.04 12:18:51.145 Terminal        Windows 10 build 19041, AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor, 12 / 15 Gb memory, 140 / 446 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3

На слабой VPS

2020.11.04 23:17:10.795 Terminal        Windows Server 2012 R2 build 9600 on KVM, Intel Xeon  E5-2630 v4 @ 2.20GHz, 1 / 1 Gb memory, 46 / 59 Gb disk, IE 11, RDP, UAC, Admin, GMT+3

2020.11.04 23:22:13.630 test1 (GBPUSD,M1)       total 164085014 microseconds (16.409 ms per iteration)
 

Скрипт

2020.11.04 22:58:09.400 fxsaberTest (USDSGD,M1) total 10335638 microseconds (1.034 ms per iteration)

2020.11.04 22:55:36.860 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2660 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.11.04 22:55:36.914 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i3-3220  @ 3.30GHz, 1 / 7 Gb memory, 40 / 298 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3

Советник на той же машине

2020.11.04 23:11:49.269 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        Alert: OnBook-lag! - 9278 mcs.
2020.11.04 23:11:49.269 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)              [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 23:11:49.269 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [0] 1.35782 1.35829     true     798967
2020.11.04 23:11:49.269 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [1] 1.35782 1.35829    false         10
2020.11.04 23:11:49.269 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [2] 1.35784 1.35828     true    1002847
2020.11.04 23:11:49.269 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [3] 1.35784 1.35828    false       9278
2020.11.04 23:11:51.759 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        Alert: OnBook-lag! - 1138 mcs.
2020.11.04 23:11:51.759 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)              [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 23:11:51.759 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [0] 1.35785 1.35831     true     995884
2020.11.04 23:11:51.759 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [1] 1.35785 1.35831    false         19
2020.11.04 23:11:51.759 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [2] 1.35784 1.35830     true    1494938
2020.11.04 23:11:51.759 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [3] 1.35784 1.35830    false       1138
2020.11.04 23:11:54.274 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        Alert: OnBook-lag! - 1725 mcs.
2020.11.04 23:11:54.274 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)              [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 23:11:54.274 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [0] 1.35784 1.35830     true    1494938
2020.11.04 23:11:54.274 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [1] 1.35784 1.35830    false       1138
2020.11.04 23:11:54.274 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [2] 1.35784 1.35831     true    2513478
2020.11.04 23:11:54.274 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [3] 1.35784 1.35831    false       1725
2020.11.04 23:12:24.780 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        Alert: OnBook-lag! - 8871 mcs.
2020.11.04 23:12:24.781 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)              [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 23:12:24.781 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [0] 1.35780 1.35826    false    1393401
2020.11.04 23:12:24.781 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [1] 1.35780 1.35826     true          3
2020.11.04 23:12:24.781 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [2] 1.35780 1.35827     true    2911594
2020.11.04 23:12:24.781 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [3] 1.35780 1.35827    false       8871
2020.11.04 23:12:26.676 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        Alert: OnBook-lag! - 8739 mcs.
2020.11.04 23:12:26.676 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)              [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 23:12:26.676 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [0] 1.35780 1.35828     true     793665
2020.11.04 23:12:26.676 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [1] 1.35780 1.35828    false        232
2020.11.04 23:12:26.676 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [2] 1.35785 1.35828     true    1100758
2020.11.04 23:12:26.676 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [3] 1.35785 1.35828    false       8739
2020.11.04 23:12:32.486 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        Alert: OnBook-lag! - 1073 mcs.
2020.11.04 23:12:32.486 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)              [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 23:12:32.486 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [0] 1.35778 1.35828     true     882728
2020.11.04 23:12:32.486 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [1] 1.35778 1.35828    false        229
2020.11.04 23:12:32.486 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [2] 1.35777 1.35828     true    1003699
2020.11.04 23:12:32.486 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [3] 1.35777 1.35828    false       1073
2020.11.04 23:12:35.094 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        Alert: OnBook-lag! - 1070 mcs.
2020.11.04 23:12:35.094 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)              [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 23:12:35.094 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [0] 1.35775 1.35826     true    1595418
2020.11.04 23:12:35.094 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [1] 1.35775 1.35826    false         22
2020.11.04 23:12:35.094 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [2] 1.35775 1.35827     true    1010723
2020.11.04 23:12:35.094 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [3] 1.35775 1.35827    false       1070
2020.11.04 23:12:40.507 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        Alert: OnBook-lag! - 1001 mcs.
2020.11.04 23:12:40.507 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)              [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 23:12:40.507 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [0] 1.35772 1.35823     true    2806395
2020.11.04 23:12:40.507 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [1] 1.35772 1.35823    false        260
2020.11.04 23:12:40.507 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [2] 1.35772 1.35824     true     997459
2020.11.04 23:12:40.507 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [3] 1.35772 1.35824    false       1001
2020.11.04 23:12:43.479 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        Alert: OnTick-lag! - 66461 mcs.
2020.11.04 23:12:43.479 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)              [bid]   [ask] [onTick] [Interval]
2020.11.04 23:12:43.479 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [0] 1.35776 1.35824     true    1099872
2020.11.04 23:12:43.479 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [1] 1.35776 1.35824    false        467
2020.11.04 23:12:43.479 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [2] 1.35776 1.35825    false    1805312
2020.11.04 23:12:43.479 fxsaberTest1 (USDSGD,M1)        [3] 1.35776 1.35825     true      66461
 
Roman:

Обработчики выполняются последовательно??? Это в корне не верно!

как ты себе это представляешь - параллельную обработку в одном потоке?

1...616263646566676869707172737475...94
Новый комментарий