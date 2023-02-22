MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 55
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Задача заставить Терминал принудительно освободить память.
проверил свои предположения
не освобождает память, вернее не освобождает полностью сразу память - освободит память под локальную переменную - класс/структура , а в памяти терминала будет копия тиков
запускал распринтовку памяти через каждые Sleep(1000) - ВСЕГДА после 9-го слипа память освобождается, т.е. это искусственное ограничение на хранение тиков в терминале, а не в ЕА
судя по всему никак - только если разработчики логику хранения этих данных переделают
Запустил на MetaQuotes-Demo на Атомном планшете с 4Gb памяти - результат:
Никакой катастрофы не произошло - Opera с несколькими вкладками и то дольше дольше загружается.
Что я делаю не так?
Запустил на MetaQuotes-Demo на Атомном планшете с 4Gb памяти - результат:
Никакой катастрофы не произошло - Opera с несколькими вкладками и то дольше дольше загружается.
Что я делаю не так?
Мало тиков. Посмотрите на количество в моих логах.
Мало тиков. Посмотрите на количество в моих логах.
Какая то странная функция CopyTicksRange - увеличил в разы период запроса, а тиков не прибавляется и ошибки не возвращает, GetLastError ноль после запроса
Поставил период запроса с 01.06.20 - в итоге после перезагрузки планшета и соответственно терминала получился такой результат (оставил для вывода только значимую информацию):Число тиков сопоставимо
Напомню - памяти у меня 4Gb всего включая видеопамять, т.е. реально свободно только 3.9-1.7 а тут требуется 6.5 только на задачу - и все медленно, но работает!
Для массовой работы с тиками ставьте больше памяти.
4 гб (цена 20 евро) - это никуда не годится в 2020 году, если речь идет об аналитике и исследованиях.
Выпустили бету 2652, из важного:
Выпустили бету 2652, из важного:
Предопределённые переменные, для текущего тика, наверно было бы лучше.