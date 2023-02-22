MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 51
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Да TimeCurrentMcs был бы лучше, присоединяюсь к пожеланию.
TimeCurrentMsc (Msc - миллисекунды, по аналогии с названием в MqltTick.time_msc) нужен не для замеров, а для того же, что и TimeCurrent.
В частности, для логов торговых приказов. Когда идет анализ, был ли обновлен Обзор рынка во время выполнения OrderSend.
TimeCurrentMsc (Msc - миллисекунды, по аналогии с названием в MqltTick.time_msc) нужен не для замеров, а для того же, что и TimeCurrent.
В частности, для логов торговых приказов. Когда идет анализ, был ли обновлен Обзор рынка во время выполнения OrderSend.
Да миллисекундный timestamp очень нужен.
А если будет TimeCurrentMcs в микросекундах, то из него можно получать любое время.
Хоть в миллисекундах получай, хоть микросекундах.
Практичнее.
только международное обозначение миллисекунд - ms
а msc - больше на msk похоже - время по Москве или на mcs - микросекунды
только международное обозначение миллисекунд - ms
а msc - больше на msk похоже - время по Москве или на mcs - микросекунды
Я тоже об этом хотел написать ))
Но воздержался, ибо закидают тапками, типа в mql же time_msc ))
только международное обозначение миллисекунд - ms
а msc - больше на msk похоже - время по Москве или на mcs - микросекунды
да, ms - миллисекунды.
а международное обозначение микросекунд - µs.
проблемы у всех возникают как набрать на клавиатуре µ (мю).https://ru.wikipedia.org/wiki/Alt-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
Для тех, кто не знает - мю можно набрать на клавиатуре следующим образом: Жмем Alt и набираем код 0181
да, ms - миллисекунды.
а международное обозначение микросекунд - µs.
проблемы у всех возникают как набрать на клавиатуре µ (мю).
Для тех, кто не знает - мю можно набрать на клавиатуре следующим образом: Жмем Alt и набираем код 0181
тогда можно прямо такой постфикc и предложить для микросекундных имен _0181s вместо mcs. С другой стороны и полностью можно написать и micro и milli - тогда точно путаницы не возникнет
да, ms - миллисекунды.
а международное обозначение микросекунд - µs.
проблемы у всех возникают как набрать на клавиатуре µ (мю).https://ru.wikipedia.org/wiki/Alt-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
Для тех, кто не знает - мю можно набрать на клавиатуре следующим образом: Жмем Alt и набираем код 0181
В редакторе тоже работает
Микросекундный µsSleep()
Микросекундный µsSleep()
Процессор не крутит на полную (одно ядро)?
Процессор не крутит на полную (одно ядро)?
Крутит конечно, может не только одно ядро задействовать.
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MT5 и скорость в боевом исполнении
Renat Fatkhullin, 2020.10.05 18:04Микросекундный таймер имеет и системную погрешность и свою стоимость, зависящую от железа, операционки и виртуализации.