Как создать панель с вкладками в MQL5?
Там нет решения? Я хочу использовать
MQL5 -> Include -> Controls
и создайте вкладку.
Является ли это возможным?
Здесь нет решения? Я хочу использовать MQL5 -> Включить -> Управление и создать вкладку. Это возможно?
Нет такого элемента управления. Можно использовать выпадающий список, в зависимости от него удалять/создавать различные элементы управления.
- 2018.01.18
- www.mql5.com
Изучайте:
Серьезно? Читать 55 статей, что бы потом встать перед фактом... что там с созданием нескольких форм?
Серьезно? Читать 55 статей, что бы потом встать перед фактом... что там с созданием нескольких форм?
Ну могу ещё посоветовать читать справку про канвас. Всё начинается с изучения чего-то одного, близкого к тому, что хочется сделать. Вы
предложили просто выпадающий список. Но можно же сделать не альтернативу со списком, а создать вкладки самому. Для этого нужно с чего-то
начать. Процесс обучения не скор однако. А 55 статей - полезный багаж знаний в копилку.
В общем - это не путь на скорую руку использовать готовое решение, но путь познания. Я бы выбрал второе. Почему и предложил. Что-то не то сделал?
Спасибо за ваш замечательный совет @ Артём Тришкин .
Но я попытался проверить библиотеку. Это довольно сложно понять. Принимая во внимание, что MT5 уже имеет библиотеку Controls. Я думал, что этого будет достаточно, если в MT5 добавить такой элемент управления.
Это запрос. Я думаю, MT5 принимает запросы. Это поможет многим людям.
Пожалуйста, если есть какой-либо свет, то покажи его мне
Я понимаю, что некоторые части библиотек MT5 похожи на библиотеку EasyAndFastGUI. Но многое из этого не понято мной. Я все еще пытаюсь.
Ну могу ещё посоветовать читать справку про канвас. Всё начинается с изучения чего-то одного, близкого к тому, что хочется сделать. Вы
предложили просто выпадающий список. Но можно же сделать не альтернативу со списком, а создать вкладки самому. Для этого нужно с
чего-то начать. Процесс обучения не скор однако. А 55 статей - полезный багаж знаний в копилку.
В общем - это не путь на скорую руку использовать готовое решение, но путь познания. Я бы выбрал второе. Почему и предложил. Что-то не то сделал?
Какая цель? Какой полезный багаж знаний?
Смешались в кучу кони, люди.
Земля тряслась, как бабьи груди.
Можно много написать, пытаясь что-то объяснять. Но, кажется, тот случай, когда, если самостоятельно до сих пор не понятно, объяснять бесполезно.
Какая цель? Какой полезный багаж знаний?
Смешались в кучу кони, люди.
Земля тряслась, как бабьи груди.
Можно много написать, пытаясь что-то объяснять. Но, кажется, тот случай, когда, если самостоятельно до сих пор не понятно, объяснять бесполезно.
Засиделся за костром
Не заметил
Поздно ночью
Загорелся сам
Сгорели брови,ресницы,очки
Сгорели волосы
Сгорели губы,язык
Сгорела прозрачная грудь
Сгорели ступни
Лишь руки тихо горят в бархатной темноте
Блики на клёнах
Пальцы вспыхивают синим пламенем
Выступает масло весело сгорает
И так до рассвета.
Именно из бесполезности и рождается предложение. Кто-то предлагает суррогат, кто-то решение, кто-то знания, а кто-то ничего. Я бы выбрал
последнее в виду наличия здесь огромной базы знаний. Могу ему сделать то, что ему нужно. Но, боюсь, без наличия того самого багажа, моя
помощь будет медвежьей услугой. Посему не буду - время не резиновое, и в костёр его бросать - нет.
Вопрос о такой панельке?
Вопрос о такой панельке?
Это хорошо. Но это не будет работать в тестере стратегий. Я думаю, нам придется найти способ сделать это. Спасибо
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я пробую этот пример @Vladimir Karputov : https://www.mql5.com/ru/articles/4503
Я хочу знать, я хочу создать панель управления вкладками, что мне нужно изменить в этом примере?