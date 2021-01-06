ФОРТС. Отрицательные котировки

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Привет!

MQ собираются сделать ввод отрицательных котировок.

https://www.mql5.com/ru/forum/334269/page30#comment_16090091

У меня все роботы проверяют, что котировки не могут быть равным "0" и меньше.

Есть ли смысл переписывать логику роботов или считать, что отрицательные котировки - это форс-мажор?

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  • 2020.04.23
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Если затоварился (BUY) на всю катушку за +1, а затем продал за +10. То относительный профит в 10 раз.

Если затоварился (BUY) на всю катушку за -10, а затем продал за +10. То относительный профит чему равен?


Правильно ли понимаю, что если сделать SELL по -10, а потом BUY по +10, то профит будет нулевой?

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Некоторые признаки правильных ТС

fxsaber, 2020.04.20 23:12

Отлично понимаю, что такое отрицательная цена. Но как работать с отрицательным относительным изменением цены - нет.
И как расценивать ситуацию, когда Bid/Ask разных знаков (нулевая цена внутри спреда)? Это арбитраж?
 
fxsaber:

Если затоварился (BUY) на всю катушку за +1, а затем продал за +10. То относительный профит в 10 раз.

Если затоварился (BUY) на всю катушку за -10, а затем продал за +10. То относительный профит чему равен?

Правильно ли понимаю, что если сделать SELL по -10, а потом BUY по +10, то профит будет нулевой?

1. Да

2. Профит 20 пунктов.

3. На выходе убыток в 20 пунктов

 
fxsaber:

Если затоварился (BUY) на всю катушку за +1, а затем продал за +10. То относительный профит в 10 раз.

Если затоварился (BUY) на всю катушку за -10, а затем продал за +10. То относительный профит чему равен?


1. Правильно ли понимаю, что если сделать SELL по -10, а потом BUY по +10, то профит будет нулевой?

2.И как расценивать ситуацию, когда Bid/Ask разных знаков (нулевая цена внутри спреда)? Это арбитраж?

1. Нет, профит будет 20

2. Нет, не арбитраж, а спрэд будет = ask (10) - bid(-10) = 20 :)

На фортс есть верхний и нижний пределы цен. 

Поэтому bid никогда не будет больше ask

 
prostotrader:

Привет!

MQ собираются сделать ввод отрицательных котировок.

https://www.mql5.com/ru/forum/334269/page30#comment_16090091

У меня все роботы проверяют, что котировки не могут быть равным "0" и меньше.

Есть ли смысл переписывать логику роботов или считать, что отрицательные котировки - это форс-мажор?

Если бы я делал себе робота для торговли на  фортс нефтью, то раз прецедент уже был, то учел бы возможность работы с отрицательными ценами, чтобы застраховаться от сбоев. На крайний случай можно сделать, чтобы торговля останавливается, если цена ниже 0 и посылалось какое-то уведомлении на телефон. Если бы собирался торгвоать нефтью. Но если торговать фьючерсами на акции, до думаю это не имеет особого смысла, можно ничего и не делать. На акции то не должно быть отрицательных цен) Наверное, иначе это уже совсем сюрреализм.

 
prostotrader:

1. Нет, профит будет 20

Было 1000 рублей. Без плеча на все затоварился (BUY) по -10. Продал (SELL) по +10. Сколько рублей на счету?


Если одномоментно Bid = -10, Ask = +10. Сделав одномоментно по этим ценам BUY и SELL, баланс не должен измениться (без учета комиссии).

 
fxsaber:

Было 1000 рублей. Без плеча на все затоварился (BUY) по -10. Продал (SELL) по +10. Сколько рублей на счету?

Это же арифметика 4 класс

Профит = 10 - (-10) = 20

Значит у Вас стало 1000 + 20 = 1020 руб.

Котировки на ФОРТС, в стакане, всегда будут располагаться так


 
prostotrader:

Это же арифметика 4 класс

Логарифмы отрицательных чисел в 4-м классе не проходил.

 
Maxim Romanov:

Если бы я делал себе робота для торговли на  фортс нефтью, то раз прецедент уже был, то учел бы возможность работы с отрицательными ценами, чтобы застраховаться от сбоев. На крайний случай можно сделать, чтобы торговля останавливается, если цена ниже 0 и посылалось какое-то уведомлении на телефон. Если бы собирался торгвоать нефтью. Но если торговать фьючерсами на акции, до думаю это не имеет особого смысла, можно ничего и не делать. На акции то не должно быть отрицательных цен) Наверное, иначе это уже совсем сюрреализм.

У меня все работы универсальные (в том числе торгую нефтью и Brent и WTI). 

Я внутри робота не привязываюсь к ценам, а все расчеты идут в пунктах.

Очень не хочется все переписывать.... :)

 
fxsaber:

Логарифмы отрицательных чисел в 4-м классе не проходил.

Причем тут логарифмы?

Минус на минус дает плюс :)

а = 10 минус (минус 10) = 20

Добавлено

Если вы встали в лонг, то профит = Цена продажи - цена покупки,

а если шорт, то профит = цена покупки - цена продажи. 

 
prostotrader:

Причем тут логарифмы минус на минус дает плюс :)

а = 10 минус (минус 10) = 20

Понимаю, что в школе профит считают в пунктах, а не в относительных единицах.


В мире все несколько иначе. Вне зависимости от того, сколько в абсолютных величинах стоит актив. Если я его купил на все имеющиеся деньги по Ask_open, а продал по Bid_close = Ask_open*2, то денег у меня стало в два раза больше. Так работало всегда при положительных ценах.


Однако, при отрицательных все несколько иначе. Не надо уровень абстракции отрицательных цен сводить к примитиву школы.

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